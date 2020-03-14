Мехмет Перинчек: «Турция не будет двигаться в фарватере США»

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14 марта 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. Ломоносова, Мехмет Перинчек

О перспективах отношений Турции и России на фоне эскалации военного конфликта в Сирии «АН» побеседовали с известным турецким историком, профессором Института стран Азии и Африки МГУ им. М. Ломоносова, автором книги «Тайные страницы российско-турецкой дипломатии» Мехметом Перинчеком.

У Турции нет экспансионистских целей в Сирии

- Отношения между Турцией и Россией накалились в очередной раз. Вы выступаете за их стабилизацию. Почему?

- Изучая историю турецко-российских отношений, мы всегда встречаемся с одной константой, которую можно называть железным законом российско-турецких отношений: когда Турция и Россия воюют, то обе стороны эту войну проигрывают. Есть только один победитель - западные страны. Ведь вся стратегия Запада всегда опиралась и опирается на конфликт между Россией и Турцией. Запад постоянно провоцирует войну, преследуя две цели: препятствование потенциальному союзничеству между нашими странами, не позволяющему реализации их планов и, конечно же, постоянные конфликты, ослабляющие наши державы, что впоследствии лишает их экономических и человеческих ресурсов. К тому же, спровоцированные конфликты между нашими странами одновременно отвлекают внимание и России, и Турции от настоящих угроз со стороны Запада. В то же время история турецко-российской дипломатии показывает, что наши державы не могут насильно заставить друг друга что-то делать. Вывод: Турция и Россия должны жить мирно, ведь когда наши страны сотрудничают, это выгодно не только Турции и России, но и всему региону. Оно очень важно для обеих стран и для мира в целом, поэтому я всегда выступаю за стабилизацию турецко-российских отношений.

- Что сейчас может стать базой для таких отношений: торговля, туризм или же геополитическая ситуация противостояния с Западом?

- Всё очень важно, но, прежде всего, очень серьёзную роль в турецко-российских отношениях играет национальная безопасность. Турция не может обеспечивать свою территориальную целостность без сотрудничества с Россией. А Москва не может сорвать западные и американские планы против себя без сотрудничества с Турцией. Конечно, экономическая и энергетическая базы тоже очень важны, ведь те же экономика и энергетика тесно связаны с национальной безопасностью обеих стран, а США используют против нас экономические инструменты. И если экономики Турции и России ослабевают, то это позволяет американцам вмешиваться во внутренние дела наших стран, осуществляя провокации. Турция и Россия должны совместно выступать против господства доллара по всему миру и использовать национальные валюты в торговле между нашими странами. Важно и культурное сближение, потому что, чем лучше русский и турецкий народы будут знать друг друга, тем меньше шансов у западных стран испортить отношения между людьми. Например, в Турции может быть какое-то антитурецкое, а в России - антироссийское правительство, но есть народ, который в состоянии противостоять как внутренним провокациям, так и провокациям извне.

- Есть ли в Турции политическая сила, которая отстаивает необходимость дружеских отношений с Россией?

- Политическая партия «Ватан» («Родина») является самой решительной силой, отстаивающей необходимость дружеских отношений с Россией и выступающей за стратегическое партнёрство. Когда сбили российский самолет, да и сейчас, когда осложнилась ситуация по Идлибу, эта партия сыграла очень важную роль для преодоления кризиса в отношениях между нашими странами. К примеру, после сбитого самолета партийная делегация приезжала в Москву, где проводили переговоры, и благодаря этим усилиям нам удалось наладить отношения. Турецкое правительство, в принципе, тоже выступает за сотрудничество с Россией, но в этом плане, конечно, не без зигзагов, так как среди партий Реджепа Эрдогана имеются проамериканские силы, влияющие на политику правительства. В целом же оно выступает за сотрудничество, потому что другого выхода у Эрдогана нет. Турция как государство уже выбрала свою стратегическую ориентацию и стратегический путь, и можно сказать, что это евразийский вектор, который станет государственной стратегией.

- Рассматривает ли турецкое общество Сирию как зону политического влияния Турции, учитывая историческое прошлое?

- Главная задача Турции в Сирии - сохранить и обеспечить территориальную целостность Сирии, ликвидировав там любые автономии. В этом объективные интересы Турции. На Восточном Евфрате - курдские сепаратисты и террористы, а в Идлибе - террористы-фундаменталисты… Эрдоган заявил, что если Дамаск и Восточный Евфрат очистить от сепаратистов, тогда можно легко решить проблему в Идлибе. Это заявление и демонстрирует официальную задачу турецкого государства. С другой стороны, турецкое общество хочет, чтобы иммигранты из Сирии вернулись домой, а это возможно лишь тогда, когда мы ликвидируем там все террористические зоны. Я уверяю: у Турции нет никаких экспансионистских целей в Сирии, хотя США провоцируют Анкару на ведение экспансионистской политики. Но Турция не будет двигаться в фарватере США.

Кипр и Крым: шаги навстречу?

- Может ли Сирия стать непреодолимым фактором будущих конфликтов России и Турции? Или уже стала?

- Стоит подчеркнуть, что интересы по сирийскому вопросу у России и Турции общие. Я считаю, что этот вопрос не является точкой конфликта между нашими странами: он наоборот является алгоритмом необходимого сотрудничества. Обе страны нуждаются друг в друге. Объективно в Сирии нет конфликта интересов наших стран, но, тем не менее, нет и уступок, которые наши страны должны делать друг перед другом. Каждый конфликт между Турцией и Россией обусловлен субъективными внешними причинами. США проиграли войну в Сирии, их планы сорваны, особенно после Сочинского меморандума: проект Великого Ближнего Востока, как и химера Великий Курдистан, уничтожены. Поэтому у США остался один шанс: конфликт между Россией и Турцией. США давно работают над вопросом, как избавиться от Эрдогана и расквитаться с Турцией с минимальными затратами. Вот они пришли к выводу, мол, пусть это сделает Путин, и тогда США нанесут последний удар по Турции, реализовав свои планы руками России. Это была ловушка и против Турции, и против России: США хотели, чтобы Россия принесла им каштаны из огня. Но лидеры Турции и России в неё не попали.

- США неоднократно поддерживали антиэрдогановские силы и движения, но Эрдоган не дистанцируется от проамериканских руководителей «крымского меджлиса» Чубарова и Джемилева, в чьих интересах разжечь конфликт между Турцией и Россией по крымскому вопросу…

- Для Эрдогана крымский вопрос не является главным, но я считаю такой подход неправильным, поскольку всё происходящее на Украине или в Черноморском регионе является важным для турецких интересов. Усилия США по проникновению в Чёрное море играют определённую роль не только в стратегии осаждения России, но и Турции. Я считаю, что у России и Турции общие интересы в борьбе с американской стратегией в Чёрном море, и они нуждаются в совместных действиях. Любые проамериканские шаги на Украине направлены не только против Москвы, но и против Анкары, поэтому Турция должна препятствовать всем украинским провокациям. Вообще, объективные интересы Украины тоже в налаживании отношений с Россией… Есть важный момент: Восточное Средиземноморье и Черноморский регион неотделимы друг от друга стратегией США по осаде Турции и России. На сегодня в Восточном Средиземноморье есть очень серьёзная конфронтация между Турцией с одной стороны и США, Израилем, Грецией и Южным Кипром - с другой. Очевидно, что их совместные боевые учения в регионе нацелены и против Турции, и против России. Безопасность в этом регионе является гарантией окончательного решения сирийской проблемы. А Турции и России необходимо найти общий язык по кипрскому и крымскому вопросам.

- Вопрос Кипра и Крыма: политический бартер между странами?

- Я бы не называл это бартером, потому что это взаимовыгодно. Здесь нет бартера, а есть реализация своих национальных интересов. В ответ на шаги, которые Россия предпримет в отношении Турецкой Республики Северного Кипра, Турция также может предпринять шаги в отношении Республики Крым. И эти шаги навстречу друг другу являются обязательными с точки зрения безопасности Восточного Средиземноморья и Черноморского региона. И потом: Крым может предложить огромные возможности турецким бизнесменам, а Турецкая Республика Северного Кипра - российским. Поэтому шаг навстречу по крымскому вопросу делает Турция, и такой же шаг в ответ делает Россия по кипрскому.

- Турция опасается ВКС России, но, тем не менее, ведет двойную политику. Эрдоган самостоятелен в принятии решений?

- Не важно, опасается или не опасается Турция российские ВКС. России надо понимать, что у Турции есть свои национальные интересы, и турецкая армия делает своё дело. Если война справедливая, то неважно, есть ли у противника опасное оружие или же мощные воздушные силы. Турция сегодня должна не воевать с Россией не потому, что у России сильная армия, а потому, что интересы стран совпадают. У России есть ошибки: она должна решительно помогать Турции в очистке Восточного Евфрата и не покрывать курдских сепаратистов, так как такие действия отталкивают от неё Турцию. Что касается Эрдогана, то есть разные факторы, влияющие на принятие им решений.

Войны между Турцией и Россией не будет

- В ходе недавней эскалации конфликта в Идлибе Эрдоган прибыл на встречу к Путину в Москву. Значит ли это, что «в любой непонятной ситуации звони в Кремль»?

- Это абсолютно нормально, потому что Путин является главным партнёром Эрдогана в Астанинском процессе. Вашингтон же никак не может решить проблемы в Идлибе, так как США являются источником их возникновения. Турция и США находятся в противоположных лагерях по этому вопросу, а с Россией мы на одной стороне. Ведь в интересах Турции и России - решение идлибского вопроса, а в интересах США - продолжение эскалации конфликта, и террористы-фундаменталисты помогают США реализовать их планы. США оправдывают своё присутствие в Сирии с ними, делая вид, что воюют с террористами и спасают от них весь мир. Так США легитимизируют курдских сепаратистов. Поэтому данный вопрос Турция всегда будет обсуждать с Путиным, а не с Трампом.

- Как лично Вы оцениваете переговоры Путина и Эрдогана?

- Главное то, что они оба не попали в американскую ловушку и своей встречей в Москве сорвали все планы США! Ведь не секрет, что Вашингтон пытается лишить Москву и Анкару своих союзников, и чтобы стабилизировать российско-турецкое сотрудничество, нужно избавиться от вредных внутренних элементов, в частности, в СМИ. Недавно на телеканале «Россия-1» вышел неприличный сюжет, в котором журналисты поиздевались над турецкой делегацией. Также вышла статья в «Спутник интернейшнл» про Хатай: такие материалы в российских СМИ так же вредны, как и антипропаганда ЦРУ. Вредны не только Турции, но и России, хотя и в Турции мы встречаем антироссийские провокационные лозунги.

- Турецкая группировка остаётся в Идлибе, значит ли это, что и Турция, и Сирия могут применить силу в любой момент?

- Турецкие военные силы нужны в Идлибе, чтобы очистить террористические группировки. С другой стороны, если турецкая армия будет оставаться в Идлибе, её задачей должна быть ликвидация террористов и препятствование применению силы, а не воевать с Сирией. Главная ошибка Эрдогана в том, что он до сих пор не установил дипломатические отношения с Дамаском. Турции не нужно посредничество, Турция и Сирия - соседи, которые и могут и должны обсуждать свои проблемы напрямую. Смотрите: Дамаск против курдских сепаратистов, Анкара против курдских сепаратистов, тогда почему Эрдоган до сих пор не установил отношения с Дамаском? Была бы у Турции прямая связь с Сирией, не произошли бы эти трагические события в Идлибе!

- Вы на днях вернулись из Турции. Какая там обстановка, что говорят по поводу сложившейся ситуации простые люди?

- Турецкая нация и турецкий народ за дружеские отношения с Россией, потому что турки видят антитурецкую позицию США и то, что Запад всегда обманывает Турцию. Люди знают, что Запад поддерживает террористические силы в Турции, и что США помогают оружием курдским сепаратистам. По статистике, наибольшие в мире антиамериканские настроения - в Турции: почти 80% турок выступают против американских планов в нашем регионе. Поэтому, чтобы сбалансировать угрозу со стороны США, необходимо сотрудничество с Россией, и турки это понимают. Помимо этого, крупные промышленники, бизнесмены и крестьяне осознают, что без сотрудничества с Россией, Китаем и другими евразийскими странами Турция не в состоянии преодолеть экономический кризис. В то же время, когда я там был, то, конечно же, видел и серьёзную реакцию в сторону России, где, повторюсь, в СМИ идёт сильная антитурецкая пропаганда, что может грозить потерей симпатий турецкого народа. А турецкий народ очень гордый. Турецкие СМИ, со своей стороны, тоже должны прекратить антироссийскую пропаганду.

- Ваш прогноз на ближайшее время. Как сложится ситуация в Сирии, какова в этом будет роль Турции и России?

- Сотрудничество России и Турции по Сирии вижу положительным. Ведь и у Турции, и у России есть глубокие древние государственные традиции, и если их соблюдать, тогда не будет никаких проблем, и обе страны смогут поменять не только судьбу Ближнего Востока, но и Черноморского региона, Кавказа, Средней Азии, обеспечив мир и стабильность в этих регионах. И да, войны между Турцией и Россией не будет, как бы кому-то этого не хотелось!