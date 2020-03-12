Шарлотта Генсбур: Я никогда не любила шумные вечеринки

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 марта 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Шарлотта Генсбур, globallookpress.com, © Mpp

Дочь знаменитой актрисы Джейн Биркин и французского певца Сержа Генсбура Шарлотта невероятно скромна и мила. А еще и очень талантлива: обладательница приза Каннского фестиваля за «Лучшую женскую роль» и двух премий «Сезар». Шарлотта Генсбур очень требовательна к себе и считает, что если ты за что-то взялся, то нужно это делать с полной отдачей.

-Шарлотта, над вами никогда не довлело бремя славы своих родителей?

-Я сама искала в жизни свой путь и занимаюсь тем, что мне нравится. Я, пожалуй, самая популярная полуангличанка-полуфранцуженка в мире. Просто шутка. Думаю, что ссылаться на моих родителей сегодня…просто неловко. Но я выросла в обычной классической семье. И всегда была близка с родителями даже тогда, когда они расстались.

-Самое теплое ваше воспоминание из детства – какое оно?

-Их много! Пожалуй, то, когда меня и маму папа просил послушать новую песню. Мы усаживались рядом и слушали, а потом папа интересовался нашим мнением. Я была маленькая, но ему было крайне важно то, что я думаю.

-Вас называют музой режиссера фон Триера. Что он вам дал, как актрисе?

-Пожалуй, все! Все мои лучшие роли я сыграла у него. Съемки в картинах «Антихрист», «Нимфоманка» были удовольствием. Мне всегда нравится касаться чего-то запретного, неизведанного… Того, чего я сама в себе не знаю. А фон Триер знает. И я доверяла ему. Он просто прекрасен.

-Вас часто сравнивают с родителями?

-Во Франции постоянно. Меня воспринимают, как дочь Джейн и Сержа. В Америке я чувствую себя свободной от этого. Меня узнают по моей работе, по моим фильмам. И это замечательно.

-Для вас ближе «тихий отдых» или шумные вечеринки?

-Нет, я совсем не люблю шумные вечеринки. Устаю от них. Мне легче побыть наедине с собой или с семьей. Тогда я чувствую себя комфортно.

-У вас крепкий брак, что редкость между талантливыми и творческими людьми. Есть рецепт крепкого брака? Ваш рецепт.

-Я не думаю, что мало крепких браков среди творческих людей. Достаточно много. У меня нет определенного рецепта. Мы с мужем искренни в наших отношениях. Никогда не требуем… Живем. Мы знакомы с Иваном (режиссер Иван Аттал-пр. ав) давно и чувствуем необходимость друг в друге. Думаю, что это самое важное для двух людей. И совершенно неважно, есть ли штамп в паспорте или нет. Моя мама была официально замужем, но брак распался. Видимо, он не был таким успешным. А мы живем без всяких условностей и доверяем друг другу.

-Благодарю за беседу.