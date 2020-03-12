Вин Дизель: Мой «Оскар» еще впереди

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 марта 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Александр НЕВСКИЙ ]

Вин Дизель и Александр Невский, фото из архива автора

На мировые экраны выходит приключенческий фильм "Бладшот", главную роль в котором исполняет знаменитый голливудский актёр Вин Дизель. А уже через пару месяцев Вин вернется в кинотеатры - в картине "Форсаж 9", очередном продолжении своей самой известной франшизы. Мы встретились и побеседовали с Дизелем в Беверли-Хиллз. - В новой картине "Бладшот" вы играете солдата наделённого фантастическими способностями. Почему, по вашему мнению, люди сейчас так интересуются супергероями?

- Возможно потому, что человечество в последние десятилетия чувствует себя особенно незащищенным. И люди мечтают о героях и их волшебной силе. Поэтому и фильмы о них собирают огромные деньги, так как миллионы зрителей всех поколений хотят представить себя суперменами. Но мой персонаж в фильме "Бладшот" - не сверхчеловек. Он был обычным парнем, из которого сделали суперсолдата. И лично я считаю, что люди сами по себе, без сверхспособностей, ничем не хуже фантастических героев кино или комиксов.

- Вы не только актёр, но и успешный продюсер. Какая из этих профессий вам нравится больше?

- Когда начинаются съёмки новой картины, то для меня это - праздник! Я как будто возвращаюсь в детство и вновь превращаюсь в счастливого семилетнего мальчугана, которому впервые разрешили принять участие в постановке маленького театра в Нью-Йорке. И я наслаждаюсь каждым днём проведённым на съёмочной площадке. Но чтобы запустить картину в производство, необходимо проделать огромную продюсерскую работу - найти проект, утвердить сценарий, убедить киностудию финансировать будущий фильм, договориться с режиссёром и оператором, провести кастинг и так далее. И все это тоже приносит мне большое удовлетворение. Поэтому, я комфортно чувствую себя и актёром, и продюсером.

- Будете ли вы, как раньше, пробовать себя в других жанрах?

- Как вы знаете, я начинал карьеру со съёмок в небольших независимых картинах, а также играл в драмах и комедиях. Но когда крупные корпорации вкладывают сотни миллионов долларов в ваши приключенческие блокбастеры - это накладывает большую ответственность и времени на серьезные фильмы, такие как, к примеру, "Признайте меня виновным" великого режиссёра Сидни Люмета, остаётся все меньше. Но я - оптимист и верю, что мои лучшие драматические роли, а также "Оскар" и "Золотой Глобус" ещё впереди!

- С недавних пор вы ещё и поёте, не так ли?

- Да, в последние годы я начал относиться к музыке более серьёзно. Но это привело также и к неожиданным результатам. Мои дети тоже стали петь чаще и это у них великолепно получается! Вообще, мои малыши способны заставить меня плакать от умиления и я не стесняюсь признаться в этом. Они - замечательные и очень добрые. К примеру, не так давно я был вместе с ними в приюте для детей, у которых нет родителей. Мы прекрасно общались и в конце моя дочка громко сказала: "Пожалуйста знайте, что теперь вы все - члены нашей семьи!" Слезы после этих слов навернулись на глаза не только у меня, но и всех присутствующих!

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (Лос-Анджелес, специально для "Аргументов Недели")