Актриса Наталья Скоморохова: «У нас была свадьба на Бали»

//Интервью 13+

10 марта 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Наталья Скоморохова

Наталья Скоморохова окончила Театральный институт им. Щукина. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Невидимки», «Физика или химия», «Восьмидесятые», «Кодекс чести», «Между нами, девочками», «Временщик», «Высокие отношения», «Болевой порог» и др. На канале СТС начинается показ сериала «Корни», где Наталья Скоморохова сыграла одну из главных ролей.

- Наташа, чем вам была интересна роль в сериале «Корни»?

- Я сыграла директора Дома культуры, а потом уже, по ходу сюжета, замдиректора ДК. Мне была интересна сама история. История провинциального города, где происходит действие картины, история самого ДК, с его кружками, и царящая там творческая атмосфера.

Всё прекрасно было и на самих съёмках. Каждый день был интересен по-своему. Эта история очень лёгкая, и работать было так же легко. Мы работали в атмосфере большой любви, на площадке не было ссор, конфликтов. Во время съемок «Корней» мы стали большой дружной семьёй. Было очень грустно расставаться со всей группой.

- Скажите, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Она не помогает и не мешает. Вообще понятие «красота» очень неоднозначное. Что такое красота? Для меня одно, для любого другого человека - другое. Кто-то скажет, что я красивая, кто-то так не посчитает, и это абсолютно нормально. Не от красоты зависит, получишь ты роль или нет, а от множества других факторов. Бывает так же красота внутренняя, которая, кстати говоря, будет поважнее внешней. Человек может не сильно привлекать к себе внимание внешне, но с таким невероятным внутренним миром, и так себя подавать в профессии, что в него влюбляешься.

- С кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я много работаю с большими, по моему мнению, артистами. С Марией Ароновой, Валерием Гаркалиным, Галиной Петровой. Конечно, я впитываю каждый звук, каждый вздох. Они прекрасные учителя, с ними всегда интересно. Каждая встреча, каждый спектакль или съёмочный день с такими людьми - это праздник. Они очень вдохновляют. Восхищают своим профессионализмом.

- Вы сыграли в сериале «Восьмидесятые». Что из того времени, на ваш взгляд, можно было бы взять в нашу современную жизнь?

- Отношение людей друг к другу. Оно тогда, как мне кажется, было другим. Возможно, из-за того, что тогда ничего не было, и все ходили, грубо говоря, в одинаковой одежде и ели одну и ту же еду, между людьми почти не было конкуренции и всё было проще. Люди были добрее, несмотря на трудности быта. Люди чаще улыбались. Сейчас у нас есть всё, и у нас всё равно всё плохо. От этого мы вечно недовольные, злые. Много бестактности, неуважения и хамства в наши дни. И это очень печально.

- «Болевой порог» - фильм-экшен. Расскажите о тех экстремальных съёмках, как сплавлялись на рафте по горной реке, были ли травмы?

- Это было тяжело, это было экстремально. Например, в одной из сцен я должна была активно стучать в окно, и, перестаравшись, я разбила его. Пошла кровь и во избежание заражения или попадания стекла в вену меня возили в местную больницу, чтобы сделать прививку от столбняка. К концу съёмок у меня были разбиты все ноги. Также были сложные погодные условия. То палящее солнце, то дожди, то ветер. Ну и, конечно же, величественная река, на её территории было опасно всё. Она не прощает ошибок.

- А сейчас вы бы согласились на эту роль, если бы знали, что будет так сложно?

- Да, конечно. Это колоссальный не только актёрский, но и жизненный опыт. Не только полезно, но ещё и очень интересно пробовать что-то новое. Познавать себя. Где мой потолок, а что я ещё могу? Оказывается, что резервы сумасшедшие!

- На вас делали страховку для съёмок в «Болевом пороге»?

- Делали. Я в подробности не вдавалась, сколько должны были заплатить в случае серьёзных травм. Но, слава Богу, у нас страховых случаев не было.

- У вас была главная роль в фантастической картине «Временщик». Там героев бросает из одного исторического времени в другое. Вы в какое время хотели бы пожить?

-Я очень любознательна, и мне хотелось бы побывать во всех временах. И в разных точках мира. Потому что в любое время происходило что-то интересное. Например, времена Колумба, время открытий. Чума, господствовавшая в это время в Европе, мне не по душе, а с Колумбом в плавание я бы пошла.

- В картине «Высокие отношения» вы сыграли менеджера турфирмы. А какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Самое запоминающееся путешествие было у меня на Бали. Я бы очень хотела туда вернуться. Но вообще у меня не было такого места, куда бы я возвращалась. Когда я планирую очередное путешествие, я стараюсь ездить в те места, где ещё не была. Мне интересно всё.

- А что интересного случилось с вами на Бали?

- Там у меня была свадьба и медовый месяц. Это были лучшие 20 дней в моей жизни. Сейчас модны всякие выездные мероприятия. Вот и мы себе устроили такую свадьбу. Была экзотическая церемония на берегу океана. С цветами, тортом и кокосами.

- Насколько вы погружены в интернет? Насколько он опасен, ведь люди перестают общаться вживую?

- Конечно, живое общение уходит. И это печально. Но мне повезло, в моём окружении есть потрясающие люди, которые готовы отложить свои телефоны для того, чтобы поговорить, посмотреть друг на друга. Нам искренне интересно узнать, как дела, что происходит в жизни, обсудить что-то. Есть, конечно, и положительная сторона интернета. Очень удобно, например, что практически по любому интересующему тебя вопросу здесь и сейчас можно узнать ответ. Говоря о соцсетях, я считаю, что просто нужно фильтровать то, что ты смотришь, что читаешь. Можно часами листать бесполезную информацию о том, кто где отдыхает, какую еду ест, кто на ком женился и у кого кто родился, при этом никак себя не обогатив. А можно читать и смотреть познавательные страницы, которые тебя чему-то учат, рассказывают что-то интересное и действительно полезное.

- Женщина должна быть хорошей хозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Всего должно быть в меру. Всё зависит от того, насколько эта самая хозяйка занята. Я не отношусь к женщинам, которые сидят дома. Я дома в принципе редко бываю. Но так бывает не всегда. И в перерывах между гастролями, когда у меня есть возможность и свободное время, я с удовольствием приготовлю что-нибудь. Или сделаю по дому что-то, не относящееся к кухне. Работы дома, как правило, всегда хватает. Женщина - хранительница очага, как же иначе.

- Наташа, вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я не покупаю брендовые вещи. Родись и вырасти я в другой среде, наверное, это было бы нормой. Это не значит, что я против увлечения брендами. Просто я не понимаю, зачем тратить такие деньги на обычные вещи, даже если они проживут у меня в гардеробе десять лет. Но, если я увижу вещь, которая мне очень понравится, если даже она будет дорого стоить, думаю, что я ее куплю.

