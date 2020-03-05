Свобода режиссёра - это ответственность перед зрителем

//Интервью 13+

5 марта 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Тина Баркалая

Четвертого марта режиссёр Тина Баркалая отмечает День рождения. У неё за плечами десятки музыкальных и рекламных клипов, а также мюзикл 2005 года "Три мушкетёра", где роль д'Артаньяна исполнил Владимир Зеленский. О жизни и кино с ней побеседовал Август Котляр.

- Тина, Вы известны как мастер музыкального клипа, и снимаете преимущественно русских и грузинских исполнителей. Почему?

- Потому что люблю и Россию, и Грузию, живу на две страны. Моя семья уже 100 лет живёт в России, по-русски я говорю лучше, чем по-грузински, я родилась и выросла в Москве. Но и Грузия родная мне страна. Я выросла в очень музыкальной семье, моя сестра ныне профессор в Московской консерватории, а сама я закончила музыкальную десятилетку. Но при всей любви к музыке моей страстью было, есть и останется кино.

Я беззаветно люблю кино, хотела заниматься только им, и поступила во ВГИК на режиссёрский факультет, победив в конкурентной борьбе, когда за одно место сражалось 350 человек. Без ложной скромности скажу, что я была звёздной студенткой, победила в одном международном конкурсе, и награду мне вручал Питер Гринуэй. Нет, я, что называется, "не поймала звёздочку", но эта победа окрылила меня, укрепила веру в собственные силы. Что забавно: во ВГИКе, рядом с огромным поздравительным плакатом, посвящённым мне и этому событию, висел приказ о моём отчислении за несдачу нормативов по гражданской обороне. Сейчас это кажется нелепым и смешным, но тогда это было совсем несмешно. За меня заступились хорошие люди и из института меня все-таки не выгнали.

- Скажите, как Вы думаете, почему наиболее успешные и кассовые режиссёры современности вышли из клипмейкерства, будь то Тимур Бекмамбетов или Гай Ричи?

- Здесь дело в особом ощущении темпа кино и понимании того факта, что восприятие зрителем киноповествования меняется. Раньше режиссёр мог себе позволить долгие планы: герой, к примеру, медленно поднимается по лестнице, ставя ногу на каждую ступеньку, потом открывает медленно, со значением, дверь и входит в помещение, то теперь зрителю и так будет всё понятно, если герой открывает дверь подъезда, а потом уже оказывается в квартире. Всё ускорилось, время ускорилось, жизнь ускорилась, а с ней и динамика картин. Плюс клип - это короткая история, маленькая новелла, с началом и концом; режиссёр, владеющий мастерством создания клипов, рассказывает свою историю как череду эпизодов, каждый из которых является законченным произведением, работающим на дальнейшее продвижение сюжета вперед. Смотреть такое кино чрезвычайно интересно, это удерживает внимание зрителя.

- Как стать хорошим режиссёром?

- Не знаю. Ей-богу, не знаю. Лично я проходила свой путь шаг за шагом, с самых азов. Сначала была помощником режиссёра, потом вторым режиссёром, а уже потом начала снимать сама. У меня на это ушло много лет, тысячи часов на съёмочной площадке. И я в профессии фактически с детства. Я поступила во ВГИК сразу после школы, совсем юной. Это было редкостью, ведь во ВГИК на режиссуру приходили уже взрослые люди, получали режиссёрское образование как второе высшее. То есть сначала они хотели быть кем-то другим, разочаровывались в полученной специальности, а потом их озаряло, что они режиссёры, и тогда шли учиться делать кино. А я с детства грезила этой профессией и ничем больше не собиралась заниматься. Все мои увлечения были лишь вспомогательными дисциплинами, работавшими на совершенствовании меня в профессии. Сказать по правде, я с изумлением наблюдаю за тысячами выпускников сотен расплодившихся ныне киношкол, которые после двухнедельных курсов выпускают лиц, всерьёз считающих себя режиссёрами. Режиссёр - прежде всего опыт.

-На каком кино выросли Вы, что на Вас повлияло больше всего?

-На классическом наборе от Чарли Чаплина и Дзиги Вертова до новой французской волны и итальянского неореализма.

Ну и вообще я смотрю очень много кино. Чем дольше я в профессии, тем более убеждаюсь, что сложнее всего делать вещи просто, как бы бесхитростно. Я понимаю всю мудрость Чарли Чаплина, сказавшего: "Для того, чтоб делать смешное кино, мне необходимы лишь три вещи - красивая девушка, полицейский и скамейка". Это высший пилотаж - рассказывать истории просто.

- Вы планируете снимать полный метр и сериалы? Или будете продолжать работать с Лолитой Милявской, Валерием Сюткиным, Борисом Гребещиковым и другими?

-Я очень люблю этих музыкантов и, конечно, всегда готова работать с ними, как и готова снимать рекламу, которая, к сожалению, становится очень плоской. Но моя страсть - это кино, я хочу снимать кино, неважно, сериалы или полный метр. Сейчас ситуация такая, что появляются всё новые и новые платформы, и у них есть ресурсы для производства контента. Но вот какой контент будет успешен у зрителя - ещё нет ясности, потому что многие качественные сериалы не приглянулись зрителю, а сериалы средней руки оказались очень даже востребованы.

Я умею и могу снять любое кино, особенно в моих любимых жанрах комедии или детской сказки, но нет качественных сценариев. Сама по себе я режиссёр не пишущий, я могу быть соавтором, выстроить уже придуманную историю с точки зрения режиссуры, потому что именно режиссура моя основная профессия. И я не продюсер, хотя много раз выступала в этом амплуа. Я знаю своё дело до тонкостей, а оно предполагает работу на съёмочной площадке и в монтажной. Сценарист, продюсер, оператор - это совсем другая область силы, другие таланты и навыки. С высоты прожитых лет могу сказать, что я - хороший режиссёр, и буду заниматься только тем, что научилась за эти годы делать лучше всего.

-Тогда примите от "Аргументов недели" поздравления с Днём рождения и наши самые сердечные пожелания, будем ждать от Вас яркого и трогательного кино.