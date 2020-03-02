Актриса Софья Игнатова: Хочешь главную роль – плати 50 тысяч долларов!

//Интервью 13+

2 марта 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Актриса Софья Игнатова, фото из личного архива актрисы

Софья Игнатова родилась в Москве. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Волчица», «Сердцу не прикажешь», «Огонь любви», «Московский жиголо», «Интерны», «Амазонки», «Стервы», «Долгая дорога», «Практика», «Провинциалка» и др.

- Софья, в детстве вы пели в знаменитом ансамбле Локтева. Наверное, много с ним поездили по стране?

- Я пела там 10 лет. Практически всё время, когда училась в школе. Занятия были 3-4 раза в неделю. Много, где выступали, на самых крупных площадках: в зале Чайковского, в Большом театре и т.д. Часто ездили с гастролями по стране. Вообще, занятия в ансамбле очень дисциплинируют. Я научилась там петь самыми разными голосами. И эти навыки закрепились у меня навсегда.

- Я где-то прочитал, что вы в то время были фанаткой Димы Маликова. Это правда?

- Маликова я полюбила позже, когда мне было лет 16-17. Я за ним на гастроли не ездила, была такой спокойной фанаткой. Никогда не караулила его возле подъезда, не писала любовных писем. Но ходила на концерты Димы в Москве. Мне удалось с ним познакомиться. Поскольку я вела себя прилично, меня всегда запускали в гримёрки, мне доставались хорошие места. Маликов вообще уважительно относится к своим поклонникам.

- Любовь прошла?

- Это было такое девическое увлечение. Все через это проходят. Я влюбилась в романтический образ. Со временем это прошло.

- Первая ваша главная роль - в картине «Волчица». Чем она была вам интересна?

- Съёмки проходили в Киеве, длились полтора года. Настоящей «волчицей» была героиня Марии Казначеевой. «Волчицей номер два» была я. После этого проекта меня утвердили на роль в сериале «Сердцу не прикажешь», и я задержалась в Киеве ещё на полтора года. Таким образом я прожила в Украине три года…Чем была интересна роль в «Волчице»? Это, конечно, метафора, образ. Но любопытно было сыграть сильную личность, которая не останавливается ни перед чем, добиваясь своих целей.

- А в жизни вы как относитесь к лозунгу «все средства хороши для достижения цели»?

- Идти по головам, по трупам, через предательство – это не мой путь. Вообще целей можно достичь самыми разными путями. Просто некоторые выбирают такой дешёвый вариант.

- В картине «Московский жиголо» у вас была небольшая роль. Как относитесь к мужчинам, которые живут за счёт богатых женщин?

- Я там играла хореографа, которая ставит для таких мужчин стриптиз-программу… Я с этим явлением сталкивалась. Но не склонна всех осуждать. Каждый выбирает свой путь. Осуждение – это нехорошая энергия. Если жиголо встречается с богатой женщиной, она оплачивает его существование, мужчина же ничего плохого ей не делает, верно? Если им обоим в этой ситуации комфортно, почему бы и нет. С другой стороны, я в этом вижу, безусловно, деформацию личности мужчины, деформацию его сознания. Потому что для мужчины всё-таки важно быть автономным, самому зарабатывать себе на жизнь.

- А как вы относитесь к девушкам, которые охотятся на богатых мужчин?

- Не хочется, опять же, осуждать этих девушек. Может, на данном этапе они не могут найти для себя лучшего применения.

- Кого же тогда можно осуждать? Проституцию вы осуждаете?

- Я бы осуждала жестокость, лицемерие, подлость. Мы же не знаем, какая у той или иной девушки история жизни, верно? И как она пришла к проституции. Мы не знаем, в какой семье девушка родилась, какое ей дали воспитание, в чём она нуждалась. И, к сожалению, не появились в её жизни люди, которые показали бы ей другой вектор развития.

- Как вы относитесь к мезальянсам разного рода?

- Если двум людям в этой ситуации комфортно и гармонично, и они между собой договорились, что им мешает быть счастливыми? Но, конечно, очень странно выглядит, когда шестидесятилетний мужчина идёт под ручку с 18-летней девушкой. Понятно, что здесь речь не идёт о глубоких чувствах, о какой-то гармонии. Хотя всякое бывает. У меня есть один хороший друг, ему уже пятьдесят с лишним. Так вот, он встречается с разными молоденькими девочками. Прекрасный человек, очень добрый. Но есть у него такая маленькая слабость, не хочет он дружить со своими ровесницами. При этом он где-то находит таких девочек…

- Есть специальные сайты для содержанок, вы не знали?

- Да? Первый раз слышу.

- Вернёмся к творчеству. Физически сложная у вас была роль в сериале «Амазонки»?

- Для меня это знаковая роль. Физически было сложно, потому что съёмки начинались в 6 утра. И это было каждый день, а снимали мы месяца три. 12 часов длилась смена. И мы просто уставали – физически и психологически.

Сюжет вкратце таков. Четыре девушки – участницы некоего эксперимента, в составе группы расследуют различные преступления. Четыре девушки – четыре совершенно разных образа. У меня был образ бывшей зэчки, которая отсидела несколько лет в тюрьме, такая воровка в законе. Меня до съёмок научили владеть отмычками, я изучила блатной жаргон, стала говорить определённым голосом, с нужными интонациями. Добавили красок характерная мимика, грубые повадки. Классный был проект! У нас были хорошие рейтинги и очень жалко, что не стали снимать «Амазонки-2».

- Зато спустя некоторое время вас пригласили в похожий проект под названием «Стервы»!

- Да. Это тоже был следственный эксперимент, особое женское подразделение, которое расследовало серьёзные преступления, типа убийств, проституции, наркотрафика и так далее. Мы, «стервы», занимались до съёмок боксом, чтобы достоверно изобразить моменты задержаний. Нас учили драться.

- Говорят, что мужчины любят стерв. Вы согласны с этим утверждением?

- Скажем так, есть определённая категория мужчин, которые любят стерв. Есть у меня такие примеры из жизни. Кому-то из мужчин нравится, чтобы им управляли, подчинение нравится. Кто-то любит каждый раз завоёвывать свою женщину. Ведь стерв нужно завоёвывать. К хорошим, добрым и покладистым девушкам некоторые мужчины быстро теряют интерес.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне очень часто говорили, что с моей внешностью я не могу сыграть какую-нибудь простушку. Хотя у меня был фильм «Огонь любви», например, где я сыграла простую деревенскую женщину. Но, если честно, образ не получился слишком гармоничным, опять же, из-за моей внешности. Мы все зависим от внешности. В актёрской карьере нужно быть более универсальным на лицо, чтобы тебе предлагали разноплановые роли. Мне же всегда предлагают стерв, разлучниц, роковых женщин и так далее.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась в «Волчице» с Эммануилом Виторганом. Это просто человек-глыба. Вот он заходит на площадку, такой высокий, и сразу привлекает к себе внимание. Это актёр с огромным опытом, с большим бэкграундом за плечами. Даже как он говорит, как произносит слова, это уже урок мастерства. Какая харизма у него невероятная, какая сила и мощь!

С Алексеем Булдаковым мы снимались в той же «Волчице», светлая ему память. Он был такой классный! И он, и Виторган – какие это гениальные партнёры! Они тебе и подскажут, и подстроются. Если ты в сцене забыл слова и режиссёр выражает своё недовольство, они всегда вступятся за тебя. Большое счастье работать с такими актёрами.

- Вы достаточно много снимались в мелодрамах. Почему этот жанр так популярен в России?

- Русская душа любит пострадать, поплакать, испытать разный градус чувств. Расставания, встречи, разлуки – это всё исконно наше. Если честно, я люблю мелодрамы. Не очень люблю комедии, детективы, фэнтези. Душа должна цепляться за что-то, когда мы получаем отклик внутри, когда мы проживаем вместе с героями события их жизни, мы сочувствуем им и переосмысливаем собственную жизнь. Мы ведь и сами испытываем такие же чувства и страдания.

- В каком проекте надо сняться, чтобы стать такой же популярной, как, скажем, Саша Бортич?

- Это вопрос везения, удачи. Что касается Саши Бортич, мы же не знаем, какие люди за ней стоят. Вот попала она как-то в струю, нравится людям. А может, за каждую главную роль её продюсеры или её родители платят деньги? Это я так, в порядке гипотезы. Сколько раз мне предлагали – хочешь главную роль, плати 50 тысяч долларов, и мы всё сделаем. Такие расценки существуют на нашем рынке. Я всегда отказывалась. Все мои роли в кино и многолетняя работа на телевидении никогда не приходили через деньги, блат или постель.