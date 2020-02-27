Харрисон Форд: Индиана Джонс скоро вернется!

Харрисону Форду уже 77, но в это невозможно поверить. Знаменитый актёр не только продолжает сниматься, но и активно участвует в общественной жизни, а также занимается благотворительностью.

Наша беседа состоялась в Лос-Анджелесе, накануне мировой премьеры его новой картины "Зов предков".

- Одной из главных новостей из мира кино стало ваше подтверждение скорого начала работы над пятым фильмом о приключениях Индианы Джонса. Когда запланированы съёмки?

- Это зависит от графика таких занятых людей, как Джордж Лукас, Стивен Спилберг и я, но самое главное - "Индиана Джонс 5" действительно будет запущен в производство через несколько месяцев и я очень этому рад! Проблема в том, что нам придется соревноваться с предыдущими фильмами из этой серии и поэтому мы не хотели повторяться, а долго и кропотливо работали над уникальным сценарием. И скажу откровенно, каждый любит возвращаться к чему-то очень успешному и я не исключение. Индиана Джонс скоро вернётся!

- Вы отлично и бодро выглядите! Продолжаете активные занятия спортом?

- Скорее больше отдыхаю, чем раньше. К примеру, совсем недавно я провёл почти две недели с женой, сыном и друзьями в парке Гранд-Каньон, в штате Аризона. Нас там никто не беспокоил и мы прекрасно провели время на природе, среди гор. Что касается бодрости, то кофе отлично помогает продержаться до вечера! Нет, не подумайте, что я пью его весь день... (Смеётся)

- На мировые экраны выходит ваш новый фильм "Зов предков".

- Да, это экранизация классической новеллы Джека Лондона, которая, надеюсь, не оставит равнодушными зрителей разных поколений. Это история и удивительные приключения пса Бэка, хозяина которого я играю. И я был счастлив принять участие в этом проекте, так как сам люблю собак, а также понимаю необходимость защиты дикой природы.

- Вы являетесь активным защитником окружающей среды и в реальной жизни, не так ли?

- Я уже 30 лет я вхожу в Международное общество сохранения природы. Это некоммерческая организация и наша цель напоминать и доказывать людям, что это мы нуждаемся в природе для жизни, а не наоборот. Когда-то я понял, что уже заработал больше денег, чем смогу потратить и решил заняться благотворительностью. А что может быть лучше, чем зашита окружающей среды и сохранение нашей планеты для будущих поколений?

Александр Невский, Лос-Анджелес, специально для "Аргументов Недели"