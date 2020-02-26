Георгий Мурадов: «Зеленский может объявлять выборы хоть на Луне: Крым никакого отношения к Украине не имеет»

//Интервью 13+

26 февраля 2020, 05:51 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

Георгий Мурадов, фото: личный архив

В беседе с «АН» постпред Республики Крым при Президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов рассказал о Крыме в контексте международной политики, о перспективах развития полуострова, а также о том, что ожидает провокаторов на территории республики.

Античное наследие родины ООН

- Георгий Львович, как обстоят дела с международной деятельностью Крыма, как развиваются отношения с мировой общественностью?

- Международная деятельность Крыма в нынешних условиях является весьма важным компонентом для внешней политики России, поскольку крымская тематика постоянно выдвигается нашими западными оппонентами на многих международных площадках (ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.). Им, безусловно, не нравится принятое на референдуме решение народа Крыма в условиях госпереворота на Украине и угрозы этнической чистки выйти из состава Украины и искать защиты у России. Ровно 6 лет назад крымчане приняли решение о проведении в соответствии с положениями крымской и украинской Конституции, а также принципами международного права абсолютно легитимного голосования о воссоединении с Россией.

Считаю, что Крым не только принял судьбоносное для себя решение, но и укрепил международные позиции России. Наша деятельность направлена на то, чтобы Крым был чётко и однозначно признан неотъемлемой частью РФ. Иными словами, международная деятельность Республики Крым нацелена на сохранение территориальной целостности России в её нынешних границах.

Полагаю, что попытка не признавать нашу территориальную целостность, не признавать российский статус Крыма и вести дело к подрыву и развалу России является самой большой угрозой для современного мира. Для того, чтобы подтвердить это, сошлюсь на аналитические доклады американских исследовательских институтов - т.н. «мозговых центров» США - таких, как РЭНД Корпорейшн и Страдфор, которые работают на Пентагон и ЦРУ. В своих докладах они открыто и чётко заявляют о приверженности США цели измотать и расшатать Россию, чтобы она, как стержневое государство восточно-христианской цивилизации, была дестабилизирована и раскололась на части. Более того, целый ряд таких аналитических материалов посвящён тому, чтобы обезопасить Запад и обеспечить его интересы при развале нашей страны. Мы всё это внимательно изучаем и делаем свои выводы.

- Связано ли с этим расширение внешних связей Крыма?

- Да, конечно. Мы действуем в русле внешнеполитической линии государства. Мы разработали целый ряд мероприятий и инструментов, которыми активно пользуемся. В ответ на вызовы со стороны упомянутых зарубежных «мозговых центров» мы формируем те структуры и методы работы, которые помогают нам отстаивать правду о принадлежности Крыма к РФ и распространять объективную информацию о ситуации на полуострове, укрепляя территориальную целостность страны.

Успешно работают международные общественные объединения - Международная ассоциация друзей Крыма, Черноморская ассоциация международного сотрудничества, являющаяся частью Российской Ассоциации Международного Сотрудничества, и другие. В Крыму проводятся крупные международные мероприятия: это и Ялтинский международный экономический форум, и Международный гуманитарный Ливадийский форум, проходящий под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ под председательством Валентины Ивановны Матвиенко, крупные форумы общественной дипломатии, такие, как ежегодная конференция «Крым в современном международном контексте».

- Пожалуй, самое масштабное мероприятие в Крыму состоялось в Ливадийском дворце ровно 75 лет назад…

- Да. Мы помним, что одним из важнейших событий на пути к Великой Победе стала Ялтинская конференция с участием лидеров держав-союзников по антигитлеровской коалиции - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Этому событию была посвящена наша недавняя конференция «Ялта 1945 - уроки истории», которая проводилась под патронатом Совета Федерации. В ней приняли участие видные зарубежные учёные и политологи, которые обсуждали тему современного мироустройства, выстроенного по итогам Ялтинской конференции 1945 года. Было, в том числе, высказано главное пожелание: чтобы конференции такого рода, как Ялтинская в 1945 году, проходили не по итогам войны, а до конфликтов и войн и их предотвращали.

Но для крымчан очень важно и то, что именно в Ялте, в Ливадийском дворце были разработаны и согласованы основные принципы работы ООН. Крым является родиной ООН - главной универсальной международной организации современного мира. Поэтому стереть его с политической карты современного мира не удастся никому, как бы того не хотели наши оппоненты.

- Недавно в Керчи подписана декларация о создании Ассоциации городов Античного наследия Северного Причерноморья. Что это за проект, и какие у него перспективы?

- В этом году мы отмечаем 2,5 тысячи лет формирования на территории современной России первого государственного образования - Боспорского царства. Вот наши крымские города и выступили с инициативой, которая была поддержана городами Северного Причерноморья и Приазовья, где сохранились памятники античного наследия, в том числе, и Боспорского царства.

Какие они ставят перед собой цели? Во-первых, это, конечно же, сохранение исторических корней, и достойное поддержание самих этих памятников. Во-вторых, это содействие глубокому пониманию, развитию нашей культуры, ведь эти античные памятники связаны с культурными источниками многих народов, населяющих современный юг России. В-третьих, это развитие туризма и создание очень интересного и перспективного туристического кластера городов античного наследия. Ценнейшие античные памятники должны содержаться в порядке, а для этого нужно выстроить соответствующую туристическую систему, поскольку туризм является важной статьёй экономического развития. И, наконец, это археология. Ведь огромное количество древнейших артефактов ещё не найдены. Это показали работы, связанные со строительством Керченского моста и трассы «Таврида»: где не копнёшь на Керченском полуострове - везде находятся древние сокровища, которые, конечно же, станут важной частью наших музейных коллекций.

Есть ещё один аспект - международная составляющая: таких городов немало в Греции, Болгарии, Сербии, Турции, Италии, на Ближнем Востоке. И участники российской ассоциации, в том числе, собираются реализовать инициативу учреждения Международной Ассоциации со схожими целями. Поэтому созданная ассоциация очень важна для Крыма. Речь идёт о целом комплексе мер, которые, надеюсь, будем совместно успешно реализовывать.

- Таким образом вы продвигаете идею народной дипломатии?

- Целый ряд международных организаций уже активно с нами сотрудничают, и в этом плане народная (общественная) дипломатия имеет для Крыма большое значение для развития всевозможных связей, как гуманитарных, так и внешнеэкономических. Весь этот комплекс вопросов я бы охарактеризовал как наш крымский инструментарий ведения международной деятельности и народной дипломатии. Крым с точки зрения своего географического положения является южными морскими воротами России. Это территория, которая самой природой «выдвинута» к внешнему миру. Поэтому вполне естественно и логично здесь выстраивать международные связи.

«За Крымом стоит великое государство»

- На Украине существуют «постпреды президента по Крыму», «прокуратура Крыма», есть даже «министерство по вопросам оккупированных территорий». Их наличие как-то влияет на российский Крым?

- Безусловно, никак не влияет. Крымчане своё решение, как известно, приняли ещё в 2014 году. Попытки создания такого рода институтов - это не просто пустая трата денег из госбюджета, но и тупиковая позиция. Она ведёт не к налаживанию отношений с РФ, которые Украине сегодня нужны, как воздух, а нацелена лишь на обострение обстановки и сохранение конфронтации в абсолютно беспочвенных надеждах понравиться тем кругам Запада, которые хотят конфронтации между двумя нашими народами. Европе, как мы выяснили за эти 6 лет, Украина тоже особо не нужна.

Разрешение на кратковременный безвизовый въезд в европейские страны привело лишь к тому, что Украина потеряла огромную часть своего трудоспособного и активного населения. США Украина тоже, в принципе, не нужна. Уже даже Трамп заявляет, что хочет налаживания отношений между Москвой и Киевом. С Крымом у американцев ничего не получилось, хотя им очень хотелось иметь там свою военную базу. Для России это жизненно важный вопрос, поэтому американцы убедились, что если они и дальше будут пытаться использовать Украину как антироссийский инструмент, то поставят свою собственную безопасность под угрозу. Нужны ли им такие необдуманные действия по подрыву всеобщей глобальной безопасности? Наверняка, нет.

Безопасность, как не раз высказывалась российская дипломатия (я себя от неё не отрываю, поскольку 25 лет проработал в системе МИД России), как известно, неделима. Невозможно построить свою безопасность в ущерб безопасности другого крупного международного игрока, потому что это всегда будет вести к конфронтации и созданию угрозы для всеобщего мира и стабильности.

- Получается, у Украины один выход - восстановить отношения с Россией?

- Украина должна сделать свой четкий осознанный выбор в плане восстановления этих отношений. Когда они были братскими и всеобъемлющими, Украина неплохо развивалась, но промышленность и сельское хозяйство во многом были ориентированы на российского потребителя. И так живут все современные страны: они не замыкаются в своём внутреннем пространстве, а всегда ориентированы на внешний, особенно цивилизационно близкий мир. В 2014 году Украиной был сделан, на мой взгляд, катастрофический шаг, который может привести к развалу её собственной государственности.

В этой связи я могу сказать, что способы выстраивания отношений с Россией известны и заявлены: это реализация всех соглашений и договоренностей по Донбассу и признание того факта, что Крым осуществил свой выбор легитимно в соответствии с принципами международного и внутреннего права. И в этом случае, думаю, будет выравниваться экономическая ситуация на Украине и сохранится её государственность. А при «постпредах Крыма» и «прокурорах Крыма» они придут к окончательному банкротству.

- Что можете сказать о демаршах Украины по поводу блокирования электричества и водоснабжения?

- Эти экстремистские действия - взрывы ЛЭП, перекрытие подачи воды, блокировка транспортных маршрутов и прочие направленные против людей акции для Крыма не являются катастрофическими. За Крымом стоит великое государство - Россия, которая продемонстрировала, что способна в кратчайшие сроки решить все проблемы, как было, например, в случае с подрывом ЛЭП. Кстати, это осуществила организация, именующая себя «меджлисом крымско-татарского народа», после чего она была признана экстремистской и запрещена в РФ. А вообще, с юридической точки зрения, такой организации просто не существует: она не была признана и в украинские времена. В российском Крыму крымские татары свободно провели свой съезд - Курултай, сформировали собственные органы управления, избрали свой совет - Шуру, который сейчас является единственным легитимным руководящим органом крымско-татарской общины.

К слову, напомню: когда взорвали ЛЭП, была достаточно холодная зима, школы и больницы остались без тепла и света. Крымские татары пострадали, как и люди других национальностей. Это была попытка довести ситуацию до гуманитарной катастрофы. Но нам из других российских регионов тут же были доставлены сотни генераторов, затем в очень короткий срок был перекинут энергомост, а потом построены две ТЭС.

-То есть, сейчас Крым полностью энергонезависим от Украины?

- Да. Мы обеспечиваем все наши потребности, да ещё и имеем запас, необходимый для развития экономики региона. Что касается воды, то, безусловно, это привело к временным трудностям, особенно на севере полуострова: пришлось отказаться от таких влаголюбивых культур, как рис, и перейти на засухоустойчивые виды. Приведу пример. На Кипре, где я работал послом РФ, всего лишь 6 речек. Они собирают всю эту воду в 6 водохранилищ, которые обеспечивают Кипр водными ресурсами. В Крыму более 1600 рек и речек! Вот мы стали собирать воду, проводить от новых водохранилищ водоотводы, бурить скважины.

Крымские подземные источники весьма богаты, мы сейчас даже не используем десятой части того, что у нас есть! Имеются все возможности задействовать большие источники пресной артезианской воды, находящейся не только в недрах Крыма, но и на нашем континентальном шельфе. Тем более, что о питьевой воде речь не идёт, её вполне достаточно. Требуется только техническая, прежде всего, для нужд сельского хозяйства.

- Получается, Украине уже нечем шантажировать Крым?

- Нечем. Но так как пока ещё определённые дефициты в плане технической воды всё же остаются, то на Украине высказывают немыслимые вещи. Например, пытаются связать возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с гражданской войной на Донбассе. Мол, вы заставьте Донбасс вернуться на Украину, и тогда мы дадим воду в Крым. Да вы сами с Донбассом разговаривайте! При чём здесь днепровская вода, которая, кстати, течёт из России?

Известны и прочие абсурдные вещи, которые киевские власти делают, видимо, от безысходности. Ну, перекрыли они нам поставки сельхозпродукции с юга Украины - мы стали больше производить сами, а недостающее завозить с Кубани.

Крым ведь не на Марсе находится и не в изоляции. Крым - часть огромной страны, имеющей все ресурсы! Поэтому Украине при всём желании невозможно ничего сделать в отношении того, чтобы нанести Крыму какой-либо существенный ущерб. Сейчас завершается строительство базисных инфраструктурных объектов, которые полностью позволяют обеспечивать Крым всем необходимым.

«Приди и возьми!»

- Управляемый из Киева «меджлис» (запрещён в России) заявил о намерении провести 3 мая некий «Марш свободы» через Чонгар на Крым. Что ожидает этих провокаторов?

- Древнегреческий царь Леонид, когда персы наступали на Древнюю Грецию и потребовали, чтобы греки сдали Афины, произнёс фразу, которая осталась в веках: «Приди и возьми!» Пусть попробуют прийти. У нас между Крымом и Украиной нормально обустроенная граница. Она открыта для граждан. Через неё к нам приезжают и на отдых, и к родственникам многочисленные жители Украины.

К примеру, в прошлом году таковых было 1 млн 100 тысяч человек. Для них проблемы пересечения границы нет. Но разного рода авантюристам и экстремистам мы не позволим использовать наши рубежи для организации провокаций. Это однозначно! «Деятели» типа Джемилева и Чубарова, инициировавшие и поощрявшие преступления экстремистского характера (такие, как подрывы ЛЭП), как только ступят на нашу землю, либо окажутся в наших СИЗО для проведения соответствующих следственных действий, либо будут с позором выдворены с нашей территории. Предмет их деятельности широко известен. Уголовные дела их ждут. Поэтому пусть рискнут. Тюремные камеры для преступников и нарушителей границы, думаю, к тому времени будут подготовлены.

- Зеленский заявил о планах Украины провести осенью местные выборы, в том числе, в Крыму и Донбассе. Ваше мнение по этому поводу?

- Очевидно, президент Зеленский ещё не привык к своему президентскому статусу. Он всё ещё боится определённой группы националистов и прочих экстремистов, которые периодически пытаются устраивать «майданы» на площадях украинских городов, в том числе, в Киеве. Зеленский до выборов обещал совсем другое: найти мирное решение с Донбассом, выполнить минские соглашения, во главе угла которых - начало диалога с теми властями, которые избраны народом ДНР и ЛНР. Своими заявлениями о проведении выборов на Донбассе он только отдаляет перспективу нахождения мирного решения.

А что касается Крыма, то с тем же успехом он может объявить выборы на Луне. Крым никакого отношения к Украине не имеет, и господин Зеленский это сам прекрасно понимает.





