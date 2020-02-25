«Дети войны»: последнее поколение, которое может сказать правду о войне

//Интервью 13+

25 февраля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели», Виктория Хорт ]

Виктор Беляков, с Аллой Берсеневой

Виктор БЕЛЯКОВ, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», ответил на вопросы редакции «Аргументы недели – Санкт-Петербург».

- Виктор Валентинович, что собой представляет Общероссийская общественная организация «Дети Войны»? Кто из пожилых людей подпадает под эту категорию, сколько их сегодня в стране?

- ООО «Дети войны» - одна из самых крупных и активно действующих общественных организаций, где люди объединяются по возрастному принципу. Т.е. граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945-го. Сейчас им – от 75 до 92 лет. По различным оценкам, сегодня в Российской Федерации насчитывается от 11 до 13 миллионов «детей войны». В различных регионах их число может сильно отличаться. А в Санкт-Петербурге «детьми войны» считаются 240 тысяч человек. Хотя буквально два года назад их число составляло 385 тысяч. А официально в нашей городской организации зарегистрировано 37 тысяч.

- Расскажите о наиболее острых проблемах, волнующих «детей войны» в нашем городе. И решаются ли они?

- Санкт-Петербург – крупный город, второй по величине и значимости в России. Здесь намного дороже проживание (в сравнении с другими регионами), а пенсии - маленькие. Разве можно в огромном мегаполисе прожить на 12 тысяч? Из этой суммы львиная доля уходит на оплату жилья и лекарств. Многие одеты в то, что они купили ещё при советской власти! Видно, что людям очень тяжело, но они из последних сил стараются себя держать, не показывать, что живут в плохих условиях.

Но главное – отсутствие до последнего времени льгот для «детей войны». Так, с 2015 года 29 тысяч человек стали получать добавку к пенсии (сейчас она составляет около двух тысяч рублей). Но остальным-то – ничего! Говорят: а у них, дескать, есть уже льгота. Например, по инвалидности. Но позвольте! Как может быть инвалидность льготой, если у пожилого инвалида денег на лекарства уходит на порядок больше, чем у здорового человека?

А ведь число этих льготников неуклонно сокращается, сегодня их насчитывается уже 21 тысяча человек. Представьте, сколько людей уходит из жизни без всяких льгот…

- Пожилым людям нужны деньги порой только на то, чтобы купить еду или лекарства, а вовсе не на какие-то излишества. Им просто денег на это не хватает. И ведь все те, кто принимает решение о льготах, прекрасно это знают.

- Ветераны, пенсионеры, «дети войны», долгие годы жившие и работавшие в Ленинграде, хорошо помнят: если в этом городе давали слово, его всегда старались держать. Они привыкли к этому. 8 мая 2019 года исполнявший в то время обязанности губернатора Александр Беглов на торжественном вечере БКЗ «Октябрьский» сказал: «Мы должны принять закон о «Детях войны», мы перед ними в долгу». А Вячеслав Макаров добавил: «Мы обязательно поддержим такую законодательную инициативу и примем региональный закон». Но прошёл уже почти год после того выступления, а до сих пор ничего не сделано. Мы всё же надеемся, что региональный закон будет принят. По нашей информации, Губернатор дал задание председателю Комитета по социальной политике подготовить законодательную инициативу от Санкт-Петербурга по принятию федерального закона «О детях войны». Хорошо, если бы к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне это было сделано.

- Вы и ваши соратники проводите немало встреч, концертов, бесед. Оказывают ли вам поддержку в этом районные администрации?

- Да, безусловно. В качестве такого положительного примера приведу работу с администрацией Колпинского района, где глава Анатолий Повелий выделил помещения для всех ветеранских организаций - совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, «Детей войны», афганцев, блокадников. Порядка 14 ветеранских организаций находятся рядом, в одном месте. У них есть свои кабинеты, актовый зал для заседаний. В Невском районе хор «детей войны» регулярно выступает в школах, детских садах. Активно работает художественная самодеятельность в Василеостровском, Фрунзенском районах.

Люди сегодня с огромным удовольствием готовы прийти, пообщаться с подрастающим поколением, спеть, выступить с воспоминаниями. Как правило, в таком общении нам идут навстречу, тем более, что мы не просим, а предлагаем свою помощь.

Администрация Адмиралтейского района по нашей просьбе всегда выделяет помещение Дома молодёжи «Рекорд» для проведения концертов, творческих встреч, торжественных мероприятий. Спасибо главе района Светлане Штуковой. Василеостровский район – первый, где муниципалы обратили внимание на «детей войны» и три года подряд выделяют финансирование на проведение мероприятий с нашей организацией: предоставляют помещения, закупают подарки, проводят концерты. Мы не тратим на это ни копейки. В Пушкинском районе муниципальное образование посёлка Шушары очень активно поддерживает нашу организацию: выделяет деньги на проведение мероприятий, проводит встречи с жителями, школьниками, проводят концерты, вручают подарки детям войны.

Главы Калининского, Кировского, Невского и Центрального районов предоставили для проведения отчетно-выборных конференций организации «Дети войны» - залы в администрации, аудио, видео-аппаратуру. Сложились хорошие отношения с администрациями большинства районов города. Адмиралтейский и Центральный районы оказывали финансовую помощь в приобретении памятных медалей «Дети войны», в изготовлении книги «Дети войны Санкт-Петербурга. Живые истории»

Отдельно хочу поблагодарить и рассказать о поддержке со стороны главы администрации Московского района Владимира Ушакова.

Мы провели с 20-го января по 02 февраля фестиваль «Играй гармонь блокадная», посвящённый 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В прошлом году у нас выступал Сергей Борискин, известнейший народный гармонист. Тогда, к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он дал 75 концертов за 10 дней! А Игорь Шипков - лидер наших ленинградских гармонистов, молодой человек 35-ти лет (20 лет назад его заметил Геннадий Заволокин, основатель программы «Играй, гармонь»), собрал самодеятельные коллективы из 13-ти регионов России для проведения фестиваля.

26 января мы официально открыли фестиваль в доме молодежи «Рекорд». Провели в общей сложности 76 концертов в разных районах города и области и закрыли фестиваль 2 февраля. Среди участников - певцы, чтецы, гармонисты, приехавшие на фестиваль из Прибалтики, из разных областей России.

Администрация Московского района бесплатно предоставила нам зал КДЦ «Московский» для заключительного концерта. 1000 мест были заполнены до отказа – ни одного свободного места! Как результат: по 30-40 человек теперь приходят каждый день, чтобы вступить в нашу организацию. В Пушкинском районе, например, пришло в один день 70 человек, и администрация сразу выделила нам помещение!

-Верните «детям войны» хоть часть того, что они создали – отстроив, возродив страну после войны заново!

- Ощущают ли «Дети войны» поддержку со стороны депутатов федерального уровня?

- Если говорить о депутатах Государственной Думы, то посильную помощь оказывают нам, в первую очередь, заместитель председателя Комитета по обороне, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Светлана Савицкая, а также Сергей Михайлович Пантелеев.

Но должен отметить, что петербургские депутаты от «Единой России» говорят, что обязательно нам помогут, а как доходит дело до голосования в ГосДуме за закон «О детях войны», они просто не принимают участие в голосовании. Не то, что «против» - они вообще не голосуют. Это непонятно и неприлично. Если есть своя чёткая позиция, так и скажите: «Дети войны» не достойны нашей поддержки, и мы голосуем «против». А так - ни «за», ни «против».

Два года назад мы направили всем депутатам «Единой России» письма от нашей организации «Дети войны». И думали, что это как-то подействует. А получили дюжину ответов-отписок. И среди этих отписок были ответы даже от заслуженных ветеранов, военных, генералов.

При этом «Дети войны» не подпадают под закон о ветеранах. Нам везде говорят:– а кто вы такие? Вы не ветераны. А кто тогда ветераны, как не «дети войны»? Люди, которые перенесли все тяготы войны. Это последнее поколение, которое может сказать правду о войне, то, что они видели своими глазами. Кроме них свидетелей не осталось! Просим, требуем: дайте помощь тем, кто ее заслужил. Верните «детям войны» хоть часть того, что они создали – отстроив, возродив страну после войны заново!

- Вы упомянули проект закона «О детях войны», который уже несколько лет «лежит» без движения в Государственной Думе РФ. Есть перспективы его принятия?

-В январе этого года в восьмой раз в ГД РФ был рассмотрен вопрос о принятии этого закона, и у нас были большие надежды. После того, как Президент встретился в нашем городе с ветеранами, вручил медали, открыл памятник, мы узнали, что депутаты ГосДумы вдруг в срочном порядке решили рассмотреть этот законопроект. Мы было обрадовались, но они его опять не приняли, а просто заслушали.

- Как вступление такого закона в силу поможет решить многочисленные проблемы «детей войны»?

-Этот документ мог бы дать нам статус организации, которая может пользоваться другими законами, в первую очередь, законом о ветеранах. Мы снимем проблему с приобретением помещений для «детей войны». А сегодня мы вроде как есть, но у нас нет своего «жилья». И это касается как районного звена, так и городской организации. Мы на протяжении последних пяти лет так и не получили помещения. Если что-то имеем, то это основано только на хороших взаимоотношениях с муниципальными образованиями, с администрациями районов.

«Детям войны» необходимо не так уж много: уважение, государственная поддержка и закон. И мы очень надеемся на то, что так и будет.