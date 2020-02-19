Актриса Людмила Чурсина: Внешность – это то, что дано природой и родителями

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19 февраля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Людмила Чурсина, globallookpress.com, © Boris Kremer

Успех актрисы Людмилы Чурсиной в советское время был ошеломляющий! В 28 лет она стала народной артисткой РСФСР, а в 40 лет – народной всего Советского Союза. И сегодня Людмила Алексеевна хороша, смела и позитивна. И совершенно не боится играть на сцене Анну Каренину! При полном аншлаге латвийцы увидели спектакль «Супруги Каренины» с участием неподражаемой Людмилы Чурсиной.

-Людмила Алексеевна, осмелюсь спросить… Но Анне Карениной 26 лет…

-Я поняла вопрос. Разумеется, я значительно старше. Но я и не претендую на образ молодой Анны. Я просто воссоздаю характер любящей и несчастной женщины. Я пытаюсь понять и оправдать ее. Как же она терзалась от своего поступка! Какую громадную боль она испытывала! Трагедия женщины. Трагедия матери. Я играю женщину, которая полностью расплачивается за свою страсть. Да, расплачивается.

-Людмила Алексеевна, многие люди (женщины) очень боятся «взрослеть». Стоит ли боятся?

-Знаете, с годами у человека меняются приоритеты. В молодости очень хочется быть яркой и броской. А с годами понимаешь, что это просто красивая оболочка. Для меня погоня за молодостью и стандартами красоты чужда и непонятна. Я предпочитаю выглядеть в жизни достаточно спокойно, без излишеств. Например, люблю удобную одежду: брюки, свитер. Все просто.

-Но женщина всегда хочет быть красивой. И ей в помощь, например, пластическая операция…

-Я резко отрицательно к этому отношусь. Внешность – это то, что дано природой и родителями. Я не большой любитель спортивных залов, косметических кабинетов. Конечно, женщине необходимо хорошо выглядеть, но «тянуть» себя от макушки до пяток и становиться Барби в 60, 70 лет, согласитесь, нелепо.

-Людмила Алексеевна, сейчас очень модно раздавать актерам «титулы». Например, «секс-символ». Но и в советское время такой термин существовал. И пример тому – Вы!

-Никогда не считала себя никаким символом. Более того, я не понимаю этого слова. Ни в отношении женщин, ни в отношении мужчин. Например, для меня всегда главными качествами в мужчинах были ум, доброта и щедрость. При этом он может быть хоть Квазимодо. Для меня всегда важно, чтобы мужчина увлек мои мозги, мою душу, чтобы с ним было интересно сидеть до утра и разговаривать, разговаривать. Он должен быть надежным плечом.

-Может мой вопрос наивен, но что для вас любовь?

-Это действие: помочь, подсказать, защитить. А просто говорить «я тебя люблю» и умиленно смотреть в глаза…. Мне мало.

- Благодарю за беседу.