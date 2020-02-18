Вертикальный формат Тимура Бекмамбетова. Под Петербургом выстроен концлагерь для съемок нового фильма о подвиге советского летчика

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18 февраля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели», Виктория Хорт ]

тимур бекмамбетов, фото: соцсети

17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ. Побег из ада» о беспримерном подвиге советского летчика Михаила Девятаева и его группы. Премьера фильма ожидается в феврале 2021 года.

Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссер картины рассказал, с чего все началось:

«Полтора года назад меня познакомили с Александром Михайловичем Девятаевым, сыном Михаила Девятаева, и рассказали мне эту историю. Это было в Казани — там, где прошла жизнь нашего героя. История поразительная, в нее невозможно поверить, и двенадцать лет в это не могли поверить следователи, которые допрашивали нашего героя после окончания войны. Имея вес 37 килограммов, проведя несколько месяцев в заключении, человек оказался способен поднять в небо самолет, на котором никогда не летал! Вообще в этой истории много невероятного, и мы благодарны, что Александр Михайлович дал нам право снять фильм про своего отца, постараемся его не подвести».

Фильм будет снят не только в горизонтальной, но и впервые в истории российского кинематографа вертикальной версии, предназначенной для просмотра на мобильных телефонах. Бюджет картины оценивается в более чем 600 миллионов рублей.

Кирилл Семин

артист массовки

Основой фильма послужила автобиографическая книга Михаила Девятаева «Побег из ада», над сценарием работал тандем, состоящий из Дмитрия Пинчукова, известного по фильму «Время первых» и Максима Бударина («Битва за Севастополь», «Черновик»).

«Решение снимать фильм в вертикальном формате основано на двух причинах – во-первых, этого требует сам образ героя фильма. Это история человека, которой, пройдя через ужасы фашистских концлагерей выстоял, не упал... И именно вертикальный формат выражает образ выстоявшего в испытаниях героя лучше всего. И мы пересмотрели всю логику выстраивания кадра так, чтобы в фокусе внимания зрителя всегда был герой.

Во-вторых, люди все чаще смотрят кино онлайн, многие новые яркие проекты выходят именно на онлайн-платформах, и развитие индустрии кино неизбежно будет учитывать этот тренд. Более того, все больше зрителей смотрит фильмы на мобильных телефонах, и им удобнее это делать именно в вертикальном формате. Многие даже сейчас смотрят видео, не разворачивая телефон, в маленьком окошке горизонтального плеера» - отметил Тимур Бекмамбетов.

первый день съемки, на плацу

Съемки картины будут проходить не только в Кронштадте – будет задействовано огромное количество объектов. Специально для съемок был построен концентрационный лагерь под Петербургом, часть съемок будет проходить в павильонах. Не обойдут и родной город летчика-героя Казань.

«Там запланированы сцены 1957 года, когда Девятаев узнает о своем награждении после долгих 12 лет несправедливого ожидания. Там же снимем сцены, связанные с периодом войны, — потому что это фильм не только про Девятаева, но и про его жену, которая его ждала все это время» - пояснил режиссер и продюсер фильма.

Разумеется, будущих зрителей ждут сюрпризы в виде уникальных технологий воспроизводства сцен воздушных боев, максимально приближенных к реальным боевым условиям:

«Поведение самолета на экране точно соответствует тому, что происходит в реальной жизни, и чего невозможно добиться никакой анимацией. Поэтому наши герои будут летать вместе с геймерами - асами, которые проводят в виртуальном небе сотни часов, и по налету не уступают пилотам Второй Мировой Войны, при этом их виртуальные самолеты полностью соответствуют тем, которые воевали на самом деле» - заверил Бекмамбетов.

Часть сцен с воздушными боями будет сниматься вживую: «Специально для фильма мы построили две «аэрокобры» и полноразмерную копию Хенкеля, на котором был совершен знаменитый побег»,- прокомментировал режиссер картины Сергей Трофимов.

военная техника

Игорь Угольников, генеральный директор студии «Военфильм», отметил, что о Великой Отечественной Войне сняли много великих фильмов, и эта картина будет посвящена истории конкретного человека, его личному подвигу и личной трагедии. В ней объединятся современные технологии с исторической точностью - в съемках задействована настоящая техника 40-х годов, оружие и форма точно соответствует тому, что использовалось бойцами Советской Армии. Большая часть оригиналов принадлежит музею военной техники, расположенному на Ильинском шоссе, под Москвой.

Справка: А.Н. Михаил Девятаев совершил побег из фашистского концлагеря на захваченном немецком самолёте-бомбардировщике HeinkelHe 111 с полигона с полигона Пенемюнде на острове Узедом на острове Уездом, где проводились испытания секретного немецкого оружия. Благодаря Девятаеву, советские войска узнали точное месторасположение базы и концлагеря Пенемюнде, где разрабатывалась уникальная ракета, ставшая позже прототипом первой советской ракеты Р-1. Несмотря на это, 27-летний летчик и его соратники были осуждены военным трибуналом и помещены в фильтрационный лагерь. В сентябре 1945 года Девятаева нашёл Сергей Королёв, руководивший советской программой по освоению немецкой ракетной техники, и вызвал его на Пенемюнде. Здесь Девятаев показал советским специалистам места производства и старта ракет. Позднее, за вклад в советское ракетостроение, Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.