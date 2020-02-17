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//Интервью 13+

Эдди Мерфи: Я уже 20 лет не читаю газеты!

, 14:05 [ «Аргументы Недели», , ]

Эдди Мерфи: Я уже 20 лет не читаю газеты!
Эдди Мерфи и Александр Невский, фото из архива автора
Легендарный голливудский актёр Эдди Мёрфи получил номинацию на "Золотой Глобус" за свою работу в новой картине "Меня зовут Долемайт", а также приступил к съёмкам в фильме "Поездка в Америку 2" - сиквеле одной из самых известных своих картин. Мы встретились и побеседовали с Эдди в Беверли Хиллз.
 
- Многие издания во всем мире выходят сейчас с заголовками "Эдди Мёрфи возвращается", что вы думаете об этом?
 
- Честно говоря, я не читаю газеты уже около 20 лет и мне не интересно, что они пишут обо мне. Моя жизнь - волшебна! Мне было всего 18, когда я начал сниматься в самом известном комедийном телешоу США "Субботний вечер в прямом эфире", а в 20 я уже играл главную роль в блокбастере Уолтера Хилла "48 часов"! И с тех пор, уже почти 40 лет, я постоянно снимаюсь в кино. Какие-то фильмы были более успешны, какие-то - менее, но главное - я продолжаю заниматься любимым делом, никуда не ухожу и не возвращаюсь. 
 
- Вы также принципиально не интересуетесь социальными сетями?
 
- Конечно, я даже смартфон не хотел иметь, он у меня появился совсем недавно! (смеётся). Я знаю, насколько популярен тот же Твиттер, но сам никогда ничего там не писал и не читал. Да и вообще, меня пугает даже мысль о миллионе подписчиков, которые за мной бы постоянно "следовали"..."
 
- Ваша новая картина "Меня зовут Долемайт" принесла вам номинацию на "Золотой Глобус". Легко ли вам было играть роль комика Руди Рэй Мура?
 
- Я с юности слушал пластинки Мура и смотрел его фильмы. Мне не только нравились его шутки, но и импонировала его уверенность в себе. Думаю, что мы в этом похожи. Возможно, вам покажется, что я цитирую какую-ту книгу по саморазвитию, но я искренне считаю, что самый главный секрет успеха - непоколебимая вера в себя! Руди Рэй Мур не был гениальным комиком или красавцем-кинозвездой, но он был талантлив и чрезвычайно настойчив в своём желании добиться успеха. Экранизировать историю его жизни я хотел давно и рад, что картина "Меня зовут Долемайт" наконец-то стала реальностью.
 
- А какой из своих талантов вы считаете главным?
 
- Во-первых, мне повезло понять в очень юном возрасте, чем я хочу заниматься в жизни. Это тоже талант! Уже в 15 лет я знал, что хочу быть комедийным актёром. Но главный мой дар, наверное, это  прекрасная память, которая позволяет мне запоминать все до мельчайших деталей. Она очень помогала мне и во времена, когда я был стендап-комиком, и в кинокарьере.
 
- Сейчас выходят и пользуются успехом многие биографические картины, в том числе о Фредди Меркьюри и Элтоне Джоне. Не хотели бы вы, чтобы и о вашей жизни и карьере был снят художественный фильм? 
 
- О нет, моя жизнь слишком скучна для этого! (смеётся). У меня не было особых драм и вредных привычек, свободное время я провожу дома, в кругу семьи. У меня 10 детей и уже одна внучка... О чем снимать фильм?..
 
Александр Невский, Лос-Анджелес, специально для "Аргументов Недели"

 

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