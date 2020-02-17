Эдди Мерфи: Я уже 20 лет не читаю газеты!

- Ваша новая картина "Меня зовут Долемайт" принесла вам номинацию на "Золотой Глобус". Легко ли вам было играть роль комика Руди Рэй Мура?

- Я с юности слушал пластинки Мура и смотрел его фильмы. Мне не только нравились его шутки, но и импонировала его уверенность в себе. Думаю, что мы в этом похожи. Возможно, вам покажется, что я цитирую какую-ту книгу по саморазвитию, но я искренне считаю, что самый главный секрет успеха - непоколебимая вера в себя! Руди Рэй Мур не был гениальным комиком или красавцем-кинозвездой, но он был талантлив и чрезвычайно настойчив в своём желании добиться успеха. Экранизировать историю его жизни я хотел давно и рад, что картина "Меня зовут Долемайт" наконец-то стала реальностью.

- А какой из своих талантов вы считаете главным?

- Во-первых, мне повезло понять в очень юном возрасте, чем я хочу заниматься в жизни. Это тоже талант! Уже в 15 лет я знал, что хочу быть комедийным актёром. Но главный мой дар, наверное, это прекрасная память, которая позволяет мне запоминать все до мельчайших деталей. Она очень помогала мне и во времена, когда я был стендап-комиком, и в кинокарьере.

- Сейчас выходят и пользуются успехом многие биографические картины, в том числе о Фредди Меркьюри и Элтоне Джоне. Не хотели бы вы, чтобы и о вашей жизни и карьере был снят художественный фильм?