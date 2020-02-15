Владимир Лепехин: «Трамп потрясающе грамотно ведёт свою линию, совершая сделку за сделкой»

//Интервью 13+

15 февраля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

владимир лепехин, фото:личный архив

В последнее время в мире происходит целый ряд событий, суть которых невозможно объяснить, исходя из привычных представлений.

Например, Россия и Турция вроде бы образовали на Ближнем Востоке антиамериканский альянс, и вдруг оказались чуть ли не на грани войны. В свою очередь, руководство США (Трамп) даёт понять Украине, что она ему не нужна, но одновременно НАТО расширяет свое присутствие в этой стране. Англичанка, которая веками гадила России, вдруг заявляет о необходимости сокращения санкций по отношению к РФ. И ещё: недавно все были уверены, что вот-вот начнётся война Запада против Ирана, но через две недели после падения украинского самолета под Тегераном все про Иран внезапно забыли и, напротив, европейские задворки Польша и Литва, брошенные всеми, даже британцами, вдруг отвязались и начинают угрожать России. Для трактовки ряда событий «АН» обратились к директору Института ЕАЭС Владимиру Лепехину.





«Главная задача британцев - перехватить управление Россией у американцев»

- Владимир Анатольевич, что вообще происходит? Откуда нам, россиянам, ожидать новых провокаций?



- Происходящие в мире по нарастающей примерно с 2017 года события невозможно объяснить, исходя из привычных представлений. Происходит смена мирового порядка, при этом ни один известный политик, кроме, пожалуй, Трампа, не понимает сути происходящего. Кое-что понимают Си, Путин, Джонсон, Макрон и лидеры Израиля - но не всё. Остальные же 99 % мировых лидеров вообще не в курсе, что происходит, поскольку их разводят втёмную. Отсюда у самых активных «терпил» вроде Эрдогана, Дуды или поводырей Демпартии США - истерика. Про остальных же политиков сегодня можно вообще забыть - это просто статисты или откровенные клоуны, удельный вес которых в мировой политике неуклонно растёт просто потому, что всякая мелочь не должна путаться под ногами у тех, кто пытается изменить мир.



- А в чём причины смены модели мирового порядка? В чём суть происходящих перемен? Причём здесь Трамп? И почему президент США в теме, как вы говорите, а «клинтоноиды» и даже Ангела Меркель - нет?



- Подробный ответ займёт не одну лекцию, поэтому буду краток. Бреттон-Вудская система управления миром, точнее, её Ямайский вариант, уже не отвечает требованиям времени. Возгонка потребительского спроса посредством безудержной эмиссии доллара США и активной кредитной политики, разгоняющей спрос, достигли предела. Эта система уже не работает. Нужен новый механизм, который предполагает ограничение эмиссии, сокращение потребления и замену кредитных драйверов новыми механизмами и стимулами экономического роста. Но, чтобы запустить новые драйверы развития, нужно обрушить нынешний мировой порядок. Нужно «опустить» американских демократов, Евросоюз и НАТО, обуздать ФРС, переформатировать Британию, а главное - создать «альтернативные» глобалистам «центры силы».



- И кто этим занимается? Какие силы? Кто вообще сегодня в состоянии обуздать ту же ФРС и британские элиты?



- Этим занимаются банкиры нового поколения. Устраивает такой ответ? Альтерглобалисты внутри банкстерского сообщества, в том числе, внутри ФРС. Именно они стоят за Дональдом Трампом. Это только придурки из Голливуда и недоумки из Конгресса США полагают, что Трамп - шоумен и позор Америки. На самом деле, Трамп потрясающе грамотно ведёт свою линию, совершая сделку за сделкой. Его задача - к 2024 году обеспечить доминирование в США и мире новых трендов, а также формирование принципиально иных, чем ныне, глобальных институтов, опирающихся не столько на страсть к наживе, сколько на инстинкт самосохранения.



- Я так понимаю, что если мы сейчас начнем копать в этом направлении, то точно закопаемся. Давайте попробуем, исходя из Вашего видения, прокомментировать ключевые события в мире последних месяцев. К примеру, «сделка века» Трампа по израильско-палестинским отношениям: как Россия должна реагировать на эти предложения, если они будут вынесены в ООН?



- «Сделка века» Трампа по как бы решению израильско-палестинской проблемы - очередное лукавство (в хорошем смысле) Трампа из области намерений «сделать приятно одной из потенциальных групп избирателей». Трамп собирает деньги на свою избирательную кампанию, в связи с чем вынужден задабривать американскую еврейскую общину, которая сегодня прагматично выбирает между традиционно «своей» Демпартией и «чужой», но перспективной командой Трампа. Глава Белого дома прекрасно понимает, что его план по «решению» арабо-израильского конфликта - полная туфта, имитация, но таковы правила игры. Разумеется, Россия, в целом разделяя стратегию Трампа, не должна поддерживать его «сделку» между Израилем и ООП. Не только потому, что это профанация, но, прежде всего, потому, что любые активности в сфере израильско-арабских отношений для РФ чреваты: в любом случае ею будет недовольна одна из сторон.



- Великобритания заявила о сокращении антироссийских санкций в части некоторых видов продукции. Является ли это признаком начала британской антисанкционной политики или это - демонстративный жест в сторону Евросоюза?



- Британцы никогда не отличались чуткостью к чужим проблемам. Если они в какой-то части ослабили санкции по отношению к РФ, это означает только одно: так британцам выгодно. Думаю, что Лондон абсолютно далёк от того, чтобы делать какие-то демонстративные жесты в сторону Евросоюза: достаточно того, что он своим брекситом уже показал Брюсселю довольно убедительный «фак». Что же касается отношения британцев к России, то никогда и ни при каких обстоятельствах они не признают русских и россиян союзниками и, тем более, друзьями. За любым движением британцев в нашу сторону всегда стоит очередная изощрённая разводка. Полагаю, что сегодня главная задача британцев - перехватить управление Россией у американцев, в связи с отходом администрации Трампа на внутренние рубежи. Так, если Владимир Путин сегодня объективно подыгрывает Трампу, то британцы начинают новую игру против Путина, готовя в России антипутинский государственный переворот.

«Терпению русских на Донбассе и в Москве наступает предел»

- Как можно оценить результаты переговоров по Идлибу? Удастся ли России найти компромисс с Турцией, учитывая заинтересованность в Турции как партнёре по «турецкому потоку»?



- Именно британцы ведут сегодня розыгрыш антироссийской карты руками Эрдогана. Попытка Лондона установить контроль над рядом арабских стран Ближнего Востока после обрушения правительства Башара Асада в Сирии и посредством прочной связки с террористами «Джабхат ан-Нусры», как известно, провалилась. Не удалась им и попытка столкнуть Иран с Израилем. Вот почему они сразу же после иранской операции вплотную занялись Турцией. Не для того, чтобы руками Эрдогана нагадить как можно больше России (это было бы довольно просто), но для того, чтобы «качать права» и доказывать всем, в особенности Трампу, свою незаменимость в качестве главного мирового «разводящего». Поэтому не переговоры с Турцией нужны России, а терпеливая разъяснительная работа с турецким «батькой». Разъяснение, что будущее Турции - не в союзе с Лондоном или Брюсселем, а в партнёрстве с РФ.



- Нужен ли России «мирный договор» с Японией? Если да, то какой именно?



- Забудьте про этот американский штат! Элита этой страны (как показала ядерная бомбардировка американскими ВВС японских городов в 1945 году) понимает только один язык - силы. Чем жёстче российское руководство будет вести себя с Японией, тем быстрее от японской стороны последует предложение о реальном экономическом сотрудничестве. Договор с Японией уже есть - это договор о капитуляции этой страны, и его вполне достаточно, чтобы вести с руководством этой страны реальный диалог.



- Недавно президент Игорь Додон заявил о готовности Молдовы предоставить широкую автономию Приднестровью. С чего бы это? Это связывают с успешной работой на данном направлении Козака с АП РФ.



- Додон надеется, что русскоязычное население, в случае восстановления статуса ПМР как территории Молдовы и, соответственно, права населения Приднестровья на участие в молдавских выборах, проголосует за него в ходе предстоящей президентской кампании. Учитывая чрезвычайно сложное, фактически блокадное положение ПМР, многие политики в РФ склоняются к тому, чтобы вернуть эту республику Молдове на правах автономной территории. Думаю, что с этим не нужно торопиться. Не исключено, что скоро Молдова захочет воссоединиться с ПМР. И вообще - в качестве встречного предложения на месте президента ПМР я бы предложил Кишинёву именно это: присоединение Молдовы к Приднестровью с переносом столицы государства в Тирасполь.



- Что в ближайшем будущем ожидает Украину и ЛДНР? Какие есть варианты будущего у непризнанных республик?



- У ЛДНР имеется всего два приемлемых для большинства населения этих республик варианта будущего: во-первых, создание собственного государства (Новороссии) и, во-вторых, воссоединение с Россией по примеру Крыма. Большинство населения республик склоняется, судя по всему, ко второму варианту. В этом случае у ЛДНР появилось бы легитимное право просить российские войска занять территорию республик со всеми вытекающими отсюда последствиями. К сожалению, некоторые российские чиновники играют в изощрённую игру в поддавки с Киевом, не понимая, что ситуация и в этой стране, и в мире принципиально меняется, равно как уже изменилась позиция по Донбассу у участников Минских соглашений. Думаю, что терпению русских на Донбассе и в Москве наступает предел. Но чтобы ускорить воссоединение ЛДНР с Россией, необходимо осуществить следующее: сразу же после переизбрания Трампа президентом США в конце текущего года следует провести в Донецке и Луганске референдум по примеру Крыма. После чего, с опорой на его результаты, руководство ЛДНР должно обратиться к народу РФ с просьбой принять республики в состав России в качестве нового субъекта РФ. Реально ли это? До декабря 2020 года у этого сценария имеются некоторые риски. После декабря 2020 года - нет никаких проблем.

«До конца 2020 года большой войны в мире не будет»

- Что на самом деле сейчас происходит в Абхазии? От России практически нет никаких официальных заявлений по данной теме.



- Я наблюдаю за этой республикой уже 5 лет и знаю в деталях всё, что в ней происходит. К сожалению, российские чиновники в лице, прежде всего, Владислава Суркова наплевали на народ этой страны и в силу определённых причин сделали ставку на бездарность - Рауля Хаджимбу. И сегодня в этой стране складывается ситуация, во многом похожая на ту, которая ранее сложилась в Армении, где президентом страны стал гражданин Британии. Я уже два года назад назвал сурковским заместителям фамилии тех людей, которые в 2020 году сыграют роль абхазских Саркисяна и Пашиняна. Но всем, похоже, пофиг. И сегодня эта страна оказалась в преддверии ситуации, когда избиратели Абхазии в ходе внеочередных (мартовских) президентских выборов вынуждены будут выбирать худший из трёх плохих вариантов.



- Чем спровоцированы массовые беспорядки в Казахстане? Это бытовой конфликт, или, всё же, конфликт на почве межнациональной розни?



- К сожалению, Казахстан в процессе реформ превратился не столько в демократическое, сколько в полицейское государство. Как и большинство постсоветских стран. Силовые структуры и чиновники этой страны, увы, обеспечивают сегодня не столько правопорядок в государстве, сколько пресловутую политическую стабильность, подавляя на корню оппозицию и выступления людей. Разумеется, в такой ситуации, когда любая идеология, кроме националистической, предается остракизму, власти неизбежно заходят за «красную линию», когда чужими и нежелательными они начинают считать не только представителей политической оппозиции, но и лиц иных национальностей. Полагаю, что избиение людей и погромы в селе Масанчи спровоцировали представители местных силовиков, которые решили проучить дунган, осмелившихся им перечить.



- Ну и в завершение нашей беседы скажите, каких внешнеполитических событий нам следует ожидать в текущем году? Начнётся ли большая война с участием России?



- Отвечу коротко: до конца 2020 года большой войны ни с участием России, ни без её участия в мире не будет. Просто потому, что ключевое событие текущего года - президентские выборы в США. Именно в ходе выборов в этой стране решится судьба мира. Ну, а политики и военные всех стран без исключения, при всём желании развязать новую мировую войну, не рискнут этого сделать до исхода основной битвы между Трампом и его соперником. Так что, задайте мне этот вопрос повторно ровно через год...



