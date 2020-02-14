ЗАУГЛОМ о смене климата: все умрут, а мы останемся

//Интервью

14 февраля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

#ЗАУГЛОМ. Профессор Полеванов о климатической катастрофе

Общественность все больше волнует экология, а главред «АН» уже давно раскрывает тайны мироздания на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ. Поэтому публикуем выпуск, где Андрей Угланов и доктор геолого-минералогических наук профессор Полеванов обсуждают проблемы возникновения озоновых дыр, фонтанов природного водорода на территории России и настоящую причину стремительного роста урожая зерна. Про блаженную Грету Тунберг тоже вспомнят (куда без нее, если речь об экологии). Расскажем вкратце, а вы потом посмотрите или послушаете. Да, у нас появились подкасты, ссылки оставим.

Есть мнение, что все катастрофы – попытка земли избавиться от человечества. Мол, мы для мира уже давно стали сломанным крылом, которое вылечить нельзя и остается только волочь за собой, постоянно болея и мучаясь. Катаклизмы – попытка исцеления, но бесполезная. Еще раз намекнем на проблему: иногда думается, что животные умнее, потому что в своей среде обитания не гадят, но мы же существа разумные, поэтому создаем для своего удобства условия, которые всему вокруг вредят, а потом думаем, что делать с последствиями.

Главный редактор «АН» тему климатических изменений поднимает не впервые, и каждый раз раскрывает все более интересные подробности устройства нашего мира. Вот любопытные вопросы, ответы на которые найдете в ролике (сами точно не отгадаете):

– Почему Полеванов ассоциирует Чубайса с цветком в проруби, который болтается, но не тонет?

– Когда весь мир откажется от нефти и произойдет водородная революция и что будут делать друзья нашего Президента и «Газпром»?

– Почему элита Европы и США скупает земли в других странах? (И до нас добрались – скоро переберутся на Алтай)

– Что было предвестником похолодания еще восемь лет назад?

– Почему в этом году крокодилы проявили расхлябанность и вмерзли в лед в одном из заповедников США?

Также нас можно послушать! Ознакомиться с новыми остроактуальными выпусками программы Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ теперь можно в любое время и в любом месте.

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