Актриса Виктория Корлякова: «Сейчас актрис выбирают в инстаграме»

//Интервью 13+

14 февраля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

актриса, виктория корлякова, фото: личный архив

Виктория Корлякова окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Команда Че», «Врач», «Последний мент», «Анна-детективъ», «Год культуры», «Живая мина», «Лучше, чем люди», «Две девицы на мели» и др.

Виктория Корлякова

Фото: личный архив

- Вика, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне кажется, помогает. Я, в первую очередь, делаю ставку на внешность. Ведь кино – визуальное искусство. Когда приходишь на пробы, тебя оценивают сначала по внешнему виду. Бывает, что отказывают в роли, потому что нужна невзрачная, некрасивая, а испортить гримом не получается.

- А вы всегда приходите на пробы при полном параде?

- По-разному, зависит от роли. Если я знаю, что это роль в военном фильме, то, конечно, прихожу абсолютно без косметики. А если нужно сыграть какую-нибудь богатую красотку, я прихожу при параде. Я всегда стараюсь быть подготовленной к образу, продумываю полностью макияж, костюм и даже манеру поведения.

- Вы попали в Театр «У Никитских ворот» со студенческой скамьи?

- Да, и я очень рада этому. Я играю там великолепные роли. Анну Каренину, Бланш Дюбуа в «Трамвае «Желание», Софью в «Горе от ума».

- Вы примадонна театра?

- Можно сказать, что да.

- В сериале «Последний мент» вы сыграли психоаналитика? А в жизни интересуетесь психологией? Развита ли у вас интуиция?

- Я очень люблю психологию. Когда сериал начал сниматься, я как раз читала Фрейда. У меня хорошо развита интуиция, и я зачастую этим пользуюсь. Например, если вдруг чувствую, что нужно что-то сделать, «чуйка» мне подсказывает, я это сделаю, несмотря на любую логику. Я всё равно прислушиваюсь к себе. И ни разу моя интуиция меня не подводила. Я очень увлекалась всякими учениями. Читала Далай-ламу, эзотерикой увлекалась. Мне всё было интересно с самого детства. И мне всё это помогло мне в работе.

Виктория Корлякова

Фото: личный архив

- А какая-то система образовалась в голове? Как говорится, где Фрейд, а где Далай-лама…

- Никакой системы не образовалось. Да, Фрейд очень спорный, с ним нельзя согласиться на все сто процентов…

- Вы снялись в исторической картине «Анна-детективъ». Вам нравится играть в платьях с кринолином, корсетах, изящных шляпках?

- Мне очень нравится и очень хочется играть в исторических фильмах. Но у меня с таким кино пока, увы, не складывается. Я хожу на пробы, но меня почему-то не утверждают. Хотя все говорят, что историческое кино – это прямо моё. На сцене я надевала платье Екатерины Великой в спектакле «Капитанская дочка». Это сногсшибательное платье с кринолином, с короной, как положено.

- А бриллианты к такому платью?

- Какие-то украшения были. Но, кстати, в жизни я никакие украшения не ношу. Не люблю, не цепляю на себя. Ношу серьги только для того, чтобы дырочки не заросли. Они мне все как бы мешают. Если это кольцо, мне всё время хочется его снять. Я даже обручальное кольцо и крестик на шее не ношу.

- А в каком времени вы хотели бы пожить?

- Мне очень нравятся 50-60-е годы в Америке. Я знакома с ними, разумеется, по фильмам и книгам. Мне нравится музыка того времени, кино, как одевались люди. Мы с мужем даже купили виниловый проигрыватель и слушаем джазовые пластинки. Я просто с ума схожу по старым пластинкам! Наша первая – это Элла Фитцджеральд. Ещё мне нравятся Чарли Паркер и, конечно, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра.

- Что касается одежды того времени, тогда девушки джинсы ещё не носили, верно?

- Нет, не носили. Там были юбочки, платья. И было ощущение какой-то кукольности. Очень красиво тогда девушки выглядели.

- Сразу вспоминается комедия «В джазе только девушки», которая как раз вышла в 1959 году, с незабвенной Мэрилин Монро!.. А какие вам современные западные актрисы нравятся?

- Кейт Бланшет, Эмма Стоун, Тильда Суинтон. Интересные, глубокие…

- Вы, на моей памяти, первая актриса, которая не называет Мэрил Стрип.

- Ну, потому что все называют Мэрил Стрип! Это так банально. На самом деле, последние её работы мне не очень нравятся.

Виктория Корлякова

Фото: личный архив

- А какие жанры кино вы любите?

- Я очень люблю глубокую сильную драму. Я даже люблю ужасы. Мелодрамы – не очень.

- Чем могут нравиться ужастики?

- Адреналин в кровь. И, на мой взгляд, это самый сложный жанр для актёра. Потому что сыграть по-настоящему ужас и страх – это очень трудно.

- Какие у вас самой есть страхи?

- Я очень сильно боюсь насекомых. Почти всех. Боюсь высоты, но не до паники. Не так давно летала на вертолёте. Это были съёмки картины «Заповедный спецназ». Мы снимали в Рыбинске. Минут 20 мы летали, делали крутые виражи. Было страшно. Я первый раз летала на вертолёте, ко всему прочему, он был ещё очень старый.

- А в самолётах не боитесь летать?

- Вот совсем недавно у меня появился этот страх. Раньше я обожала перелёты. Но как только у меня родился ребёнок, я стала бояться летать. Из-за чувства ответственности, наверное…Ещё появился страх смерти. Когда мне стукнуло 30 лет. Мне стало страшно, потому что мы не знаем, что там, за чертой, и моя вера немножко пошатнулась…

- Может, надо к батюшке сходить?

- Наверное, надо. Но мне в этой ситуации помогает работа. Только отвлечение на что-то другое.

- Тогда и мы отвлечёмся от грустных мыслей. Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Самое экзотическое – в Южную Корею. Это были гастроли Театра «У Никитских ворот». Там был фестиваль мюзиклов, и мы прилетели туда со спектаклем «История лошади». Полёт продолжался 8 часов. Принимали нас очень позитивно, даже было ощущение, что зал куплен. Потому что не было русских, только корейцы, а как тепло принимали! Спектакль шёл с субтитрами, по Льву Толстому. Я никак не ожидала такого приёма. Мы дали 5 спектаклей в одном городе, на одной и той же площадке. Всегда – аншлаг.

- Какая роль была для вас физически самой сложной?

- Сейчас новый спектакль поставили «Ганди молчал по субботам». Из меня там делают бомжиху. Это как раз история о том, как быть некрасивой. Мне делают язвы на лице, шишки, раны. Спектакль тяжёлый и физически, и морально. На мне много бомжовской одежды, на сцене очень жарко. Много беготни. Речь моей героини заторможенная, она больна. Она много лет назад потеряла своего сына…

- В сериале «Живая мина» вы сыграли следователя. Много было на съёмках экстремальных ситуаций?

- Там была погоня на лодках, это был самый страшный для меня момент. Потому что я ещё и воды боюсь. Гнали на большой скорости. Вёл лодку мой партнёр, Антон Васильев, он первый раз встал за штурвал и быстро научился азам вождения. Когда лодка заваливалась набок, я кричала от ужаса. В общем, это были неприятные минуты!..

- В новом фильме «Ряд 19» вы играете вместе со Светланой Ивановой и Катей Вилковой. Как взаимодействовали на съёмках со звёздами?

- Мы с Катей почти не взаимодействовали, потому что у неё роль из прошлого. Один раз мы только сталкивались на площадке. Она очень приятная, очень простая девушка. А Света – вообще ангел. Светлая, дружелюбная, мы с ней подружились, и если сейчас где-то пересекаемся на мероприятиях, всегда рады друг друга видеть. Мне она очень нравится.

- Вы снимались в сериале «Лучше, чем люди», где роботы заменяют людей. А не боитесь, что в скором будущем заменят актёров в кино? Пусть не на роботов, а на компьютерных персонажей.

- Мне кажется, нет, такого не будет. Это как про театр говорили, что он умрёт и останется одно телевидение. Театр жив, хотя и видоизменяется. Что касается кино, то, может, в каких-то жанрах актёров заменят на компьютерных персонажей – в боевиках или комиксах. Но в глубоких серьёзных драмах, в авторском кино актёры останутся.

- А до чего дойдёт прогресс лет через десять, как вы думаете?

- Интернет пустит корни ещё глубже и захватит человечество целиком. Телевидение в связи с этим будет сдавать свои позиции. Его, конечно, не перестанут смотреть в провинции. Хотя, может, и там перестанут, если интернет будет везде.

- Насколько вы погружены в интернет? Сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- Я веду инстаграм, но пока не очень активно. Заставляю себя это делать, потому что понимаю, что это часть профессии. Но не люблю без повода выставлять в инстаграме фотографии – я вот такая сегодня, была там-то. Мне нужен повод. Когда вышел какой-то фильм или спектакль, что-то со мной важное произошло, я выхожу в инстаграм. А подписчиков у меня около двух тысяч. Я не так давно завела свой аккаунт. Интересно, что сейчас, бывает, через инстаграм утверждают актёра на роль.

- Это как?

- Допустим, надо выбрать из пяти актрис одну. Все хороши. Смотрят инстаграм, у кого больше подписчиков, ту и выбирают. Такое тоже случается.

Виктория Корлякова

Фото: личный архив