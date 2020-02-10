Актриса Евгения Кузьмина: «Я живу по соседству со Шварценеггером»

Евгения Кузьмина живёт в Лос-Анджелесе, работает в Голливуде. Она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Заблудшие ангелы», «Изумительные девушки», «Белый воротничок», «Новенькая», «Возвращение», «Под маской жиголо», «Очень плохие мамочки», «Дедушка лёгкого поведения» и др. В Москву актриса приехала, чтобы представить новый фильм Гая Ричи «Джентльмены», который выходит в российский прокат 13 февраля.

- Евгения, чем вам была интересна роль в новом фильме Гая Ричи «Джентльмены»?

- Всегда интересно работать с гениальным режиссёром, а я таковым и считаю Гая Ричи. Поэтому не важно, какая у тебя роль, просто интересно быть на одной площадке с таким режиссёром. Интересно смотреть, как он работает.

У меня в «Джентльменах» небольшая роль, фильм про гангстеров, мою героиню зовут Мишель. И она жена одного русского гангстера, она любит классические машины и любит жаловаться на свою богатую жизнь.

- Как работалось с Гаем Ричи?

- Каждый режиссёр работает по-своему и по-своему интересен. Всегда любопытно первое ощущения от встречи, от общения. Гай – очень вежливый, интеллигентный, одет весь в твид, сам как джентльмен. Фильм как бы отражает и личность Гая Ричи. Он начинал с музыкальных клипов, и Гай очень «технический» режиссёр, знает, как работать с камерой.

Гай не особенно общается с актёрами. Когда ты приходишь к нему на площадку, ты должна знать все свои линии, проходы, слова. Всегда много камер вокруг тебя, они наезжают, отъезжают. Гай руководит площадкой издалека. Не подходит и ничего не говорит тебе. Если что, тебе скажут или сценарист, или продюсер, что нужно поменять.

- Что русскому зрителю может быть интересно в фильме «Джентльмены»?

- Во-первых, там есть русские гангстеры, как я уже сказала. Во-вторых, неповторимый стиль фильмов Гая Ричи, с модерновой историей, классными актёрами. Потом, по жанру – это криминальная комедия. Там тонкий юмор, которые русские поймут.

- Что для вас входит в понятие «джентльмен»?

- Мне кажется, основные составляющие – интеллект и юмор. Одеваться он должен со вкусом. Английский стиль – он очень специфический.

- Как считаете, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Она открывает какие-то первые двери. Очень важно первое впечатление. Но потом ты должна доказать, что представляешь из себя нечто большее, чем просто красивую женщину. Что ты можешь сделать что-то сама, независимо от своих внешних данных.

- А что вас больше всего поразило в Америке, когда вы приехали туда в первый раз?

- Наверное, что дома спят в кроссовках на кровати. (Смеётся). Русские этого не делают. Мне кажется, в Америке всё основано на бизнесе. У русских совсем другая культура. В Штатах с 9 до 18 отработал, и всё. Я в Америку приехала из Парижа, и там все артисты могут работать по 12 часов и дольше. Никто не останавливается. Такого в США, конечно, нет.

- Вы работали со многими звёздами – Бредом Питтом, Орландо Блумом, Милой Кунис, Биллом Мюрреем и другими. Кто произвёл на вас наибольшее впечатление? Может, чем-то поразил, чему-то научил?

- Мне очень понравилось работать с Вуди Алленом, Николь Кидман и с Заком Эфроном. Вуди Аллен много импровизировал на съёмочной площадке, давал мне что-то для роли. Он настолько креативный человек! С Николь Кидман мне было интересно работать, потому что она не сидела в своём трейлере, а привезла всем еду, и мы все вместе её съели. Она говорила «здравствуйте» любому рабочему на площадке. Не было никакого разделения. С Заком Эфроном мне понравилось работать, потому что он всегда поддерживал диалог со мной, когда камера снимала мой крупный план. Так не все актёры делают.

- Наиболее вы дружны с Арнольдом Шварценеггером. Какой он человек, лёгок ли в общении?

- Арнольд – очень позитивный человек. Он не забывает о своих корнях, у него остались друзья с детства, в нём нет никакого высокомерия. Он помогает детям, к своим детям относится очень серьёзно. Ведёт здоровый образ жизни, любит спорт. Когда мы с мужем возвращаемся из гостей у Арнольда, мы всегда преисполнены какого-то вдохновения.

- Вы живёте рядом?

- Недалеко, минут 15 на машине.

- В один год, 2016, вышло сразу три комедии с вашим участием – «Дедушка лёгкого поведения», «Очень плохие мамочки» и «Под маской жиголо». Почему так случилось? Расскажите об этих ролях!

- Наверное, у меня склонность к комедийному жанру. И потом, я устала играть русских шпионок! (Смеётся). Я много занимаюсь комедией, и некоторые режиссёры это заметили и пригласили меня поучаствовать в своих картинах. Это расширяет моё амплуа. В фильме «Очень плохие мамочки» актрисы сами были и в жизни мамами. Мы снимали эту комедию в очень дружеской атмосфере. Хоть и были без детей, никто не переживал по этому поводу и никто не ругался из-за трейлеров, например.

- А бывает, что в Голливуде ругаются из-за трейлеров?

- Бывает.

- Скажите, скандал с Харви Вайнштейном, насколько он потряс основы голливудского миропорядка?

- Мне кажется, после этого скандала всё очень сильно поменялось в Голливуде. В лучшую сторону. Надеюсь, все изменилось в позитивном ключе, когда люди из киномира перестали бояться друг друга. У них появились другие моральные ценности. Хотя сложно кого-то судить. Все мы делаем ошибки. Никто не идеален.

- Когда вы последний раз были в Москве?

- Одиннадцать лет назад. Многое здесь изменилось. Цель моего визита – побольше рассказать о фильме «Джентльмены».

- Что важнее для молодого актёра в Голливуде – быть талантливым, или более удачливым, чем его конкуренты?

- Конечно, важнее быть талантливым. Может поначалу повезти, но без таланта ты потом десять лет будешь без работы. Нужно всегда работать над собой. И удача придёт. Я всегда пытаюсь поддерживать русскоговорящих актёров, которые иногда пытаются покорить Голливуд.

- Скажите, а у русскоязычного актёра есть возможность получить достойную роль в голливудском кино?

- Ну, вот Ольга Куриленко снимается в голливудских блокбастерах. Конечно, таких везунчиков можно по пальцам пересчитать. Есть возможность продюсировать какие-то вещи, чем я сейчас пытаюсь заниматься. Это даёт, в свою очередь, возможность сняться в главной роли проекта. Я больше смотрю в эту сторону сейчас. Не могу рассказывать об этом подробно, но фильм будет в жанре хоррор.

- Какие у вас есть страхи в жизни? Может, есть какие-то специфические голливудские страхи?

- Я же пришла из модельного бизнеса. Поначалу боялась, что люди кино не будут относиться ко мне серьёзно. Многие говорили, что модели не могут заниматься актёрской профессией. И тем более я говорю с акцентом. Правда, многие режиссёры призывали меня сохранить акцент, потому что, по их мнению, это давало мне некую уникальность. Когда я стала мамой, агенты говорили, мол, как ты будешь заниматься съёмками, если привязана к детям. В этом смысле были какие-то страхи. Или возраст. Всегда женщинам трудно даётся взросление.

- Как вы поддерживает свою физическую форму? Придерживаетесь ли каких-то диет?

- В диеты я не верю. Как только я перестаю что-то есть, мне сразу этого дико хочется. Психология. Пытаюсь на уровне интуиции себя ограничивать. Хотя это сложно, я часто летаю, но стараюсь есть какие-то натуральные продукты. Не консервы, в Америке больше едят консервы, к сожалению. Приходится искать. Люблю бокс, занимаюсь в зале разными единоборствами. Это помогает в работе.

- Вы носите только брендовые вещи, или можете купить что-то в секонд-хенде?

- Я часто покупаю в секонд-хенде. Может, в этом сказывается моё русское происхождение. Я не люблю тратить деньги на какие-то дорогущие марки. Мне везёт, что дизайнеры сейчас дают мне какие-то вещи, и я их ношу, бесплатно рекламируя этих дизайнеров.

- Ваши дети проявляют какие-то актёрские способности, тянутся к творчеству?

- Они немножко избалованы в этом смысле. Они всегда спрашивают: сколько ты будешь мне за это платить? (Смеётся). Выросли в Голливуде, там всё делается за деньги. Вот дочка написала песню для одного фильма. Но я не буду мамой, которая упорно направляет своих детей в ту или иную сторону. Подрастут, сами поймут, чего хотят и что им нужно от жизни.