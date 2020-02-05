Актриса Мария Баева: «Я играла ведьму со сверхспособностями»

//Интервью 13+

5 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Актриса Мария Баева, фотографии предоставлены героиней публикации

Мария Баева родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дикий», «Станица», «Анжелика», «Ведьма», «Путешествие к центру души» и др.

- Мария, в детстве вы снимались в «Ералаше». Расскажите о каком-нибудь самом ярком сюжете!

- Я играла роль вредной конопатой девочки с такими рогаликами на голове. Она была сплетницей, которая обсуждала всех и вся. Сначала моя героиня завидовала, когда один мальчик нёс на руках травмированную девочку. А когда мальчик сам упал от непосильной тяжести, и травмированная девочка уже несла его самого, моя героиня иронически замечала: «Наверное, это любовь» …

- А как вы в жизни относитесь к сплетням? Прислушиваетесь?

- Нет, я стараюсь не сплетничать. Это сор. Для меня – лишняя отрицательная энергия. Зачем мне впускать её в себя? Зачем обсуждать кого-то, когда я совершенно не знаю обстоятельств, не знаю, какие события тому предшествовали.

- Много сора идёт из Интернета. Насколько глубоко вы погружены в Сеть?

- С Интернетом у меня особые отношения, потому что я не очень люблю себя пиарить. Могу рассказать о своих новых работах в инстаграме, в фэйсбуке, выложить фотографии со съёмок. Это непосредственная часть профессии. Но личную жизнь на показ не выставляю. Было время, я на год ушла из инстаграма и прекрасно себя чувствовала. Но совсем без Интернета нельзя. Например, я на разных интернет-платформах смотрю фильмы и сериалы.

- В известном сериале «Дикий» вы играли дочку персонажа Игоря Лифанова. Насколько вы сдружились во время съёмок?

- «Дикий» был большим проектом, он многое мне дал. Потому что я пришла туда начинающей актрисой, сериал снимался долго, и мы в итоге стали большой семьёй. С Игорем Лифановым мы много обсуждали, как сделать наши отношения по-настоящему родными, чтобы зритель поверил, что мы действительно отец и дочь.

У нас сложилась настоящая команда. Мы все чувствовали кураж и драйв на съёмках. То, что было написано в сценарии, мы немного меняли на площадке под себя и вроде бы обычные сцены превращались в неординарные, запоминающиеся. Поэтому, мне кажется, наших персонажей очень полюбили зрители.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Я играла полицейского в сериале «Коп» и, готовясь к съёмкам, ходила в настоящее отделение полиции, наблюдала за тем, как ведутся допросы, выезжала на место преступления. Там, по сюжету, в Россию по обмену приезжает американский полицейский, и с ним случаются разные истории. Моя героиня Полина в основном работает в отделе, и её работа отличается от того, что я наблюдала в реальном отделении полиции. Но все равно этот опыт помог мне настроиться на конкретную среду и понаблюдать за людьми в той сфере, где работает моя героиня.

- Какая роль была для вас физически самой сложной?

- Это роль в фильме «Ведьма». По сюжету, моя героиня обладает сверхспособностями. Она может лечить руками, управлять предметами. И чтобы это по-настоящему выглядело в кадре, мне нужно было сильно напрягаться физически. Например, я двигала силой мысли автобус, который повис над обрывом. Эмоции били через край.

Мы снимали на озере Иссык-Куль. Места красивейшие, но мы были там в июне. А в июне у них не сезон. Было очень холодно, высокогорье. И в это время никто не купается в озере. А у нас много сцен было на натуре. Мою героиню топили в озере. Дрались на песке. В общем, физически пришлось потрудиться. Я за этот месяц очень вымоталась.

- А психологически как? Сложно быть настоящей ведьмой?

- Сложно, но я как-то стараюсь немного в стороне от персонажей держаться, не уходить в них с головой. Моя героиня не знает себя, она до конца не понимает своих способностей, боится их. И чтобы сыграть это по-настоящему, чтобы зритель поверил, надо было приложить немало усилий.

- А в жизни вы сталкивались с какими-нибудь паранормальными явлениями, с чем-то необычным?

- Нет. Я не скажу, что я не верю, но стараюсь этого не касаться. Всяких предсказаний, астрологии, чёрной магии, гороскопов. Мне всё это чуждо.

- Вы достаточно много играете в мелодрамах. И вам, наверное, часто приходится плакать. Как вызываете слёзы?

- Мне очень сложно плакать. Для меня это целая проблема. Я думала как-то технически научиться вызывать у себя слёзы, какие-то образы в голове представлять. Но пока не очень получается.

- Есть же мятный карандаш.

- Ну да, можно и так себе помочь. Но все равно, глаза не обманешь. Глаза как-то по-особенному краснеют от карандаша, и видно, что ты не по-настоящему плачешь.

- У кого из наших режиссёров вы мечтаете сняться?

- Мне очень нравится Борис Хлебников. Он делает прекрасные сериалы сейчас – «Обычная женщина», «Шторм». Я вижу, как у него работают актёры, даже те, которых я видела в других фильмах. У Хлебникова они работают очень по-настоящему. И меня это подкупает.

- Как вы считаете, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Наверное, девушкам, которые имеют идеальную красоту, тяжело. В том смысле, что их рассматривают только в одном направлении – красивая девушка и всё. Я знаю это от своих же коллег, девочек, которым предлагают одни и те же роли красавиц. А они хотят сыграть что-то иное, а им ничего другого не предлагают. В этом смысле я счастливый человек. Бог мне подарил такую внешность, что я могу и замарашку сыграть, и симпатичную девушку. Очень многое зависит от грима и костюма.

- Какую роль и в каком фильме надо сыграть, чтобы стать такой же популярной, как Кристина Асмус или Катя Шпица?

- Во-первых, не надо хотеть стать «как кто-то», нужно оставаться собой. Мне кажется, в какой-то момент должно повезти с проектом, который тебя и выведет на новый уровень. У той же Кати Шпицы был военный проект «Катя», после которого её узнали кинематографисты и зрители, и её стали звать в другие проекты. У Кристины Асмус были «Интерны». Нужен подобный фильм или сериал, чтобы карьера пошла в гору.

- В фильме «Дуэль. Пушкинъ - Лермонтовъ» вы сыграли младшую дочь Александра Сергеевича Наташу. Что необычного узнали о ней, готовясь к съёмкам?

- Фильм представляет альтернативную историю: что было бы, если бы Пушкин и Лермонтов не погибли на дуэли. Через двадцать лет они встретились, и у Наташи с Михаилом Юрьевичем завязался роман…Что узнала необычного о Наталье? Я много про неё читала. Её все звали «бесёнок Таша». У неё был характер отца. Она была непримиримой «пацанкой», если можно так сказать на современный лад. Наташа делала такие вещи, которые в то время не были приняты. Когда Пушкин умер, ей не было и годика…

- В сериале «Линия света» речь идёт о религиозной секте. Что было интересного на тех съёмках?

- Мне очень дорога эта картина. У меня там большая роль. Там происходит некое превращение с моей героиней. Она была запуганной девочкой, которая живёт в секте. Но когда она узнаёт, что глава секты её отец, моя героиня начинает вести себя совершенно по-другому. Становится его помощником, много на себя берёт. И в конце свергает собственного отца…Поклонение какому-то человеку – это опасность, обман. Жаль, что этот поучительный сериал показали пока только в Украине.

- Какие у вас есть увлечения, помимо кино и театра?

- Уже лет пять я занимаюсь йогой, мне это очень нравится. Достигла определённых высот, делаю разные сложные асаны. На шпагат не сажусь, но у меня хорошая растяжка.

- С кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- В фильме «Огонь», который выйдет через год, мы снимались с Юрием Александровичем Кузнецовым. Он играл моего отца, и каждый день это была такая школа! Он ничему меня не учил, не говорил, как играть, просто я смотрела, как работает он, и впитывала эту школу в каждой мизансцене.

Была такая история. Мы, несколько актёров, стояли вместе, и впереди горел дом. Ну, как бы горел. Мы должны были сыграть наше волнение по этому поводу. И Юрий Александрович говорит: «Представьте, будто вы видите в этом доме маленькую дощечку, как она горит». И когда мы так, прищурившись, посмотрели, сцена была сыграна очень правдоподобно. Мелочь, а как всё заиграло!

Александр МАЛЮГИН