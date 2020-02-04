Фотограф Павел Докучаев: как прослыть городским сумасшедшим

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4 февраля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Костыркина, Журналист ]

Фотограф Павел Докучаев, изображения предоставлены героем публикации

Всегда ли путь к успеху – это четкое следование плану и соблюдение жёстких правил? В СМИ и социальных сетях приобрел популярность культ «успешного человека». Начинаешь задумываться «а правильно ли я живу?». Но в реальности те избранные люди, часто лишь имитируют свой успех. В 2020 году люди готовы платить деньги, чтобы улучшить свою жизнь. Не всегда эти вложения оправдывается, но тренд на саморазвитие, постановку целей и их достижение актуален. Павел Докучаев и его ироничный фотопроект «Как стать успешным: 10 советов» высмеивает сложившийся нарратив и показывает свое видение правил его достижения.

Расскажите немного о себе. Как увлеклись фотографией?

Родился и до сих пор проживаю в Самаре. Сейчас мне 30 лет. Фотографией я увлекаюсь чуть больше года, с октября 2018 года. Это мое хобби, так как у меня есть основная работа. Специальность - ведущий инженер по стандартизации и сертификации на заводе, а фотографией увлекаюсь в свободное время.

Почему именно фотография? Как вообще произошел этот переход человека, технического склада в более творческую сферу?

В сентябре 2018 мне во Вконтакте пришло приглашение в фотошколу. Я это принял за знак, в голове плотно сидела мысль – начать фотографировать. Хотелось чего-то абсолютно нового, неизведанного. Долго не думая, я купил зеркальный фотоаппарат на Авито за 5 000 рублей и записался на занятия. Так все и случилось.

Как вам пришла идея создания проекта? Чем вы вдохновлялись?

Была идея сделать проект об успехе, точнее о его, зачастую, искаженной и субъективной трактовке в современном обществе, а также об агрессивном ее навязывании, и соответственно о столкновении человека с этой трактовкой. Причем для достижения успеха, обычно предлагается стандартный набор техник, последовательно выполняя которые результат абсолютно не очевиден. Конечно, тут есть и мои личные переживания, ведь в первую очередь для себя таким человеком являюсь я, это и есть основная причина появления идеи.

Что было самым сложным в реализации задумки? Кто помогал?

На удивление все прошло гладко и весело, в шаурмечной у повара даже вопроса не возникло, почему я фотографирую сам себя с чебуреком в руках.

При съемке совета «займитесь спортом» я просил друга, чтобы он повозил меня на машине. Для съемок я выбрал три локации, а они находились в разных концах города. Все остальное я снимал самостоятельно. Например, чтобы «рискнуть», мне пришлось ехать на велосипеде на автовокзал в костюме в тридцатиградусную жару с рюкзаком за спиной, из которого торчал штатив. Вот штатив, кстати, мне очень сильно помог в реализации, не знаю, чтобы я делал без него.

Будет ли продолжение мотивационных карточек?

Да, я планирую продолжить осуществлять советы, но уже в инстаграм аккаунте, посвященному только этой теме . Сначала я планирую закрепить уже существующие, плюс добавить несколько советов, не вошедших в серию. А параллельно следовать новым.

Ваш проект принял участие в групповой выставке "КОЛЛЕКТИВНОСТЬ. Ось мира" фестиваля современной фотографии Присутствие 2019 в Петербурге. Поделитесь впечатлениями.

Находиться там лично, к сожалению, я не смог, но сам факт того, что я прошел на выставку, был для меня полной неожиданностью, так как когда я отправлял заявку, я не рассчитывал на это. Безусловно, это очень здорово.

Расскажите, может есть какая-то смешная история, связанная с созданием фотографий для проекта?

Было забавно ловить взгляды окружающих во время съемки совета «рискуйте». В самое пекло июльской жары я ехал в костюме на велосипеде с рюкзаком за спиной, из которого торчал штатив. Думаю, что меня принимали за кого угодно, но только не за успешного человека.

Какими качествами должен обладать фотограф?

Не могу что-то конкретное сказать на этот счет, я не так давно занимаюсь фотографией. На примере своего проекта могу сказать, что важна простота задумки. Не нужно обладать специфическими знаниями, чтобы понять его, но это не убавляет его актуальности.

Ну и напоследок. Как стать успешным? Совет от Павла Докучаева

Станьте успешным в первую очередь для себя, так, как это понимаете вы.