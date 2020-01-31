Джефф Монсон: «Я сейчас в процессе отказа от гражданства США!»

//Интервью 13+

31 января 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

В беседе с «АН» двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств легендарный Джефф Монсон поделился своим мнением об американской внешней политике и демократии, рассказал, почему поддерживает Донбасс, чем занимается, будучи депутатом в подмосковном Красногорске и почему ему так близка Россия.

«ЦРУ финансирует организаторов протестов»

- Джефф, в контексте вмешательства США во внутреннюю политику разных стран, что можешь сказать, например, о происходящем в Венесуэле?

- К Венесуэле я питаю очень тёплые чувства. Там сейчас гуманитарный кризис: 94% населения находятся за чертой бедности, из них 25% вообще голодают, сотни тысяч людей покидают страну, которая была одной из богатейших стран Южной Америки, имея вторые по величине запасы нефти в мире.

- Причина происходящего, разумеется, в нефти?

- Да, в 1999 году президент Уго Чавес национализировал нефтяные компании, выгнав из страны американские корпорации, что, собственно, и стало причиной развала отношений между США и Венесуэлой. Потом цены на нефть стали падать. США запретили своим союзникам покупать венесуэльскую нефть, и почти все соцпрограммы в стране обнулились. Впрочем, Венесуэла - это лишь один из горьких примеров того, как США выстраивают свои дипломатические отношения путем санкций и давления.

- Когда впервые к тебе пришла политическая сознательность?

- В 1999 году я победил на ЧМ по джиу-джитсу, проходившем в Дубае. Прилетел в США, и моя дорога от аэропорта до дома заняла 8 часов: все улицы были перекрыты манифестантами. Я начал выходить и спрашивать людей, что происходит, поскольку не знал причину. Оказалось, что это были протесты против ВТО. В этот день я стал политически заинтересованным человеком и стал вникать во всё, что происходит в Центральной Америке.

- А происходит много чего интересного, я правильно понимаю?

- Да. Цель США - не допустить в Центральную и Южную Америку европейские колониальные страны, и взять два континента под своё «полицейское» наблюдение.

- В чём это заключается?

- Во времена президентства Трампа США подписали договор о свободной торговле с Центральной Америкой, а при Обаме три года назад был подписан североамериканский договор о свободной торговле. Эти несправедливые договоры сделаны таким образом, чтобы взять под контроль эти страны. Они ставят вне закона профсоюзы и дают возможность компаниям США монополизировать экономики этих стран. К примеру, в договорах сделано так, что продукция США навязывается тем, где она не нужна, и реализуется там дешевле, чем продукция местных производителей, тем самым уничтожая местное производство. А если, например, Гватемала или Никарагуа пытаются продать в США свои фрукты, то из-за таможенного барьера их цена повышается, и из-за дороговизны никто их продукцию не покупает, покупая, таким образом, продукцию США. По причине негативного торгового баланса экономики этих стран рушатся.

- Почему эти страны подписывают заведомо невыгодные соглашения?

- Потому что США во время «холодной войны» использовали свои военные силы, насаждая там диктаторские режимы и президентов, проводящих политику под диктовку американских властей. Теперь США уже не надо направлять в эти страны войска, им вполне достаточно организовывать там перевороты, предварительно создавая нестабильные ситуации. ЦРУ финансирует организаторов протестов. Им нужно, чтобы эти страны шли в русле политики США, для этого и навязывается зависимость, в том числе, обязанность покупать продукцию США. Руководство этих стран должно выполнять указания США, погружаясь в долговую зависимость. К примеру, если вы - житель Боливии, то 40% страны вам недоступно: эта территория является частной собственностью американских компаний.

- Получается, безвыходная ситуация?

- Мы должны доносить свой голос до широких масс, чтобы люди понимали, что происходит на самом деле! Нужно противостоять международным транскорпорациям и правительствам, которые находятся у них в услужении. Правда в том, что у нас есть власть только в аспекте солидарности и единства. Если простые люди объединятся и выйдут на всенародную общую забастовку, тогда могут быть перемены.

- Я уже даже не спрашиваю о пресловутой американской демократии, навязываемой, в том числе, и Украине…

- Правительство США изощрённое и умное: они умеют стравливать людей друг с другом, особенно внутри рабочего класса. В Америке, например, они подняли конфликт против расизма, белых против чёрных, и будут его поддерживать, стравливая простых людей друг с другом, чтобы те не отвлекались на истинных оппонентов. В США есть много свобод: я могу молиться любому богу, могу сказать, что люблю Трампа или же ненавижу его, и это не возымеет никаких последствий. Но если я начну задевать настоящие основы системы, например, организовывать антивоенные действия (а война ведь даёт огромные доходы банкам!), или же выйду против каких-то экономических моментов, вот тогда могу сразу же лишиться свободы.

- Насколько известно, ты уже это на себе прочувствовал?

- Да, когда в 2003 году я вышел с ненасильственным протестом против войны в Ираке. Тогда меня посадили на три месяца в тюрьму и оштрафовали на $24 тысяч, чтобы я замолчал.

- Что означают в США слова «коммунизм» и «социализм»?

- В США это плохие слова. Если, к примеру, политика называют социалистом, и это распространяется в СМИ, то политическая карьера такого человека заканчивается.

«Всегда чувствовал: Россия - мой дом!»

- Ты поддерживаешь Донбасс, но ведь мог бы и пройти мимо. Почему не прошёл?

- У меня была большая карьера, я много путешествовал, а сейчас делаю то, что считаю нужным. Пришло время помочь другим людям! Когда я поехал на Донбасс, то проникся сложившейся там ситуацией, а также сочувствием к людям, перенесшим множество страданий. Поэтому я поддерживаю жителей ЛДНР на их пути к настоящей свободе.

- В феврале прошлого года ты проводил мастер-класс для детей из ДНР, отменив ради этого запланированную поездку в США, да ещё и через месяц после сложной операции…

- Именно так и было. В США я потом полетел позже, а после операции на бедре, которую мне провели вчастной клинике в Челябинской области, я уже полностью восстановился.

Мастер-класс для донецких детей-боксеров в Москве

- В 2018 году ты стал гражданином России. Многие интересуются: как возникло подобное решение?

- В 2016 году мне предложили паспорт ЛНР, и для меня это была огромная честь! В России же я хотел получить паспорт потому, что я всегда чувствовал: Россия - мой дом! Ещё задолго до того, как стал её гражданином. Я давно полюбил русских людей, а паспорт - это уже просто официоз.

- Как к этому отнеслись родные, друзья и коллеги-спортсмены из США?

- Настоящие друзья и близкие меня поддерживают, но, тем не менее, они меня не понимают. Ведь они не были в России, поэтому не могут почувствовать то, что чувствую я. Мои же чувства описать невозможно!

- Редко встретишь спортсмена с мировым именем, пишущего книги, а у тебя есть книга «Путь бойца». Ещё планируешь что-то писать?

- Хочу написать политическую книгу.

- Не грозят ли тебе санкции в США за откровенно пророссийскую позицию?

- Когда я прохожу таможню в американском аэропорту, мне постоянно в течение минимум часа задают вопросы.

- Что спрашивают?

- Почему вы так часто и так надолго ездите в Россию, чем вы там занимаетесь и прочее. Вообще, я сейчас в процессе отказа от гражданства США: заполняю необходимые документы. Скоро стану чисто российским гражданином!

- Откуда пошло твоё прозвище «Снеговик»?

- До ЧМ-1999 в Дубае меня мало кто знал, и там большинство моих соперников были темнокожими. И вот появился белый человек, победы которого были одна за одной, нарастая, как снежный ком. Поэтому меня назвали «снежным человеком» и «снеговиком».

- С сентября 2018 года ты - депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска, входишь в комиссию по соцвопросам…

- Все красногорские депутаты заботятся о своем городе и людях без денег, славы и прочего. У нас зарплата - 3 тысячи рублей в месяц, это ни о чем! К тому же, очень сложно добиться каких-то изменений на высоком уровне, потому что у местных депутатов, на самом деле, мало власти и полномочий. Но мне эта работа очень нравится, особенно, если получается сделать нечто большее.

- Знаю, что многие люди обращаются именно к тебе за помощью…

- Да. Я, например, занимаюсь вопросами обманутых дольщиков.

- И продолжаешь спортивную карьеру в качестве тренера?

- В подмосковной Опалихе бесплатно тренируются и дети, и взрослые: они не спортсмены, а просто местные жители, ведущие ЗОЖ. Это моя работа для Красногорска, и мне это нравится.

- А почему именно Красногорск?

- Предыдущий мэр Красногорска как-то пригласил меня открыть школу. Я сказал, что могу сделать для города большее, нежели открыть школу. И он предложил мне баллотироваться в депутаты.

- Как вообще тебе живётся в России?

- Я очень люблю Россию и русских людей! У меня здесь семья - жена Евгения и дочь Есения, друзья, мне очень нравится здесь жить и работать. Хочу сделать много хороших дел!

- Дочь тоже видишь в спорте?

- Конечно, но когда она подрастёт, то сама выберет, чем будет заниматься, будь-то танцы, плавание или джиу-джитсу. Хотя делать из неё бойца я не хочу.