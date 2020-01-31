Актриса Екатерина Мадалинская: «Почему блогеры популярнее актёров»

//Интервью 13+

31 января 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Екатерина Мадалинская, фото из личного архива актрисы

Екатерина Мадалинская окончила ВГИК. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Одиночество любви», «Туристы», «В ритме танго», «Папенькин сынок», «Счастливы вместе», «Марш Турецкого», «Никто не знает про секс-2», «Солдаты», «Галыгин.ру», «Универ», «Интерны», «Обручальное кольцо», «Светофор», «Команда Че», «Физрук», «Последний мент», «Склифосовский» и др.

- Катя, в картине «В Москве всегда солнечно» вы сыграли боксёршу. Учились боксу?

- Я вообще со спортом очень дружу. И лыжи, и виндсёрфинг, и теннис, акробатикой занималась, в балетном училище. Поэтому после пяти уроков бокса я стала сниматься в фильме.

- Не боялись, что вам испортят лицо?

- Никогда не думаю о том, что мне могут испортить лицо. Недавно ездила кататься на лыжах и занялась фристайлом. И в первый раз я приземлилась на лицо, разбив его в кровь. В этот момент подумала – боже, я же актриса, я играю лицом! Но ничего, за несколько дней всё зажило.

- А название этого фильм – это такой прикол? Вы не страдаете от того, что в Москве как раз мало солнца?

- Страдаю. Поэтому ищу солнце внутри себя. Стараюсь найти море позитива в каких-то увлечениях, работе, поэзии. Актёрство и спорт – далеко не всё, чем я занимаюсь. Я ещё пишу стихи. Плохая погода навевает поэтическое настроение.

- Чему вы обучались для той или иной роли? Насколько глубоко погружались в того или иного персонажа?

- Я играла зэчку в сериале «Обручальное кольцо». Это было более трёхсот серий, я принимала участие где-то в 80. Когда меня утвердили, я всё время думала, что такое вообще тюрьма? Встречалась с разными людьми, которые отсидели срок. Помню рассказ одной женщины, которая сидела. Она мне рассказала, как ведут себя люди в колонии, какие нравы царят, правила существуют. Моя героиня в фильме защищала слабых, дралась, участвовала в побеге. Стала лидером, сильным духом человеком, который ничего не боится.

- В картине «Человек-приманка» вы снялись в роли киллера. Научились обращаться с оружием?

- Стрелять – это одно из моих увлечений. Я училась стрелять в тире, стреляла и по тарелкам. Училась, как обращаться с оружием. Но «Человек-приманка» - это всё-таки комедия. Там у меня на поясе висел пистолет в большей степени для декорации. А вообще я мечтаю сыграть какого-нибудь крутого агента, типа Никиты из одноимённого фильма Люка Бессона.

- Вы верите в экстрасенсорные способности, предсказания?

- Верю. Я люблю эзотерику, увлекаюсь квантовой физикой, читаю книги по этой теме. Мне нравится изучать мироздание, у меня есть цикл стихов на эту тему. Я бы хотела сыграть какую-нибудь продвинутую девушку, которая особо тонко чувствует мир и обладает экстрасенсорными способностями, попадает в какую-нибудь историю, где эти способности её выручают. Пока я сыграла только отрицательную вампиршу в короткометражке – женщину огромной нечеловеческой силы.

- Вы верущий человек?

- Да, я христианка. Я родилась в России, поэтому – православная. Если бы родилась в Индии, была бы буддисткой, если бы в Израиле – иудейкой. Меня крестили в 6 лет. И для меня Бог един. Я хожу в церковь, на исповедь, могу причаститься. Так же могу поехать в Индию, побыть в ашраме, в Израиле я приходила к иудейской Стене плача. Мне нравятся святые места. Но я могу и выйти в чистое поле и помолиться там. Интересно, что меня долгое время приглашали как эксперта на телеканал «Спас». И перестали приглашать из –за подобных взглядов на религию.

- Опустимся с небес на землю. Вас радует, что сейчас есть возможность выбора? Например, в магазине техники для дома мы должны выбрать из пятидесяти пылесосов – один. Не смущает ситуация?

- Не смущает. Это отлично, когда есть выбор. Просто человек, который работает над собой, всегда знает, что ему нужно. И, зайдя в огромный магазин, он не будет там теряться, потому что он идёт за конкретной вещью. Вообще проще всего изучить предмет в Интернете и заказать нужную тебе вещь.

- Насколько вы зависимы от интернета? Вы ведёте свой блог?

- Я не блогер. Но знаю эту среду, вела как-то вечеринку про блогеров. Сейчас даже актёры имеют меньшую популярность, чем некоторые блогеры. И актёры зарабатывают на порядок меньше. Я задумываюсь над этим. Наверное, если у тебя есть какие-то идеи, надо их как-то через интернет доносить. Сейчас изучаю инстаграм и рассматриваю разные варианты. Подписчиков у меня пока немного - в районе 6 тысяч. Но я вам скажу, это ничего не значит. Я познакомилась недавно с американским блогером, он ведёт тренинги, у него в инстаграме 18 тысяч подписчиков. Настоящих, а не фейковых, и у него реальный успех. Наши актёры, у которых, скажем, сто тысяч подписчиков, это они только так пишут, реальных подписчиков у них не так много. Хотя есть исключения. Например, возьмём популярного сейчас актёра Сашу Петрова. У него реальная аудитория в инстаграме, это видно по комментариям, которые оставляют подписчики.

- Вы учились на курсе Эммануила Виторгана во ВГИКе. Какой он человек и педагог?

- Это очень интеллигентный, образованный, тонкий, спокойный и остроумный человек. Он всегда может пошутить, необидно. Эммануил Гедеонович – очень сдержанный, он никогда не кричит, не выходит из себя. Он очень ответственный, потому что он всё время приходил на курс, каждый день, порой отказывался от спектаклей, от съёмок ради нас. Виторган вообще взял курс, потому что его в своё время хотели сделать художественным руководителем Театра Маяковского, он растил курс под себя. Но не сделали. После этого он ушёл из театра и сделал свой Культурный центр, в котором я часто выступаю.

- Вы сыграли небольшую роль в сериале «Солдаты». Как считаете, российские девушки должны служить в армии, как служат в Израиле, например?

- Я бы сделала личный выбор для каждого. Если женщина хочет, почему бы нет? Но вот чтобы как «обязаловка», я против. У меня есть знакомые в Израиле, которые очень переживают в этом смысле за свою дочь, которой предстоит два года служить в израильской армии.

- Как считаете, женщина должна быть хорошей домохозяйкой?

- У каждой души своё предназначение. Кто-то может быть прекрасной домохозяйкой, и больше в жизни женщине ничего не надо. Надо только выйти замуж, она будет готовить, стирать, убирать. А есть женщины-легенды. Нельзя сказать, что Мэрилин Монро была отменной хозяйкой, тогда бы она не стала Мэрилин Монро. Или наша Фаина Раневская. Трудно представить её с тряпкой в руках. Другой характер, понимаете? Каждому своё.

- Вы способны кого-либо осудить? В вашей фильмографии довольно много «девушек лёгкого поведения». Осуждаете проституцию?

- Я сейчас вообще никого не осуждаю. У меня есть цикл стихотворений на эту тему. У каждого свои испытания. Я лет двадцать назад могла по уровню своего развития осуждать проститутку. Сейчас понимаю, что нет правды и неправды, нет истины и лжи. Каждый может обосновать свои поступки. Всегда всё неоднозначно. Вот на канале «Спас» мы как-то обсуждали тему абортов. Женщина не может делать аборт – это грех. А я как раз сказала, что это её право выбора. К примеру, девочка приехала из маленького города и попала в нехорошую историю, над ней надругался какой-то негодяй. Почему она должна в этой ситуации от него рожать? Разве это грех?

- С кем из маститых актёров вы снимались или сталкивались по жизни? Чем они вас поразили, чему научили?

- Александр Гаврилович Абдулов снимался в сериале «Next», а я там играла, опять же, проститутку. Для меня Абдулов был, конечно, легендой. И когда я увидела его на съёмочной площадке, расстроилась…

- Почему?

- У меня был другой образ его, я как зритель представляла Абдулова немного другим. В жизни он оказался иным по характеру: тонким, ранимым, копающимся в себе человеком. Так же я работала с Владимиром Турчинским перед его смертью, и с Владиславом Галкиным, тоже незадолго до его кончины. С Турчинским мы играли в «Солдатах». Ему не нравилось, что его воспринимают только как сильного мужчину. Он всё время искал себя, даже записал музыкальный диск. Давал мне его послушать. А Галкин за несколько дней до смерти был такой потерянный! Он был вспыльчивым, часто выходил из себя. На людей, которые просили с ним сфотографироваться, реагировал странно. Что-то творилось в его душе…

- Вы снимались в сериале «Галыгин.ру». А как относитесь к юмору «Камеди Клаба» или, скажем, к юмору «Аншлага»?

- Понятно, что «Камеди клаб» - это на злобу дня, острый, немножко пошловатый, на молодёжь рассчитанный юмор. А «Аншлаг» рассчитан на тех, кому за 40. Он немножечко устарел, хотя и там иногда бывают весёлые шутки. Я любой хороший юмор воспринимаю нормально. «Старые» юмористы тоже подстраиваются под молодёжь. Та же Лена Воробей пародирует уже не Киркорова или Баскова, а Олю Бузову. А Клара Новикова позволяет себе острые словечки. Все хотят быть в тренде!