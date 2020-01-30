Актер Алексей Шевченков: Мистика всегда со мною…

//Интервью 13+

30 января 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Алексей Шевченков, фото соцсети

Брать интервью у актера Алексея Шевченкова всегда интересно: откровенен, увлечен своей работой, харизматичен. Зрители полюбили актера за его роли в фильмах и сериалах «Колдовская любовь», «Иуда», «Черная кошка», «Спасайся, брат» и т.д. Но мало кто знает, что в жизни Алексея присутствует….мистика. Возможно, так и должно быть у творческого человека. Специально для «Аргументов Недели» интервью с актером Алексеем Шевченковым.

-Алексей, если судить по вашим ролям, то многие из них связаны с мистикой. Например, «Колдовская любовь», «Иуда». Да и спектакль, который вы привезли в Ригу называется «Шутка ангела». Вы верите в мистические «нюансы»?

-Про «нюансы» сказать ничего не могу. Но верю в то, что все в жизни происходит закономерно. Нет в жизни случайных людей. Уверен, что когда человек рождается, то Богу известна его судьба. Видимо, ход нашей жизни точно известен небесной канцелярии. Я вам говорил уже об этом. Но были случаи мистические в моей жизни. В сериале «Колдовская любовь» у меня была одна из главных ролей – спокойный и добрый участковый Федя. Мне нравилась моя роль. Но сериал же «ведьмовской». А я знаю, что «играть» с темными силами просто не стоит. Но роль хорошая! И я согласился. А у меня была кошка, которую всегда возил на съемки. Она была… удивительная. Помню, как принимал ванну, а она решила, что я тону! Стала громко мяукать, прыгать на дверь, привлекать внимание. Я тогда подумал, что она меня точно в жизни спасет. И спасла!

-Как же?

-На съемках сериала «Колдовская любовь». Мы снимались в районе Лукьяновки на Украине. Небольшая деревня. И жили в деревенских домах. Пришел я после работы, а моей кити нет дома. Просто обыскался! Нашел. Мертвой на улице. Соседи мне потом сказали, что она прыгнула с чердака, где были съемки и разбилась. Повторяю, что сериал мистический. Вот что это было? Решила меня защитить от «колдовского влияния» и взяла на себя беду? А может и случайность? Но я знаю хорошо, что преданные животные всегда защищают своих хозяев. Они чувствуют то, что мы даже понять не можем. А та деревня, действительно, мистическая была. Там же и похоронил свою китю.

-Но многие люди считают, что мы сами строим свою судьбу. Не согласны?

-Конечно, человек имеет свои желания, мысли. Он же разумное существо. Видимо, что-то подталкивает нас к принятию определенного решения. Я с детства мечтал стать актером. Простой парень из небольшого городка. Из простой семьи. Мало было шансов «продвинуться» по жизни. Но произошло же!

-Может все дело в характере?

-Так мы рождаемся уже со своим характером! Конечно, в процессе жизни мы набираемся опыта, мудрости, но характер дается при рождении. Почему у одних он мягкий, покладистый, а у других просто «кремень»? Видимо, так было распределено! А вот как человек воспользуется им – другое дело! Сложный и вечный вопрос. Я часто думаю об этом. Например, почему я стал актером? Видимо, нужно было. Я не знаю….

-Алексей, вы человек с глубокой жизненной философией. Не сложно так жить? Копаться постоянно в себе, искать ответы на вечные вопросы…

-Мне просто интересно. Мне важно разобраться в себе. Да и профессия обязывает глубоко заглянуть в душу. А в человеческой душе много загадок и тайн. И много мистики. И это всегда со мной…Пытаюсь разобраться.

-Благодарю за беседу.