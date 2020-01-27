Жена латвийского политика: Я прекрасно себя чувствую и в общественном транспорте

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27 января 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Айвита Кутра и Гунарс Кутрис, фото из архива А. Кутрис

Гунарс Кутрис – политик, юрист, преподаватель Латвийского Университета, экс-глава Конституционного суда Латвии. Человек, мнение которого авторитетно в большой политике, в юриспруденции. Он владеет тайнами и знаниями. Некоторые называют его «серым кардиналам» латвийской юриспруденции. Его знают все! У Гунарса есть супруга, которая не любит бывать на виду, но которая его – тыл! Та, которую он любит и безмерно уважает. Жена политика. Какая она? Что она может себе позволить? Как ей живется с «серым кардиналом» Латвии? Специально для «Аргументов Недели» жена Айвита Кутра приоткрыла тайны семейной жизни.

Маленькая, хрупкая женщина, которая работает преподавателем, готовит завтраки, обеды и ужины, переживает за сына и дочь, знает, когда муж устал и что следует делать. И удивительная жена высокопоставленного мужа любит ездит на общественном транспорте. Как говорит Айвита: « Я прекрасно чувствую себя в трамвае, например. А что в этом такого? Особенно, когда город переполнен машинами!»

-Айвита, сложно быть женой такого известного человека? Сложно жить с политиком и юристом, который видит тебя «на сквозь»?

- Гунарс – просто мой супруг, а я его просто жена. Я не живу с мыслью, что он нужен абсолютно всем! Конечно, он занятой человек и работа обязывает. Он безумно устает. И я вижу это. Знаешь, что я делаю? Беру его ежедневник и выбираю свободные. Я обязательно их нахожу! И пишу в пустой графе – занят! Занят семьей! И мы отправляемся на отдых или путешествуем. Все вместе!

-А как тебе Гунарс сделал предложение? Романтично, встав на колено, с букетом роз?

-Нет. Колена точно не было. Да и официального предложения тоже. Он просто взял меня за руку и повел в семейную жизнь. А я испугалась! Все происходило так: когда мы начали встречаться с Гунарсом, то он пригласил меня в родительский дом на Рождество. В Латгалию. Я, не подозревая ничего – согласилась. Сижу спокойно в комнате и входит Гунарс и говорит: «Моя мама спрашивает, а свинью сейчас будем закалывать или подождем до лета?» Я впала в ступор! Какая свинья? Зачем мне ваша свинья? Как потом оказалось, что речь шла о свадебном поросенке. В Латгалии принято иметь на свадебном столе «своего кабанчика». Такая традиция. Если честно, то я мало думала о свадьбе. Занималась своими делами. А Гунарс подошел очень серьезно к этому вопросу: решил все организационные вопросы и выбрал дату свадьбы. 15 июня 1991 года. Знаешь, я только осознала, что стала женой, когда мы уже сидели за свадебным столом! Именно! Я просто испугалась! Мне казалось, что моя девичья жизнь закончена!

-А когда ты поняла, что не все так страшно?

-Вот как-то поняла! Знаешь, столько лет прошло, а я всегда чувствую, что он рядом. Совершенно неважно, где он находится. У Гунарса есть удивительное свойство – он появляется всегда, когда нужно. Помню, что была я беременна, вышла на улицу, а там гололед. И я упала. Люди вызвали скорую. Меня доставили в больницу. Лежу, плачу, жалею себя и такая одинокая! Вдруг слышу голос Гунарса: «В какой палате находится Айвита Кутра?» И так стало на душе тепло, спокойно. Когда муж рядом, то все будет хорошо.

-Айвита, многие мужья не хотят, чтобы жены работали. Тебе такое условие не ставили?

-Еще чего! Никогда. Я закончила филологический факультет, специальность латышский язык и литература. Я преподаю учителям латышский язык. И обожаю свою работу. Всегда рада поделиться знаниями. Знать языки – великое благо! Замечательно видеть, как человек начинает говорить на новом языке. Просто божественно!

-Айвита, но многие женщины частенько говорят, что семья – огромный труд. Действительно, труд?

-Брак – уважение к близкому человеку! Зачем же, не покладая рук трудиться? Зачем такие жертвы? Чувствовать мужа надо, доверять и ему и детям. Конечно, женщина должна создавать ауру в доме. Но главное – компромисс и уважение друг к другу! Да, жить в гармонии с мужем, с детьми не всегда просто. Но нужно учиться. Постепенно. Знаешь, есть простой способ избегать недоразумений в семье – иметь «свою территорию», где можно побыть одному. Каждый член семьи имеет право на «глоток свободы».

-Что тебя удивляет или восхищает в муже?

-В нем присутствует идеализм и упрямая честность. Считает, что мир можно изменить к лучшему, а человеку помогает человек. Мы живем спокойно, потому, что Гунарс никогда не пойдет на сделку с совестью. Я восхищаюсь им.

Гунарс Кутрис с экс-президентом Латвии Затлерсом

-А как вы отдыхаете? Есть свои домашние традиции?

-Есть. Когда выпадает свободная минутка и мы вместе, то Гунарс наливает бокал вина, включает музыку, и мы танцуем. Танцуем наше балтийское танго. И полностью счастливы!

-Айвита, если у тебя женский секрет, как упрочить брак?

-Нет у меня никаких секретов. Я просто люблю своего мужа. У нас все взаимно. Видимо, в этом и весь секрет!

-Благодарю за беседу.