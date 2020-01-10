Россия и Латвия: договор о границе

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10 января 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Конституционный суд Латвии, фото соцсети

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что республика не собирается поднимать территориальный вопрос в отношении с Россией.

«Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. Обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически».

По условиям Рижского мирного договора 1920 года, Советская Россия отдала Латвийской Республике большую часть Островского уезда и Пыталово, получившее латышское название Абрене. Позже эти территории вернулись в состав РСФСР. После обретения Латвией независимости власти страны заявили, что не признают «аннексию Абрене». Из-за этого Латвия и Россия не могли 15 лет заключить пограничный договор.

По словам министра иностранных дел, вопрос решен и нет никаких поводов возвращаться к этому вопросу.

Специально для «Аргументов Недели» комментарии экс-главы Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса.

«По данному вопросу в Латвии проходил суд. Вопрос рассматривался в Конституционном суде. Я был председателем комиссии. Решение – Конституционный суд признал российско – латвийский договор о границе соответствующим Конституции Латвии. Что рассматривал суд? Суд должен был решить, соответствует ли договор о границе 3-й статьи Конституции Латвии, в которой говорится, что в установленную международными договорами территорию Латвии входят Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. И соответствуют ли ссылки о полномочиях правительства подписать договор о ратификации и принципу нерушимости границ. Довольно долго шел процесс. Полный текст решения занимает 180 страниц. Инициаторами иска были депутаты Сейма. Нам даже пришлось обратиться в архив и к историкам, чтобы изучить вопрос досконально. Самое главное – оценить вопрос юридически и с холодной головой. Думаю, что нам удалось. Вы помните, что вопрос с Абрене был очень нервозным. Даже президент РФ тогда сказал, что «Латвия получит от мертвого осла уши, а не Абране». Понимаю, что эмоции. Конечно, мы обуздали всякие эмоции и решали вопрос согласно закону».