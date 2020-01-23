Латвийский юрист: Есть факты, которые подтверждают оккупацию Латвии

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23 января 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Тема оккупации Латвии Советским Союзом в 1940 году – весьма болезненная. Нынешняя Россия не признает сей факт, а у Латвии совсем иное мнение. И отнюдь не на пустом месте. Есть исторические документы, которые находятся не только в архивах Латвии, но и в архивах России. «Тайны военных лет» - рубрика о странах Балтии. И первая тема – оккупация Латвии. «Аргументы Недели» обратились за пояснением к политику, юристу, экс-главе Конституционного суда Латвии Гунарсу Кутрису.

-Гунарс, вы в любом вопросе всегда беспристрастны. Давайте разберемся на основании фактов с вопросом об оккупации Латвии Советским Союзом в 1940 году. Была ли оккупация? Насколько я знаю, но между Латвией и Советской Россией существовал мирный договор.

-Давайте разберемся. Действительно, между независимой Латвией и РСФСР существовал мирный договор. Обмен ратификационными грамотами состоялся в Москве 4 октября 1920 года, а в Риге он был подписан 11 августа того же года.

-И что гласил мирный договор?

-То, что Россия «признает безоговорочно независимость, самостоятельность, и суверенность Латвийского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к народу Латвии и земле в силу существовавшего государственного – правового порядка, а равно на основании международных договоров, в указанном тут смысле теряют силу на будущие времена». Иными словами, два государства вступили в мирные переговоры и решили заключить «прочный, почетный и справедливый мир». Так сказано в протоколе заседания. И мирный договор был заключен.

-Как же тогда произошло то, что сейчас называется оккупация?

-Это следующая история. Обратимся к фактам. Начну с истории. Вы знаете, что Францию завоевал Гитлер. Немецкие войска начали наступление на Францию 10 мая 1940 года. Чем закончилось – понятно. А Сталин (практически в этот период) решил использовать возможность, которую он получил благодаря секретным протоколам при подписании пакта Молотова – Риббентропа (подписан 23 августа 1939 года). Возможность – оккупация государства Балтии.

-Так сразу?

-Нет. Не сразу. Все шло постепенно. Сперва была провокация и нападение на три восточных пограничных поста Латвии. Это произошло 15 июня 1940 года. Специальные отряды внутренних войск СССР напали на три пограничных поста Латвии, убили трех пограничников, а 10 пограничников и 27 гражданских лиц (семей работников погранзаставы) взяли в плен.

-Но для каких целей все это происходило?

-Для следующего шага. 16 июня 1940 года, после обеда, в посольство Латвии в РФ была передана, как сейчас говорят «нота», от советского правительства. В ней говорилось, что Латвия нарушила договор 1939 года о взаимной помощи между странами. Более того, правительство СССР требовало от Латвии незамедлительно избрать новое правительство и пропустить на территорию страны советские войска. Данную «ноту» посол Латвии передал министру иностранных дел Латвийской Республики Вильгельму Мунтерсу. И 16 июня в 19 часов состоялось заседание кабинета министров Латвии. Обратите внимание на время! В обед советское правительство передало «ноту», а ответ потребовало дать в 23 часа того же дня! На рассмотрение было всего 11 часов. Как это можно понимать? Только, как ультиматум!

- И что решило латвийское правительство?

-Латвийское правительство оценило все реально: военное преимущество СССР на границе было огромное, произошло нападение на пограничников, вторжение в Литву 15 июня. Что должно было решить латвийское правительство? Допустить кровопролитие людей? Конечно, нет! Выбора не было. Правительство Латвии согласилось с «нотой» СССР.

-Сегодня в России говорят, что Латвии в 1940 году с удовольствием встретила советские войска.

-Говорить много можно. Есть факты. Есть договора, «нота». И не только в архивах Латвии, но и в архивах России. Никто такие документы не предает огню. Теперь смотрите! В 23 часа советское правительство получило «согласие» от латвийского правительства, а в пять утра советские танки и войска уже спокойно вошли на территорию Латвии. О чем это говорит? О том, что войска и танки уже стояли на границы Латвии. В любом бы случае они зашли бы! Красная армия вошла в Латвию 17 июня. В тот же день такая ситуация повторилась и с Эстонией.

-Зачем Советскому Союзу нужна была Прибалтика?

-Прибалтика была, действительно, нужна. Таков был план Сталина. Например, Латвия территориально прекрасно расположена. Я могу высказать свое мнение. Как юрист должен рассмотреть объективно варианты. Я уверен, что советское правительство знало, что Германия нападет на Советский Союз. Знало! А Латвия имеет границы с Россией. Если немецкие войска «обоснуются» в странах Прибалтики, то осложнит положение СССР. Значит, нужно обезопасить себя. Вот таким способом и обезопасили. Теоретически это можно объяснить. Но! Уже 19 июня, прибывший заместитель председателя Совета Народных комиссаров в Латвию Андрей Вышинский вручил президенту Карлису Улманису новый список кабинета министров Латвии. Новый список правительства Латвии. И от независимости не осталось и следа.

-Почему же сейчас Россия отрицает все эти факты?

-Я могу высказать свое мнение. Если Россия признает, что была оккупация Прибалтики, то нужно будет выплатить компенсацию. Таков закон. Россия не пойдет на такой шаг. И если признает сей факт, то может испортить свой «имидж» на мировой арене. Объяснить действия России можно так. Каждое государство отстаивает свои принципы и позиции. Кстати, Европейский суд по правам человека постановил, что факт оккупации был.

-Гунарс, но получается, что такое вторжение – преступление. Или я ошибаюсь?

-Я понимаю ваш вопрос. Вы имеете в виду, что преступление должно быть наказано. Нет, в данном случае не все так однозначно. Юридически, данный факт не может классифицироваться так. Вернее, государству невозможно предъявить такой иск. Я все уже объяснил. Есть моральный аспект, а есть юридический. Иск можно предъявить конкретному лицу. Как это происходило в Нюрнберге. Кому предъявлять? Сталину? Его уже нет в живых. Да и не совсем порядочно «разбираться» с мертвым человеком. Есть факты и люди о них знают.

-Благодарю за беседу.

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