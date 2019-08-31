Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

80 лет назад, 23 августа 1939 года, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Кому был выгоден данный пакт? Почему до сих пор не утихают споры вокруг него? Своими мыслями поделился латвийский политик, юрист, экс-глава Конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис. Специально для «Аргументов Недели».

- Г-н Кутрис, пакт Молотова-Риббентропа – успех или провал дипломатии? На ваш взгляд.

- Я думаю, что когда подписывался договор, то сторона, которую представлял Советский Союз, не могли и думать, что Германия впоследствии нападет. Данный договор о ненападении не предусматривал вторжение на территорию СССР, а предусматривал четкое соблюдение. Сегодня уже далеко нет секрета, что СССР и нацистская Германия в секретном протоколе к пакту, фактически закрепила раздел Восточной Европы и Балтии.

- Кстати, г-н Кутрис, а почему же так долго скрывали этот секретный документ?

- Действительно, данный секретный документ более 50 лет скрывали. Видимо, так было выгодно СССР. Все «открылось» в 90-х годах и в этом большая заслуга прибалтийских стран. Были предоставлены копии протокола, которые хранились в Германии и были уже опубликованы на Западе. Но я хочу спросить о другом: как могло руководство СССР, при подписании договора, не подумать о том, что Германия, где у власти Гитлер, о последствиях? Политика Гитлера была ясна. Поверили? Я не склонен думать так. Договор со стороны СССР подписывали умные люди. Правительство страны Советов никак нельзя назвать недальновидными людьми. Почему тогда? Разве не было тому доказательств? Разведка работала отлично. Почему не были укреплены границы СССР? Ведь после подписания договора нацистская Германия напала на Польшу. И желание было понятным – захват территории. И это было практически сразу после подписания пакта. Что ждал и на что надеялся СССР? Я читал о том, что говорил Сталин по данному поводу. Он говорил, что Германия предложила договор о дружбе между странами. Между двумя большими и сильными странами. И СССР не мог отказаться.

- Получается, что пакт был выгоден нацистской Германии.

- Конечно. Гитлеру был выгоден этот пакт. И политически, и экономически. Для СССР…Я не думаю, что это хороший ход дипломатии. Этот пакт просто развязал Гитлеру руки и началась оккупация других государств. Этот пакт отразился и на странах Прибалтики. Например, Латвия в конце Второй мировой войны потеряла Абрене (Пыталово). А в этом регионе, более половины жителей – латыши. И сегодня эта территория находится у России.

- Я знаю, что «вопрос с Абрене» обсуждался на государственном уровне и долго. Это так?

- Конечно, обсуждался. Он рассматривался и в Конституционном суде Латвии. Естественно, я присутствовал на этом рассмотрении. Нас было семь человек. Дела в Конституционном суде Латвии всегда рассматривают семь судей.

- Но Россия никогда бы не отдала эту территорию. Какой смысл судебных заседаний?

- Конечно, Россия и не собиралась ничего отдавать. Вы наверняка помните, как президент России Владимир Путин тогда сказал: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши». Это его мнение, его позиция. Он же глава государства. Но мы не рассматривали данное высказывание. Это точно. Юристы рассматривают факты. Мы не вдавались ни в политические или экономические нюансы. Мы рассматривали историческую сторону. Мы основывались на исторических документах аж с 15 века.

- Удивительно! Вы держали в руках документы 15 века?

- Копии, конечно. Естественно, я изучал эти документы. А как иначе? Эти документы были с комментариями латвийских историков. Что получается? Формально Латвия «подарила» Абрене России, так сказать, по просьбе латышского народа… Это очень созвучно с тем, что в 1940 году «Народный Сейм» «попросил» Латвию принять в Советский Союз. Но это же не было добровольное присоединение. Если основываться на исторических документах, то на данной приграничной территории проживали балты, финно-угры и славяне. Эти земли населены были латгальцами. Вы знаете, что означает «Пыталово»?

- Знаю. Пыталово – pie Talavas. Так латгальцы, коренное население Латвии, называли определенную часть своей земли – Таловой.

- Правильно. Но данная территория сегодня принадлежит России. Такое было политическое решение правительства Латвии. Тогда президент Вайра Вике-Фрейберга сказала: «Вступая в международные структуры, гарантирующие независимость Латвии, мы должны принять те реалии, которые образовались в Европе, в том числе и то, что Абрене, или Пыталова больше не находится под контролем Латвии». А в марте 2007 года в Москве тогдашний премьер-министр Латвии г-н Калвитис и глава правительства России г-н Фрадков подписали пограничный договор, предусматривавший включение Абренского уезда в состав РФ.

- Да, я была тогда на пресс-конференции в Москве, как журналист, и все видела своими глазами.

- Значит мы с вами стали свидетелями определенных исторических событий.

- Благодарю за беседу.