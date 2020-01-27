Музыкант Вадим Степанцов: Мы достигли вершин лондонского дна!

//Интервью 13+

27 января 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, ]

Вадим Степанцов, фото из архива музыканта

В интервью «АН» фронтмен музыкальных групп «Бахыт-Компот» и «Мастодонт» Вадим Степанцов рассказал о своём «хлестаковском» отношении к жизни, поделился мнением о политике, нецензурной лексике, сетевых поэтах и Сергее Шнурове.

«Боюсь не Украины, а фашистской плесени»

- Вадим, Вы являетесь создателем группы «Бахыт-Компот», а выступаете с группой «Мастодонт»…

- Это типичное разделение для музыканта, который много лет топчет сцену. Многие отечественные и западные музыканты, когда им становилось тесно в рамках какого-то «забронзовевшего лейбла», исполняли сольные проекты. С «Мастодонтом» легче выступать, потому что клубная сцена в Москве и других российских городах небогатая: она съёживается и, соответственно, клубный ценник у «Мастодонта» в два раза ниже, чем у «Бахыт-Компота». Владельцам маленьких клубов выгодно получить относительно среднеоптовую звезду по цене минус 50%.

- Вы дончанин или Ваша родина Тула?

- Я родился в Донецке, но когда мне было меньше недели отроду, мама по требованию папы привезла меня в Тулу. Мама - дончанка, отец родом из Смоленска, они учились в Тульском горном институте, который впоследствии слился с Тульским политехом.

- Знаю, что Вы поддерживаете воюющий Донбасс…

- Конечно. Это и благотворительные концерты в России, и выступления в ЛДНР. Мы и клипы там снимали, в частности, под Луганском: в своё время клип «Аллилуйя» прогремел достаточно громко.

- На Вас наложены украинские «санкции»?

- Я, конечно же, нахожусь на сайте «Миротворец». Ездить на Украину мне неохота и не нужно. И не столько потому, что могут что-то учинить власти - они могут, но не в этом дело. Покамест не будет расследовано хотя бы дело об убийстве Олеся Бузины, таким зайчикам, как я, на Украине делать нечего, в любой момент могут ломом по башке. То есть, украинского государства я не боюсь, а вот фашистской плесени побаиваюсь.

«Годен в военное время»

- Вы учились в техническом вузе, затем в Литературном институте. Когда Степанцов-литератор «победил» Степанцова-технаря?

- Склонность к рифме у меня была всегда, а осознал я её уже в выпускном классе. Я понял, что это моё. Но 3,5 года пришлось пробакланить в институте мясной и молочной промышленности, куда я попал достаточно случайно. Потом я решил идти по своей стезе, тем более, что военной кафедры в мясомолочном вузе не было, и всё равно нужно было служить в армии.

- Где служили?

- 1981 год, Подмосковье, войска связи КГБ. Но прослужил я недолго: прямо с курса молодого бойца был отправлен в «дурку»: отцы-командиры нашли в моей тумбочке книги «Истины и пути её познания» и «Христианский экуменизм: вчера и сегодня». Поскольку воинская часть была полузасекреченная, то решили от греха подальше сплавить меня в дурдом.

- И чем закончилась эпопея с психбольницей?

- Провел там 4 месяца. Отделался довольно лёгким диагнозом «психопатия» и был демобилизован с записью «годен в военное время».

- В кино себя тоже пробовали?

- Откликался на поступавшие предложения. Киношникам, особенно в 90-е, было любопытно задействовать не актёров, а поэкспериментировать с людьми из улицы и с относительными селебрити. Я не то чтобы был селебрити, но в 1994 году первые магнитные альбомы и первые компакт-диски сделали меня заметной фигурой в отечественном андеграунде и рок-н-ролле.

- Что с личной жизнью?

- Я глубоко семейный человек, «сказал он и ухмыльнулся». У нас с женой гостевой брак: так повелось ещё со времён ухаживаний. Когда я был нищим московским поэтом, она с мамой не пустила меня жить к себе, заставляя меня карабкаться и цепляться. Когда у меня появилась какая-то жилплощадь, признание и всё такое, мы сходились-расходились, и после очередного разбега выяснилось, что у нас будет дочь. Это нас сблизило и пошло-поехало: дочь как программа на двоих. Но я уже привык жить вольно.

- Сейчас Вы в браке?

- В браке, но живём раздельно. Вместе только в туристических поездках и на даче. Дочери 19 лет, у неё самостоятельная жизнь. Надеюсь, что скоро «дачный период» у нас будет не три месяца в году, а, может, 11 месяцев.

«Важен не сам мат, а эмоции и посылы»

- Поговорим о политике. Смена правительства РФ стала для Вас неожиданностью?

- Для меня назначение Михаила Мишустина не было неожиданностью: я имел инсайд, что его на должность премьера хотели назначить ещё пару лет назад (было такое поползновение у государя). Но он придержал его до определенного момента. Не знаю мотивы, но кандидатура Мишустина в верхах уже была «на карандаше»: он был как козырной туз в колоде у президента Путина. Думаю, полной неожиданностью это стало для либеральной части общества, которая трется около политикума, а для ватно-патриотической - это радость и облегчение, типа, ну, наконец-то, хоть какое-то движение!

- Что скажете по поводу скандала вокруг нового министра культуры Ольги Любимовой?

- Как по мне, то майка - это просто майка. Как писал Василий Павлович Аксенов, «коммунистам потребовалось 70 лет для того, чтобы понять, что Coca-Cola это просто лимонад». Почему, когда какой-то финский или исландский мэр или министр надевает подобное, то наши либералы радуются и, хлопая в ладоши, кричат, мол, вот бы и у нас? А когда нашим министром культуры назначен раскованный и, по сути, живой человек, им всем вдруг стало плохо? Загадка, парадокс, когнитивный диссонанс.

- Там вопрос в использовании нецензурной лексики, а Вы же мастер острого словца…

- Да все политики употребляют нецензурные слова, хоть это и не транслируется! Для меня в этом нет никакого внутреннего табу, и я не готов вешать ярлыки на тех, кто, будучи лицом государства, матерится. Для меня важен не сам мат, а эмоции и посылы, которые вкладываются в речь. Например, в Госдуме периодически поднимается вопрос о запрещении употребления матерной лексики. Но для меня живая, сочная и красочная матерная речь гораздо живительнее и благотворнее, чем скучная, казённая, суконная и абсолютно нелитературная речь наших депутатов. Я многим из них просто запретил бы разговаривать!

- Недавно на Сергея Шнурова пытались подавать в суд за маты на концертах…

- Думаю, что последний случай Шнур инициировал сам в сговоре с нечистоплотным дельцом шоу-бизнеса Гришей Зориным, который является продюсером Nоizе МС. На концерт Шнурова как бы ворвался ОМОН и Шнуров как бы вынужден был заплатить 500 рублей. Не отходя от кассы. Ну это же смешно! Если знать закулисье, то очевидно, что это шито белыми нитками. Такой себе договорнячок между руководством Nоizе МС, Шнуровым и ментами.

- Если бы Вам, как Шнурову, предложили войти в Общественный совет при комитете Госдумыпо культуре, согласились бы?

- Мне не предложат, так как я фигура не того масштаба (в плане количества условных лайков), не продукт массовой культуры и не высоко должностной чиновник.

«На плаву по-хлестаковски»

- Чего добился и чего ещё не добился Вадим Степанцов?

- Добился узнаваемости, не добился массовости и миллионных условных лайков. Но при этом моё отношение ко всему очень ровное: я понимаю, что слава - вещь относительная, и её пути порой не поддаются никакому анализу.

- Как поэт, что скажете о так называемой сетевой и эстрадной поэзии?

- В сетевой и эстрадной поэзии далеко не всегда просматриваются элементарно талантливые люди. Иногда они просто бездарные! Нынче вся страна знает поэта Михаила Гуцериева, но это же рыхлая бесталанная графомания! С другой стороны, есть поэт Александр Шаганов: он никакой как поэт, но, тем не менее, в своей системе координат хорош и востребован. На эту тему у меня с моим другом поэтом Александром Вулыхом (который, кстати, любимый поэт премьера Мишустина), баталии. Говорю ему, мол, что ты взъелся на Гуцериева? А Вулых мне: он платит артистам деньги за то, что те его стихи как-то причёсывают и исполняют! А вот Шаганову наоборот надо платить. Такова цеховая солидарность. Хотя качество их так называемых стихов, на мой взгляд, абсолютно одинаково.

- Сейчас и экс-глава Минэкономразвития Улюкаев в колонии стихи сочиняет…

- И Улюкаев на зоне пишет, и Захарова с Лавровым в МИД вроде тоже пишут. Это хобби, но немногие его так выпячивают, как Гуцериев. А вообще у меня к этому ровное отношение.

- Ваши предпочтения среди отечественных и зарубежных исполнителей?

- Когда-то давно я плотно слушал первый альбом Шнура «Мат без электричества», который меня очень дико вштырил. Потом, когда к нему уже пришла слава-слава, но он еще не стал звездой, у него появился альбом «Дачники», который показался мне никакущим. В наши же дни меня вставила около хип-хоп формация LVT: они веселые и не занудные, как большинство рэперов. Вот у топового рэпера Моргенштерна 20 млн прослушиваний за месяц: послушал его - нормально, но не цепляет.

- Со Шнуровым лично пересекались?

- Пересекался в те далекие годы, когда он ещё не был мега-звездой.

- Есть планы на будущее?

- Хотелось бы преодолеть звуковой порог, порог восприятия, чтобы на концертах «Бахыт-Компота» и «Мастодонта» удалось зацепить ещё несколько сотен тысяч человек, которые будут слышать в нашей немудреной музыке и мудро-лукавых текстах что-то своё.

- Может, разнообразить свой репертуар песнями с нецензурной лексикой? Судя по всему, на них есть спрос.

- Фокус Шнура ведь не в том, что он пишет и поёт песни с матами, а в том, что у него обнаружилась коммерческая жила, которую ранее он в себе не подозревал. Их группу из неизвестности вытащила его первая супруга и продюсер Светлана, придав творчеству Шнура центробежный вид, и после того, как они расстались, он смог включиться в этот процесс. Он - купчина с хваткой. Вообще матами пели и поют многие: и бездарно, и талантливо, и смешно. Но скажу так: если бы у «Beatles» не было Брайана Эпштейна, то не было бы «Beatles». То, что у меня есть какая-то популярность, это происходит не благодаря, а вопреки. Потому что именно такие песни, такая позиция и такое снисходительно-хлестаковское отношение к жизни движут нашим проектом и удерживают на плаву. Как говорится, мы достигли вершин лондонского дна!