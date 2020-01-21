Психолог Гущин: Модель Гвардиолы – не для Лиги чемпионов

//Интервью 13+

21 января 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Хосеп Гвардиола, globallookpress.com, © Martyn Haworth via www.imago-ima

В последнем туре «Манчестер Сити» сыграл дома вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и теперь отстает от «Ливерпуля» аж на 16 очков! К тому же у лидера игра в запасе… Весьма вероятно, этот сезон для тренера Хосепа Гвардиолы последний в Англии. Свое мнение о причинах нынешних неудач испанца в интервью еженедельнику «Аргументы недели» высказал доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

- «Манчестер Сити» безнадежно отстал от «Ливерпуля», скорее всего Гвардиола покинет команду в конце сезона. Но здесь прослеживается определенная закономерность: пять лет в «Барселоне», четыре года – в «Баварии», четвертый сезон в «Манчестер Сити»… Да, соперники находят противодействие его схеме, но может, причина и психологическая - он устает от команды, команда устает от него…

- Не читал, чтобы футболисты «Сити» делали какие-то критические замечания в его адрес, надоел, мол, Гвардиола. Тут другое. Он практикует совершенно конкретную игровую модель, к ней привыкают соперники. Тем не менее, его команды выигрывают чемпионаты – один, второй, третий… А дальше? Возникают проблемы мотивации – у тренера, у игроков. История одна и та же. «Бавария» выполнила все требования Гвардиолы, в команде практически не осталось немецких игроков – все испаноговорящие (это, кстати, произошло и в «Сити»). Но Лигу чемпионов «Бавария» так и не выиграла. А в чемпионате и до Гвардиолы без проблем побеждала. И «Сити» маловероятно, что выиграет Лигу чемпионов… И тогда его уволят, так лучше самому уйти. Звал «Ювентус». Уверен, и с этой командой Гвардиола станет чемпионом – теперь уже Италии. Но выиграет ли Лигу чемпионов – большой вопрос.

- Да, куда бы он ни пришел, выстраивает игру, команды начинают выигрывать, но вот Лига чемпионов – как камень преткновения…

- Потому что эта его модель, мне кажется, не для Лиги чемпионов. Она позволяет, как говорят музыканты эстрадники, делать «чес» - то есть гарантирует стабильный результат, вы всегда будете обыгрывать команды ниже классом, причем, с большим преимуществом. Но эта модель слишком заорганизована, если хотите. В ней нет, фигурально выражаясь, полета, нет места подвигу. Модель очень хороша для гладкого чемпионата, где все со всеми играют, здесь на классе его команда потеряет минимум очков. Но для Лиги чемпионов не совсем годится… Все команды Гвардиолы – суперкласса (он их делает такими), но не… выдающиеся. «Бавария» была выдающейся при других тренерах, «Барселона» была выдающейся при Кройфе…

- То есть команда в чемпионате выигрывает на классе, привыкает, но в Лиге чемпионов только на классе не выиграть…

- Да, тут надо проявлять сверхусилия. Обратите внимание, кто выигрывает Лигу чемпионов. Тот же «Реал» - может проиграть какой-то слабой команде, зато сыграет в финале так, как не сможет ни одна команда Гвардиолы – ни «Барселона», ни «Бавария», ни «Сити»… Не умеет Гвардиола выигрывать финалы, когда нужно что-то еще кроме схемы. И ведь на бровке ведет себя очень активно, пытается завести команду. Но не получается! Решающие матчи – это не его. А на гладкой дистанции – прекрасен… Лео Месси, между прочим, воспитанник Гвардиолы. И, обратите внимание, ничего не может выиграть со сборной. Ничего! Потому что тоже не умеет играть эти самые финалы. Когда надо прыгнуть выше головы. Хотя куда уж выше – он Месси! Но в таких матчах надо прыгнуть выше головы… Выигрывать чемпионаты и финалы – это, наверное, разные виды тренерского искусства. Да, Гвардиола – гениальный тренер. И Моуриньо гениальный. Но вот, чтобы выиграть финал Лиги чемпионов, нужен Клопп!

- У каждого свой конек…

- Тот футбол, в который играет сейчас «Ливерпуль» – наверное, он уже его никогда не повторит. Выиграли Лигу чемпионов и сейчас выиграют чемпионат. И дальше, очевидно, команда столкнется с той же проблемой…

- … мотивации.

- Проблема! Такие тренеры как Алекс Фергюсон рождаются раз в столетие – вот у него не было проблем с мотивацией, хотя столько всего выиграл с «Манчестер Юнайтед» (за 25 лет работы в клубе – прим. ред.)! А вот Гвардиола выводит свои команды на потолок, все из нее выжимает и… В чем беда его команд – после Гвардиолы, как правило, надо радикально менять состав. А ведь сколько в свое время потратила на его игроков «Бавария», сколько потратил «Манчестер Сити»! Честно говоря, понимаю хозяев «Манчестер Сити», которые будут рады, если он уйдет.