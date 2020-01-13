Актер Александр Пашутин: Посмотрите, миллиардами люди воруют!

//Интервью 13+

13 января 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По фильмографии народного артиста России Александра Пашутина можно изучать историю советского и российского кинематографа. Больше двухсот ролей в кино, и каких! В таких картинах, как «Городской романс», «Премия», «Хождение по мукам», «Такая она игра», «Гражданин Лёшка», «Следствие ведут Знатоки», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Гардемарины, вперёд!», «Небеса обетованные», «Анкор, ещё анкор», «Боец», «На безымянной высоте», «Смерть шпионам!», «Три сестры» и др. Александр Сергеевич и сейчас активно снимается в кино, играет в театральных постановках, занимается спортом.

- Александр Сергеевич, вы помните тот момент, когда решили стать актёром?

- Это было в Воронежском Суворовском училище. Там был драматический кружок, и я туда записался. И там была Капитолина Максимовна, она вела этот кружок, актриса местного Драмтеатра имени Кольцова. Она поставила спектакль, где я играл дворника, у меня были борода, усы. И мне так это понравилось, сама игра, мой персонаж, что я решил стать актёром.

Потом уже, вернувшись в Москву, я поступил в студию при Театре Станиславского, где были и Никита Михалков, и Инна Чурикова, и Лиза Никищихина, и Виктор Павлов. Мы после школы приходили в театр, играли в массовках. Я там познакомился и с Евгением Леоновым. Он в спектакле играл короля, а мы в первом акте играли стражников, а во втором – разбойников.

- Ваша семья бедно жила?

- Бедно. Мы жили в центре Москвы, в коммуналке. В одной 18-метровой комнате ютились мама, папа - инвалид первой группы, бабушка и я. Тогда большинство людей жило бедно, мы не были исключением. Мы не голодали, конечно, но родители от себя отрывали, чтобы я питался нормально.

- А почему у нас в стране сейчас так много бедных людей? Должно ли государство помогать бедным?

- Я не бедный, но и не богатый…

- Вы средний класс, Александр Сергеевич!

- С другой стороны, у меня двести с лишним картин. Я был бы уже долларовым миллионером в Америке, если бы мне платили с каждой картины, которую показывают по телевидению. Их показывают часто, очень часто! И не только по федеральным каналам. Есть кабельное телевидение, есть в каждом крупном городе своё ТВ. Они тоже крутят картины с моим участием…

Что касается бедных людей в нашей стране, это ужасно. Сейчас президент поднял вопрос борьбы с бедностью, но он уже 20 лет у власти, хотя я к нему очень хорошо отношусь. Государство должно помогать бедным. Вот я иногда бываю в Финляндии. Там особо богатых нет. Но там нет бедных. Возьмите пример с других стран! Должен быть у всех тот прожиточный минимум, ниже которого человек не может опускаться. Что, в стране нет денег? Посмотрите, миллиардами люди воруют! Раньше ты какую-то сумму «в особо крупных размерах» своровал – расстрел. Расстрел! Мы сейчас не будем обсуждать, хорошо это или плохо. Но сейчас люди миллиардами воруют, и их никто не трогает, либо, если поймают, дают не очень большие сроки.

Всё зависит от государства. Когда председатель правительства говорит такую фразу: «Денег нет, но вы держитесь» - разве это нормально? Как это?

- А как вы относитесь к повышению пенсионного возраста?

- Конечно, отрицательно. Но два года назад нам, актёрам-пенсионерам, заслуженным артистам и народным, вдобавок к пенсии в 15-16 тысяч рублей, по инициативе Сергея Семёновича Собянина, добавили целых 30 тысяч. Я дал телеграмму Собянину, с благодарностью за это решение. Это действительно заметная прибавка к скудной пенсии актёров. Но хорошо бы, чтобы так заботились обо всех пенсионерах в нашей стране.

- Александр Сергеевич, как уже было сказано, вы снялись в двухстах с лишним картинах. Какие роли стали поворотными, ключевыми?

- Есть кино, достойное, где я снимался, а есть кино, в котором я зарабатывал деньги. Я так же честно работал, но если бы не нужда, я, может быть, и не снимался в этих картинах… Какие роли стали поворотными? Конечно, это фильм «Премия». С этой роли меня заметили, стали приглашать сниматься. Я пришёл в картину, меня никто тогда не знал, где играли Евгений Леонов, Армен Джигарханян, Михаил Глузский, Владимир Самойлов, Светлана Крючкова, Олег Янковский, другие звёзды.

Мы работали неторопливо, вдумчиво. Приехали туда, под Ригу, в августе, поселились в шикарную гостиницу. И десять дней репетировали всё это как пьесу. Мне потом оператор сказал – была же кинопроба, худсовет сидит, утверждает актёров. Джигарханян, Самойлов, Янковский… А на меня посмотрели и кто-то говорит: «Вы что, настоящего работягу из бригады взяли?» Таким достоверным я им показался в своей рабочей куртке защитного цвета, которую я одолжил на «Ленфильме» у одного трудяги.

Ещё ключевой своей ролью я считаю «Парад планет» Вадима Абдрашитова. Очень люблю картину «Такая она игра». Из сериалов – «На безымянной высоте», «Смерть шпионам!». Ещё одна важная для меня роль, из недавних, в «Трёх сёстрах» Юрия Грымова.

- Вы сыграли множество ролей военных. Какое звание было самым младшим, а какое самым старшим?

- Самое младшее звание было старшина в сериале «На безымянной высоте». А самое старшее – Маршал Советского Союза в картине «Чужое лицо». У меня даже есть такой ролик, где я в образах военных различного звания.

- Когда играли генералов, потом уже не соглашались на роли капитанов, да?

- Почему? Если хорошая роль, соглашался. Понимаете, Суворовское училище мне многое дало. Я могу сыграть любого военного человека.

- Как вы считаете, правильно, что сейчас так много денег тратится на вооружение, переоснащение российской армии?

- Правильно. Я к этому отношусь очень хорошо. Вот я сейчас читаю выдающегося русского философа Ивана Ильина. Он пишет, что всегда все хотели как-то прижать Россию, ущемить её интересы. Мы ни на чью территорию не приходили, к нам приходили – нас завоёвывать. Да, мы в своё время завоёвывали территории, которые граничили с нами. Но мы не Англия, у которой колонии были по всему миру! Какое отношение имеет к Фолклендским островам Англия? И где Англия, а где Фолкленды?

Для меня армия – это святое. Нас бы разорвали на части, если бы у нас не было сильного войска. Можно с другой стороны посмотреть на ситуацию. Сколько народа работает на нужды флота, на верфях? Сколько человек трудится на постройке военных самолётов? Сколько возведено жилья для военных? Всё это достойный вклад в экономику России.

- В картине Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем-2» вы сыграли начальника лагеря в сталинское время. Сейчас в обществе то и дело вспыхивают дискуссии о роли Сталина в нашей истории. Кем для вас является «вождь всех времён и народов»?

- Я отношусь к фигуре Сталина не очень положительно. Считаю, что в начале войны мы проигрывали именно из-за него. Когда ему два наших разведчика говорили о сроках войны с Германией, он же не слушал их. Один из них, Брайтенбах, работал на нас с 1929 года. Во времена Гитлера он заведовал охраной всех военных объектов Германии. Брайтенбах 19 июня говорил курирующим его нашим офицерам, что война начнётся в 4 утра 22 июня. За два дня можно было успеть сделать очень многое. А Сталин всё не верил в донесения разведчиков. Поэтому мы вчистую проиграли начало войны.

На совести Сталина три миллиона четыреста тысяч сразу попавших в плен. Он их всех считал предателями Родины, говорил, что они все должны были застрелиться. Это как простить Сталину? Это только если брать военный период. В общем, если поставить на чашу весов, что Сталин сделал для страны и сколько он загубил людей, последнее перевесит…

- Но при Сталине не было такой преступности, такой коррупции, как сейчас!

- Это верно. Тогда тех, кто, скажем, фальсифицирует лекарства, посадили бы по статье как «врага народа» на долгие годы. Сейчас у нас подобное цветёт ярким цветом. И – ничего! Я бы таких мошенников расстреливал.

- То есть, вы за ужесточение наказания? Вы за смертную казнь?

- За какие-то вещи – да! Когда мы говорим абстрактно, это одно дело. А когда коснётся тебя – это дело другое. Если убили вашу мать, жену, дочь. Как вы, пожалеете преступника? Нет, вы будете за смертную казнь!

Что касается коррупции. Рассказываю. Я хожу в один теннисный клуб, играю в большой теннис. И туда же ходил один человек, не буду называть его фамилию. И он никогда ни с кем не здоровался. Вёл себя как надутый индюк. Играл в теннис. Недавно показывали по телевизору – взяли его за какие-то коррупционные дела. Он работал где-то на таможне, видно, зарвался. Он шёл, втянув голову в плечи, вся спесь с него тут же слетела. Так что потихоньку и у нас борются с коррупцией. Хотя всё равно воруют миллиардами, строят дворцы, покупают самолёты.

- Кто в этом виноват, Александр Сергеевич?

- Те, кто плохо контролирует бюджет. Как это может быть, когда 160 уголовных дел открыто из-за воровства на космодроме «Восточный»?! Есть органы, которые должны следить за расходованием бюджетных средств. Где они, чем занимаются? Это деньги наши с вами. Нам с вами не доплачивают, а дают эти деньги на новый космодром. А нечистые на руку люди их воруют!

- Закончим на чём-то хорошем. Как вы поддерживаете свою физическую форму?

- Я в спорте с 11 лет, как пошёл в Суворовское училище. Я хожу на теннис, качаюсь, плаваю в бассейне. Это мой бизнес, я вкладываю в себя, потому что как актёр должен быть в отличной форме.