Актриса Татьяна Кравченко: Женщина не должна говорить глупости. Да разве она умеет молчать?

//Интервью 13+

11 января 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Кравченко, globallookpress.com, © Ekaterina Tsvetkova

Всенародную любовь актриса Татьяна Кравченко получила после роли Валюхи из сериала «Сваты». Открытая, хозяйственная, сердобольная и родная. Такая, как все! Да и в жизни Татьяна просто само очарование: каждый разговор с актрисой – кладезь юмор и житейской мудрости. Специально для «Аргументов Недели» интервью с неподражаемой Татьяной Кравченко.

-Танюша, когда ждать продолжение полюбившегося сериала «Сваты»?

-Сама жду! В Минске шли съемки. Что там произошло. Кто разберет? Но надеюсь, что все будет отлично! Хороший же сериал. Добрый, любимый.

-Танюша, а что в тебе есть от Валюхи?

-Так это роль! От Валюхи, конечно, у меня мало. Но есть немного. Помню, когда была молода, то так готовила своему благоверному, что пальцы можно было съесть. Чего только не творила на кухне! Сейчас даже и не вспомню. Но никто не оценил.

-Почему?

-Я всегда говорила, что мужчины есть заблуждение природы! И тебе говорила! Заблуждение! Жаль, что не все женщины это сразу видят. Повторяю!!!! Бабоньки, снимите розовые очки!

-Но бывают и такие женщины, что у них не забалуешь! Иногда жаль мужчин.

-Кого там тебе жаль? Молодцы те, женщины, которые умеют правильно «взять» мужика. Молодец! А вот у меня так не получилось. Что теперь говорить! Живу сама для себя, для близких. А мужчина… Нет! Упаси Бог!

-Танюша, что женщина должна говорить мужчине, чтобы расположить его к себе? На свидании, например.

-Да я уже и не помню, когда туда ходила! Нашла что спрашивать! Глупости не должна говорить. Да разве женщина умеет это? Нас, порой, как понесет. Но я всегда умела расположить мужчину. Глазками поиграю, что-то веселое скажу… Недостатка в мужиках не чувствовала!

- Танюша, ты всегда была и есть сильная женщина. Трудно всегда быть сильной?

-Как тебе сказать… Конечно, нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама!

-Как ты считаешь, стоит ли советы давать людям?

-Я перестала давать советы. Все пустое. Люди сделают так, как считают нужным, а ты потом виноватой останешься. Так зачем? А я, например, недавно вычитала, что нужно перед сном выпить бокал вина. Полезно для здоровья. Хороший совет. Мне понравился!

-Ты любишь смотреть фильмы? Многие актеры говорят, что так устают на съемках, что не до фильмов.

-Врут! Все актеры смотрят фильмы. А как же не смотреть? Нужно же быть в курсе последних новинок. И я смотрю по надобности. А в удовольствие пересматриваю картину Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

-Танюша, а какая ты на самом деле?

-Придумаешь же! А какая я?

-Я тебя просто люблю и ты – идеальна!

-Говори, говори… Мне приятно! Нормальная я! Со своим иногда резким характером, со своими проблемами и радостью. Обычная женщина. Такая, как все!

-Благодарю за беседу.