Никита Джигурда: Мое детство прошло в Донбассе, а в Киев к друзьям меня не пускают

//Интервью 13+

10 января 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Джигурда и Юрий Мильчинский

«Аргументы недели» совместно с Восьмым каналом продолжают рубрику «Детские рассказы». На сей раз ведущий проекта Юрий Мильчинский узнал у Никиты Джигурды, дрался ли тот из-за девчонок, и почему шоумен не может встретиться со своим другом детства.

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- Никита, у тебя друзья детства остались настоящие, которым ты можешь взять и позвонить просто так?

- Нет. Я родился в Киеве, а сейчас я в базе сайта «Миротворец» за поддержку «террористов» Донбасса. Не могу даже поехать навестить родственников! В детстве я часто проводил лето либо в Донецке у папы, в Горловке и Енакиево, либо в Житомире, где родилась моя мама.

- Во что любил играть?

- Мы же советские дети. Тогда такого разнообразия, как сейчас, не было. Я помню, как мы фантики красивые собирали. Особенно девчонки, мальчишки им помогали, под стекла эти фантики закапывали, так называемые секретики делали. Мы играли в токаря, пекаря, банки сбивали палками, в индейцев играли. Все это было, но так получилось, что с другом детства, с которым я в соседних квартирах жил, я лет пять назад потерял связь. А поехать искать его в Украине я теперь, как уже сказал, не могу.

- Из-за девчонок в детстве дрался?

- Как поется в песне Владимира Высоцкого, «бить человека по лицу я с детства не могу». Я вырос в интеллигентной семье, мои родители работали в секретном институте, связанном с военной промышленностью под покровительством КГБ. Учился в элитной школе до 8-го класса. Ходил на борьбу, и если уж случалось участвовать в драках, применял удушающие приемы, чтобы не бить по лицу.

- А ты помнишь запахи кондитерских в те времена, что там любил больше всего?

- Помню, как ходил с авоськой за хлебом, который тогда был совсем другой. Бублики, булочки по 9 копеек, рогалики были безумно вкусными, хрустели круче нынешней французской булки. Сейчас не так. Никакого разнообразия, зато конфеты были натуральные. Еще гематоген любил, 2-3 пачки в день мог съесть.

- Чем ты увлекался?

- Футбол, реже баскетбол. По футболу в 5-6 классе я прошел отбор в школу Динамо-Киев. Тогда Динамо-Киев – это Валерий Лобановский. Еще в школьном возрасте меня, как активного и смазливого ребенка, записали в хор. А потом послушали и сказали, что мне медведь на ухо наступил.

- А какие книги ты читал?

- Во-первых, запала в душу серия книг о Незнайке. У меня мама рыжая, и я на самом деле конопатый, хоть сейчас уже и седой. Мне в детстве нравилась сказка, которую я просил маму рассказывать и каждый раз плакал. Был очень ранимым мальчиком. История эта про двух лягушек, которые попали в банку с молоком. Одна сдалась и утонула, мне ее было очень жалко. А вторая барахталась-барахталась, взбила молоко в сметану и освободилась.

- Никита, у тебя сейчас есть возможность обратиться к нашим читателям.

- Выживут те, кто включит свой разум и осознает, что мы творцы своей судьбы. Единственные, кто вам поможет — это вы сами и ваши близкие. Не правительство и не президент.

А по поводу детей хочу сказать: они наши боги! Ведите себя с ребенком так, как вы хотели бы, чтобы другие вели себя с вами.

Юрий Мильчинский

https://www.instagram.com/yurymilchinsky_official/