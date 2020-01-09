Актриса Мелани Лоран: Кошки – моя любовь!

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9 января 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мелани Лоран, globallookpress.com, : © Panoramic

Актриса Мелани Лоран стала известна благодаря роли в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Интеллектуальная француженка не обращает внимания на условности: говорит то, что думает, курит сигарету там, где считает нужным и в повседневной жизни практически не пользуется косметикой. А еще она обожает петь и занимается режиссурой. Да, вот такая эта Мелани Лоран.

-Мелани, вы снимались с Бредом Питтом в «Бесславных ублюдках». Как вам работалось с звездой мирового масштаба? Не чувствовали себя неуютно?

- Совсем нет! Питт – прекрасный актер и партнер. И человек веселый и неконфликтный. Почему я должна была чувствовать себя плохо? Мы же делали общее дело – создавали кино. Я вспоминаю эти съемки с огромным удовольствием.

- Вам довелось работать и с Анджелиной Джоли в ее картине «Лазурный берег». Вы проходили кастинг?

- Замечательная картина «Лазурный берег». И Анджелина, как режиссер просто восхитительная! Нет, никаких я проб не проходила. Просто сидела дома и раздался телефонный звонок… Анджелина Джоли! И предложила мне роль. Конечно, я согласилась. Мне понравился сценарий. Очень. Меня всегда интересовали человеческие отношения, чувства. А когда начались съемки, то восторгу моему не было предела: удивительная чуткость и уважение режиссера к актерам. Сперва мне было не очень ловко сниматься в любовных сценах, но потом я поняла, что стыдиться нечего! Анджелина женщина и всегда поймет женщину. Съемки проходили превосходно!

- Вас во Франции называют самой интеллектуальной актрисой. Вам льстит это?

- Всегда приятно, когда тебя хвалят. Возможно, что немного преувеличивают. Да, у меня есть определенно свое мнение и я говорю то, что считаю нужным. Но, это лишь точка зрения и мой характер.

- Вы сложный человек в жизни?

- Нужно спросить тех, с кем я общаюсь. Я просто независима. Думаю, что во мне есть загадка. В любой женщине она есть! Я могу быть совершенно разной. Это зависит от внутреннего состояния. Мне нравится быть веселой. Думаю, что женщина с чувством юмора очень привлекательна для мужчин.

- Какой мужчина мог бы увлечь вас? Есть критерии?

- Просто заинтересовать. Увлечь – слишком серьезно. Нет особых критерий. Мне нравятся сдержанные мужчины. Не люблю болтунов.

- У вас насыщенный график. Удается как следует расслабиться?

- Я прекрасно понимаю, что быть популярным человеком – большой труд. Но я бы не хотела рассуждать на эту тему. Да, мне удается расслабиться. Как? Люблю готовить. Да! Я же француженка! И я кошатница. Коты умеют убрать негатив. Очаровательные животные. Кошки – моя любовь! Впрочем, времени на отдых хватает не всегда.

- Благодарю за беседу.

Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН.