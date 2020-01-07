Никас Сафронов: Я завидую однолюбам

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7 января 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Никас Сафронов, globallookpress.com, © Anatoly Lomokhov

Редакция «Аргументов недели» совместно с Восьмым каналом начинает информационный проект «Детские рассказы». В первом выпуске знаменитый художник Никас Сафронов поделился с ведущим проекта Юрием Мильчинским яркими воспоминаниями о своем детстве.

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- Никас, расскажи, в школьном возрасте ты, наверное, был хулиганом?

- Моего деда-священника репрессировали, и отец, чтобы избежать этой участи, окончил танковое училище и после попросился подальше, на Сахалин – там не тронут. Когда вернулся (в Ульяновск – прим. ред.), его дом был разрушен. Первое время семья жила в бараке, где я и родился. Детство было драчливое. Когда избили друга, пошел заниматься боксом. Еще помню, как братья привели меня, 3-летнего, на пляж и там оставили. Я залез в воду, и меня засосало воронкой. Барахтался-барахтался – и выплыл. Оказавшись на берегу, понял, что пока я там боролся за жизнь, все занимались своими делами – читали газету, играли в волейбол. Уже тогда понял – надо самому отвечать за себя.

- Какие еще воспоминания остались о том времени?

- Летом все, кто жил в барках, собирались вместе на праздники. Каждый приносил фрукты, овощи – все было очень вкусным, потому что выращивалось на солнце, без теплиц. Единственное – сервировали все на столе кое-как. Я думал, вырасту и научусь красиво подавать еду.

Что еще? Сугробы. Я в них пытался сделать себе берлогу, представляя, что это мой замок. В школьном возрасте не на шутку увлекся книгами о пиратах. Сначала прочел «Озорные рассказы» Бальзака. Был настолько покорен историями о дворцах и рыцарях, что стал их с удовольствием рисовать. Потом мне это, кстати, помогло поступить в училище.

- Когда ты впервые влюбился?

- Это было во втором классе. Девочка одна была, такая всегда румяная, веселая – Танечка Артемьева, я до сих пор помню ее имя.

Я завидую тем, кто может назвать себя однолюбом – они всю жизнь живут с одной женой. У меня было иначе. Я мотался по городам и весям, служил в армии в Эстонии, потом уехал в Литву к маме на родину в Паневежис, потом в Вильнюс и т.д. Загорск, изучение иконописи, Москва, Европа… Жизнь моя была разбросана. Нередко я влюблялся в кого-то, а потом выяснялось, что это совсем не то, что мне нужно.

- А было ли так, что ты что-то в детстве откусил или понюхал и навсегда запомнил этот вкус или запах?

- Брат моего папы жил в Алма-Ате. Однажды в декабре он приехал к нам и привез две деревянные коробки с яблоками. Когда эти самые коробки открыли, пошел такой невероятный запах по всем комнатам… Еще не могу забыть запах сена после ночного дождя!

Когда учился в школе, к нам в город приехал цирк. Мы с ребятами убирали мусор после представления, чтобы нас пустили посмотреть. Часа за два до шоу мой приятель позвал меня к себе в гости. Спросил, хочу ли я яичницу. И вот он берет сливочное масло, кидает на сковородку… Фантастический запах настоящей еды и предвкушение того, что ты скоро увидишь клоунов - чудеса! Такие моменты очень важны для человека.

- Какие фильмы тебе нравились в детстве?

- Мне было где-то лет пять-шесть. Папа дал 10 рублей, чтобы я купил масло. А я пошел в кинотеатр на фильм «Остров сокровищ» и сидел там, разинув рот. Кто-то утащил у меня кошелек, там были эти десять рублей – в то время огромные деньги! Когда вернулся домой, отец первый и последний раз меня высек.

- Пожелай, пожалуйста, что-нибудь нашим читателям.

- Я бы пожелал всем ангела-хранителя во всех делах и начинаниях. Не бойтесь что-то менять в своей жизни, любите своих родителей, берегите своих близких, когда-то их не станет, и вы будете страшно жалеть, что не смогли извиниться перед ними, исправить какие-то свои ошибки. Пообещали что-то – обязательно выполните.

Юрий Мильчинский

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Никас Сафронов и Юрий Мильчинский в редакции газеты "Аргументы недели"