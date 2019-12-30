Актриса Маргарита Аброськина: Нас венчал настоящий батюшка

//Интервью 13+

30 декабря 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото из личного архива актрисы

Маргарита Аброськина родилась в Москве. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Толя-Робот», «Полицейский с Рублёвки», «Авария», «Свои», «Спасти Пушкина», «Один день лета», «Подкидыш», «Хороший день» и др.

- Рита, вы учились у Юрия Мефодьевича Соломина в Щепкинском училище. Какой он человек и педагог? Что больше всего запомнилось?

- Когда Юрий Мефодьевич нас взял, у него было много забот: руководство Малым театром, постановка спектаклей, он тогда ещё и играл. Поэтому с нашим курсом ему очень помогала его жена, Ольга Николаевна Соломина. Соломин приходил к нам, чтобы посмотреть финальные варианты работ, и отбирал что-то на экзамен.

Юрий Мефодьевич в неформальных беседах много рассказывал про собак. Он обожает собак. Для них с Ольгой Николаевной собаки – это семья. Они подбирают бездомных животных, у них собаки и дома, и на даче. Юрий Мефодьевич говорил, что если с обычным актёром посадить рядом собаку, все будут смотреть на собаку. Поэтому надо играть так интересно, чтобы зритель смотрел только на тебя. Соломин говорил, какие глаза у собак. И проводил параллели – глаза очень важны для актёра. Должна быть мысль в глазах, а не пустой взгляд.

- Какая роль была для вас физически самой сложной?

- Я сейчас снимаюсь в сериале «Регби» режиссёра Ильи Куликова. Играю спортсменку, и для этой роли я сначала занималась спортивной гимнастикой, а потом ходила в нашу женскую сборную по регби. Это, конечно, было не просто. В детстве я занималась художественной гимнастикой. Но спортивная гимнастика и художественная – это вообще полярные вещи. Кому-то кажется, что спорт есть спорт, если ты спортсмен, ты должен быть во всём хоть чуть-чуть подкован. Но я пришла на тренировку по спортивной гимнастике, на меня посмотрел тренер, который воспитывает чемпионов, и сказал, что в спортивной гимнастике всё по-другому, «забудьте все, чему вас учили раньше».

В художественной, если выполняешь некий элемент, все силы направлены на определённые мышцы, на растяжку или ещё на что-то. В спортивной гимнастике работают абсолютно все мышцы! И если ты забываешь про какую-то мышцу на руке, ничего у тебя не получится. Вот мы занимались на батуте, делали всякие упражнения, и как только я забывала про какую-то мышцу, я падала…

Тренировки с регбистками тоже были непростые. В основном, мы делали разминку. В игре девушки как танки, их не удержать. Мы изучали какие-то технические вещи: как работать с мячом, или какие правила существуют в регби.

- В картине «Спасти Пушкина» вы играли Натали Гончарову. Что запомнилось на тех съёмках?

- Это фильм, где Пушкин, которого играл Константин Крюков, попадает в современный мир. Поэтому сцен с Натали Гончаровой было не так много. Пушкин видит девушку на венчании в современном мире, похожую на Натали Гончарову. И потом вспоминает, как сам вел к алтарю Гончарову в церкви на Большой Никитской. Это венчание снимали под Москвой, в небольшой церкви, нас венчал настоящий батюшка. Батюшка нам сказал: «Это нормально. Ко мне часто приезжают киношники». Костя Крюков перед венчанием ещё побеседовал на эту тему со священнослужителем с глазу на глаз.

- А у вас после «киношного» венчания не возникло с Костей настоящего любовного романа?

- Нет, конечно. Я знакома с прекрасной женой Кости. Мы периодически видимся.

- А вам близок Пушкин как поэт?

- Мне нравятся многие поэты. Я понимаю, что есть гении, и понимаю, почему. Какое-то время мне безумно нравился Бродский, я читала его. Я выбираю по настроению. У меня было настроение – я прочитала почти всего Бродского. Но настроение меняется.

- Если у вас плохое настроение, есть способ его улучшить?

- Когда что-то случается плохое, у меня первые два часа настроение такое, что всё, катастрофа, жизнь рухнула. Но потом я понимаю, что немного передраматизировала, и мне становится смешно. Если у меня накапливается усталость, я еду путешествовать. Одна. Я могу сегодня взять билет, а завтра утром улететь куда-нибудь на два-три дня.

- Расскажите о своём самом интересном путешествии?

- Когда я работала в Санкт-Петербургском Александринском театре, мы ездили в Китай, в Шанхай. На три дня. Но если я куда-то приезжаю, я не сплю вообще, стараюсь и ночью узнать всё о месте, где нахожусь. Могу гулять по городу всю ночь. И меня не остановить. Шанхай – огромный город, его нереально весь пройти. Но я была много где: и во французском районе, и в современной, с небоскрёбами, части Шанхая. Я люблю Европу, и французский район мне понравился больше всего. Там очень мало садов. Но в современном районе есть сад камней и, несмотря на то, что это деловой центр, там потрясающая тишина и спокойствие. Такой оазис, китайцы умеют это делать.

- В фильме «Один день лета», где вы снимались, рассказывается о девушках, которые гоняются за богатыми и знаменитыми. Как вы в жизни к таким девушкам относитесь?

- Среди моих знакомых и подруг таких нет. Каждый ставит в жизни свои цели. Хотят они так жить – пусть живут. Но я уважаю женщин, которые много работают, и которые говорят, что они хотят, чтобы их мужчина тоже много работал, был успешным. Они не влюбятся в дворника не потому, что он дворник, а потому, что он не развивается. И мне лично не статус важен, а важно, чтобы человек куда-то двигался. Чтобы не стоял на месте и не ждал от кого-то что-то. И не сетовал на свою судьбу.

- А что для вас деньги – средство для достижения цели, или сама цель?

- Сложный вопрос. В моем детстве наша семья была не особо обеспеченная, и были очень тяжёлые времена. Я занималась художественной гимнастикой и вокруг меня были очень богатые дети. Я помню, одна девочка на какие-то соревнования прилетела на вертолёте. В том же месте, где и я, занималась дочка Абрамовича. Вот такое там было окружение. И дети тогда много говорили про деньги. Потому что родители об этом говорили, и их дети говорили. У меня не было никакого комплекса по этому поводу. Я думала, что я неплохо живу, занимаюсь, я счастлива. Ну и зачем нужны деньги, думала я тогда.

Но сейчас мне, конечно, хочется радовать маму, если мне на какое-то лечение понадобятся деньги, хочется, чтобы они всегда были под рукой. Ещё я очень люблю путешествовать. Конечно, можно путешествовать и автостопом, но мне больше нравится лететь на самолёте.

- Красота вам помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Был у меня такой случай. Как-то я пришла на пробы, и потом мой агент разговаривал с кастинг-директором. И та сказала: «Нам нужна простая девочка. А Маргарита красивая». Так что порой мешает. И была ещё такая ситуация. Я пробовалась в один сериал на роль девочки, которая смотрит на мир сквозь розовые очки. Режиссёру я понравилась, а продюсеры сказали, что у меня глаза умные. Сначала я расстроилась, но потом подумала, что такая оценка не может не радовать. Впрочем, тот сериал так и не запустился.