«Родина Подвига – Родине Героя»: Мы боролись с фашизмом вместе

//Интервью 13+

30 декабря 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Историческая память… некоторыми это понятие в наше время, увы, обесценено, а впереди очередной юбилей: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Благо, не иссякают патриотические начинания, из уст в уста передаются уроки военных лет, увековечивается память о сражениях и героях. Однако связи и отношения между селами, городами и даже странами, которые вместе боролись с фашизмом, почему-то активно не расширяются и не укрепляются. А ведь несметное количество захоронений наших соотечественников на территории Европы требуют ухода, сбережения и поклонения!

Корреспондент «АН» в преддверии праздника 75-летия Великой Победы побеседовала с директором Института социальной памяти Александром Ужановым и узнала, как международное общественное движение «Родина подвига – Родине героя» увековечивает память о героических подвигах и на их основе формирует побратимства между селами и городами.

– Александр Евгеньевич, Вы затевали Международную эстафету памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя» в 2011 году без особой помощи извне. Мало, кто понимал, зачем нужна реконструкция подвигов Героев Советского Союза, братание территорий, в границах которых совершены в годы войны подвиги с малой Родиной героев. Нужно было развивать идею 8 лет, чтобы инициатива обрела поддержку на государственном уровне. Как родилась идея проекта и откуда такой энтузиазм?

– Около пятнадцати лет назад, работая в компании «Рособоронэкспорт», я создал в Академии военных наук общественный проект «Институт социальной памяти». Почему? Потому что знаю точно, как историк и профессиональный социолог, историческая память – это отражение официальной истории, которая не совсем адекватна тому, что с нами произошло на самом деле. Историю в основном творят политические режимы, ангажируя для этого нужных специалистов. Историческая память, национальная память – всегда имеют политический окрас, зачастую выполняют государственно-идеологический заказ в интересах определенных элит. Народный интерес в этом заказе не всегда учитывается. Так действуют сегодня Институты национальной памяти в Украине и в Польше. Они максимально идеологизируют исторический процесс, меняют оценки, фальсифицируют факты, интерпретируют в нужном ключе события, что приводит к искажению в картине жизни соотношения добра и зла, света и тени. Многие выносимые ими вердикты противоречат логике развития, создаются новые национальные герои, девальвируются традиционные ценности, а межнациональной дружбе и единству народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны наносится непоправимый ущерб. Под знаменем декоммунизации, десоветизации, а фактически русофобии вершится в ряде европейских стран сегодня не правое дело.

Мне изначально не по душе такой подход к трансляции прошлого, поэтому я выбрал иной путь – консолидации гражданского общества, технологию единения людей на основе социальной памяти, когда в воспроизводстве и унаследовании традиций, передаче знаний о прожитом времени и его культурных слоях участвуют не столько государства, сколько Его Величество Народ. Когда задействованы механизмы родовой памяти, межпоколенные связи, институты семьи и гражданского общества, общественность. В такой конструкции всегда есть место личности, всегда заметен и интересен лидер – именно они, их мотивы по-настоящему творят прошлое, определяя пути движения, задавая направленность, характер и темп развития. Вторая мировая война – кладезь не только героики, но и очаг проявления злодейства. Проект «Родина Подвига – Родине Героя» направлен на укрепление сил добра и справедливости в этом хрупком мире. Он соединяет в едином контуре памяти по основанию конкретных героических эпизодов административно-географические территории – места, где родились, росли и воспитывались принесшие себя в жертву борцы с оккупантами и агрессорами, с теми уголками на Земле, где были ими проявлены профессионализм в сочетании с мужеством, отвагой и пролита кровь за свободу и независимость народов.

Возложение в СПб к памятнику ГСС Новикова Ленэнерго

Вы представляете, если каждый из почти 11,5 тысяч подвигов будет по-новому прочитан с участием молодежи и ветеранов, с погружением в контекст реальных событий, с переосмыслением мотивов героев, с реконструкцией недостающих фрагментов, созданием мемориальных знаков и обустройством памятных мест? И, конечно, исключительно важна в этом процессе двусторонняя коммуникация породненных сел и городов! Как бы изменился политически, ментально, духовно мир! Побратимство – это механизм, который облагораживает пространство, совершенствует отношения, меняет психологию групп, лиц, коллективов. Я знаю, о чем говорю – на моем счету порядка 20 побратимских пар, восемь из которых уже существуют в правовом поле.

Проект родился в недрах российской электроэнергетики. Идея упала на благодатную почву и проросла. Именно российские электросетевые компании первыми в стране подняли на пьедестал почета фронтовые подвиги бывших энергетиков – летчиков Дмитрия Зайцева из «Тулаэнерго» и Петра Новикова из «Ленэнерго». Всего 87 электроэнергетиков среди Героев Советского Союза – это золотой фонд компании «Россети». Кстати, организация-предшественник ОАО «Холдинг МРСК» подписала соглашение о сотрудничестве в реализации проекта с ДОСААФ. Пришло время придать движению новое дыхание. Международная Эстафета памяти и благодарности – это общее народное дело, проект гражданского общества вне границ.

На кладбище Трайенбритцен на могиле деда

Откуда мой энтузиазм, спросили Вы. Из детства. Три моих деда воевали – по отцовской линии Ефим Ужанов партизаном был, по материнской – Архип Кириенко погиб на фронте, Ефрем Зыков упокоен на кладбище Тройенбритцен в Германии. Он был рядовым красноармейцем-стрелком, не дошел 70 км до Берлина, сложил голову. Когда я нашел его могилу, увидел искаженную фамилию. По матери он Зыков, а немцы написали «Зиков». Сразу же захотелось поменять эту букву. Сколько еще таких ошибок? А сколько не установленных останков? Мы в долгу перед ними, безымянными солдатами Второй мировой. И пока не захороним всех – война не окончится. Братание с европейцами поможет нам в этом. Только сделать это нужно на языке совести, благодарности, социальной памяти.

На Родине Подвига Туркенича

– То есть главная задача проекта в том, чтобы найти героя, провести прямую линию по его жизненного пути и увековечить память?

– Понимаете, подвиги совершали многие и везде. Территория, где был совершен подвиг – место сакральное, самая настоящая «Родина подвига», а территория, где родился человек, как есть – «Родина героя». И вот между двумя этими территориями создается зона ответственности, которая закрепляется договорным правовым актом. Если в границах одного государства, договор обычный. Если государства разные, то транснациональный, международный. Пример одного из первых договоров – поселок Крапивна в нашей Тульской области и село Бачки-Брестовац в Сербии. Договор заключен на основании подвига Героя Советского Союза Ивана Алимкина – учителя, который в 1944 году в Югославии в составе интернационального экипажа сознательно пошел на таран фашистского самолета, после чего весь экипаж погиб. Захоронили их как раз в Бачки-Брестовац. Глава администрации села в мае 2011 года приезжал поклониться земле героя, посадил с главой администрации Крапивны дерево дружбы. Потом был заключен договор. Со временем представитель Института социальной памяти дважды наведывался в Сербию, возлагал к памятнику экипажа цветы, встречался с местными жителями. Побратимство между селом Новый Лиман Воронежской области, где родился командир «Молодой гвардии» из Краснодона Иван Туркенич, и селом Раковичи Житомирской области имеет богатую историю взаимоотношений. Это и возведение памятника на Украине в месте, где Туркенич совершил подвиг – заменил погибший орудийный расчет и уничтожил два фашистских танка. Именно за этот реконструированный подвиг он и был представлен к званию Героя Советского Союза в 1990 году. Это и совместные лыжные пробеги на переходящий приз И. В. Туркенича в Подмосковье, когда бегут однополчане героя, и его правнуки, а также школьники СШ №15 микрорайона Заря Балашихи, готовящиеся к присвоению юнармейскому отряду имени молодогвардейца. И, конечно, автопробеги, один из которых был совершен с Поклонной горы в составе около 20 автомобилей по маршруту Москва-Новый Лиман – Киев-Радомышль – Житомир и обратно. Но есть еще не выполненная миссия – создать в Житомирской области при содействии сел-побратимов Международный центр поисковой и мемориальной работы «Иваново поле».

Села побратимы Новый Лиман и Раковичи

Есть и такие побратимские пары, которые сформированы по основанию подвигов легендарных личностей, и расширяют наше представление о героях. Например, между городом Кричев Белоруссии и городом Орел России, между Трубчевском Брянской области и Курьей Алтайского края. Первое побратимство направлено на увековечение памяти о сержанте-артиллеристе Николае Сиротинине, погибшем в боях под Кричевом. Это был отважный воин, несколько часов подряд вел орудийный огонь по колонне фашистов. И в Белоруссии, и в России зреет идея присвоить ему посмертно имя героя обоих государств, или Союзного государства России и Белоруссии. Только осталось учредить Постоянному комитету Союзного государства такую награду. Второй братский союз обязан подвигу на Брянском выступе в августе 1941 года командиру Т-34 старшему сержанту Михаилу Калашникову – впоследствии конструктору-оружейнику, чей 100-летний юбилей в 2019 году отмечало все Содружество Независимых Государств. Родина Подвига, город Трубчевск, готовится при финансовом содействии Госкорпорации Ростех открыть Калашникову памятник на месте его подвига, в районе села Романовка, где он заменил погибшего командира взвода лейтенанта Мельникова.

– А что еще предполагают побратимские договоры?

– Главы администраций сел и городов при содействии Института социальной памяти договариваются о гуманитарных, культурных, социальных и даже экономических связях и кооперационно-хозяйственных цепочках. Побратимы могут сформировать совместные предприятия, осуществлять трансфер технологий и знаний, создавать музеи и выставки, реставрировать объекты культурного наследия, открывать новые туристические маршруты, разрабатывать совместные ритуалы. Например, в рамках побратимской пары «Довск Гомельской области – Теплое-Огарево Тульской области» прорабатывается вопрос о сотрудничестве в области растениеводства, ведь в Довске успешно функционирует республиканского значения Экспериментальная аграрно-промышленная база. Довчане в свою очередь рассчитывают получить бесценный опыт туляков в поддержании историко-культурного объекта – дворянской усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна». Ведь неподалеку от села Довск, в центре которого стоит памятник майору-политработнику из тульской Малой Огаревки Петру Данилову, в селе Федоровка не первый год делается попытка восстановить заброшенную дворянскую усадьбу, которая принадлежала родителям русского писателя, сподвижника Антона Чехова и ученика Ивана Тургенева Владимира Людвиговича Кигна-Дедлова (1856-1908). Смысл братания в том, особенно это выпукло просматривается по странам Центральной и Западной Европы, где сосредоточена Родина массовых подвигов наших соотечественников, чтобы наследники Великой Победы стали жить материально лучше. Чего тут говорить, освобожденная от фашизма Европа живет в материальном отношении лучше нас. На то, конечно, есть ряд причин, но договорная братская дружба и неформальное породнение позволят подтянуть наши города и наши села экономически и социально, а то и просто на уровне психологии прагматизма и рационального расчета до уровня Европы, стать предприимчивее и самое главное – жить достойнее в культурно-технологическом и социально-бытовом плане. Я думаю, что это очень важно, потому как знаю о войне и о том, что она проклятая сделала, не понаслышке. Белорусские территории были подорваны экономически. Я помню, что в начале 60-х годов некоторые односельчане еще не построились, жили в землянках. Мою белорусскую деревню сожгли фашисты дотла, как и Хатынь. Я своей жизнью обязан бабушке, которая с моей мамой и ее братом были предупреждены о прибытии карателей и убежали в соседнее село. Фашисты подчистую сожгли всю деревню, моих сгорели две бабушки и две тетки, которым было всего то по пять и семь лет. Поэтому я продвигаю идею сохранения памяти о Войне, памяти для нашего народа священной. В побратимствах – большой духовный и нравственный смысл.

– Насколько я знаю, Вы активно привлекаете к своей деятельности молодежь: у нас это юнармейцы, в Беларуси молодежь БСМ, патриотические школьные отряды, как «Лира» в Довске, например…

– Да, по некоторым побратимствам мы формируем отряды из школьников и каждому присваиваем имя Героя Советского Союза. Им вручают Знамена с портретами героя, даются наказы при содействии клубов школьной дипломатии (раньше были клубы интернациональной дружбы) подготовить условия для заключения побратимских договоров. Например, юнармейский отряд Большое Болдино имения Героя Советского Союза Ивана Бедина прорабатывает побратимство своего города с польским городом Ченстохова, за освобождение которого сражался отважный нижегородец, артиллерийский полк которого получил почетное наименование «Ченстоховский». Или отряд из гимназии №91 города Уфы имени Героя Советского Союза пулеметчика Николая Черных готовит основу для побратимства между башкирским городом Ишимбай и городом Кагарлык Киевской области. Сводный юнармейский отряд лицея №8 города Солнечногорска и гимназии города Удомля Тверской области 7 декабря получил задачу подготовить побратимство Удомля, откуда родом Герой Советского Союза Иван Егоров, с немецким городом Зеелов. 5 января состоялась встреча юнармейцев Удомли и Солнечногорска, историческая викторина «Дорогами Великой Победы», презентация о Герое Иване Егорове. А вот для школьников Одинцовской школы, юнармейцы которой носят имя Героя Советского Союза Ивана Горбенко, задача не из простых – побратать украинские Новые Санжары на Полтавщине с латышским курортным городом Балдон. Где Украина и где Латвия? Но школьная дипломатия – такое же искусство возможного, как и дипломатия государственная. Ребят консультируют в том числе специалисты из МГИМО МИД России. Бывают и задания персональные. Например, учащийся 9 класса московской школы 1601, носящей имя Героя Советского Союза, командира минометной батареи «Катюш» Евгения Лютикова, Евгений Цветков занимается подготовкой дорожной карты установления побратимских отношений между Родиной Героя – городом Пугачевым Саратовской области и венгерским городом Дебрецен, за освобождение которого пал смертью храбрых воспитанник Московского энергетического института Е.К. Лютиков. Что уже сделал Евгений Цветков. Во-первых, побывал на Родине подвига в Дебрецене и на могиле своего героя в Будапеште, провел консультации с местными жителями. Во-вторых, подготовил обращение к школьникам города Пугачева. В-третьих, установил контакт с бывшим сотрудником Посольства России в Будапеште, отвечавшего за мемориальные вопросы. Идут консультации. В дипломатии, школьной в том числе, нужны выдержка и хладнокровие. И таких сценарных вариантов достаточно много. Лично я и мой приятель из Пятигорска Геннадий Дзюба озабочены подготовкой побратимства между городом-героем Керчью и североосетинским городом Дигора, уроженец которого командир стрелкового отделения Ахсарбек Абаев в числе первых 2 ноября 1943 года высадился с судна при высадке десанта на Керченский полуостров. Вражеский пулемет мешал продвижению к высоте 63,0. Гвардии сержант Абаев ползком пробрался в тыл противника, уничтожил пулеметчиков и овладев танковым пулеметом открыл огонь по противнику, посеял в его рядах панику и тем самым дал возможность овладеть высотой.

За два дня боев Абаев уничтожил 32 фашиста, из них 9 в рукопашном бою у высоты 175,0. Взял в плен 4 солдата противника. Надеюсь, при поддержке редакции газеты «Аргументы недели» и спортивно-патриотического отряда «Слава» из города Керчи мы эту задачу выполним.

Конечно, в Международную эстафету памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя» должна вовлекаться молодежь. К сожалению, или к счастью, откликаются охотнее на патриотические призывы учащиеся средних классов – 6-8. У них больше огня в глазах. Старшеклассники уже заражены в какой-то степени бациллой равнодушия, с ними сложнее, но мы стараемся погрузить выпускников школ в благородную эстафету памяти и благодарности. Я вообще уверен, что в этом деле надо нести правду людям, особенно населению восточно-европейских и центрально-европейских государств. Со многими наши деды и отцы боролись рука об руку. То был бесценный опыт духовного единства и боевого товарищества. Нельзя его терять – нужно обязательно передать молодым поколениям. Иначе забвение и полное непонимание.

– Как донести правду полякам и украинцам, например? Когда они сносят наши памятники и оскверняют кладбища советских солдат? Зачем им с русскими брататься?

– Тут тоже все зависит от конкретных людей. Правду и здравый смысл надо продвигать в формате межмуниципальных договорных отношений. Именно договорной добровольно сформированный механизм призван надежно защитить прах наших предков в Европе. Иначе это будет национальная катастрофа. А чтобы защитить останки воинов-освободителей, нужна международная конвенция или хартия. Надо обратиться к министру иностранных дел с предложением сформировать международную законодательную инициативу и продвигать её на международный уровень, потому что все остальное не работает. Я говорю именно о военно-мемориальном наследии Европы, не только о советских культовых вещах… Разве мало поляков захоронено в России? Или чехов? Не говоря уже о немцах. Обе стороны должны проявить уважение и принять адекватные меры к тому, чтобы не был потревожен и находился в полной безопасности прах павших. Это святое!

– В идеале, чего хотите добиться этой Эстафетой?

– Побратимства должны стать легионом памяти, а главы администраций породненных сел и городов могли бы работать в специальной комиссии по военно-мемориальному наследию при Конгрессе муниципальных и региональных властей при Совете Европы в Страсбурге. В январе-феврале этого года через Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, возглавляемый Виктором Петровичем Водолацким, а также через МИД я снова буду настаивать на вынесение этого вопроса в марте на Конгрессе муниципальных и региональных властей. Тем более, что в проекте уже сформированы побратимства и мэры породненных городов готовы действовать. Они связаны между собой конкретной человеческой судьбой, судьбой Героев. По Конституции жизнь человека – высшая ценность, поэтому мы должны бороться за каждую жизнь и память о ней. Только в таком случае мы действительно люди и достойны так называться. Главное, чтобы наша Комиссия наработала законодательную инициативу. Мы её проведем через ЮНЕСКО и ООН, если нужно, и начнем по-настоящему работать. Планируется также к 80-летию Великой Победы запустить Поезд-мемориал «Родина Подвига – Родине Героя», который бы прошел маршрутом памяти и благодарности из Ижевска через Москву, Минск, Брест и Варшаву в Берлин. Об этом мечтал великий русский оружейник Михаил Тимофеевич Калашников, обращаясь в своем письмо по проекту к Президенту России В. В. Путину.

В купе-вагонах Поезда-мемориала памятным маршрутом проедут участники Великой Отечественной войны, главы породненных территорий. В нем будут тематические экспозиции, на ряде железнодорожных станций будут проводится мемориальные мероприятия, уроки памяти, фестивали братания и дружбы. На открытых платформах не зачехленными будут величаво взирать на мир легендарные образцы оружия Победы. Так что и стратегическая, и тактическая цели остаются неизменными. Я хочу, чтобы мы вернули к себе самоуважение и чувство гордости за свое героическое прошлое. Наша Великая война была священной и никому не дано отнять у нас Победу. Сделаем все зависящее, чтобы Советский Союз навеки остался в памяти как величайшая держава в человеческой цивилизации.