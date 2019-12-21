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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Интервью 13+

Актер Иван Оганесян: Я Ригу вспоминаю с теплотой

, 16:53 [ «Аргументы Недели», , шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Иван Оганесян: Я Ригу вспоминаю с теплотой
Фото: соцсети

Завершился показ очередного сезона сериала «Нюхач». Пожалуй, данный сериал – один из самых популярных картин последних лет: неизбитый сюжет, красивые съемки и отличная игра актеров. Недаром «Нюхач» стал популярным сериалом в более чем 60 стран мира. Разумеется, «Аргументы Недели» не смогли «обойти стороной» картину и побеседовали с исполнителем главной роли Иваном Оганесяном.

-Иван, сериал «Нюхач» стартовал в 2013 году. И столько лет уже интерес зрителей к нему не угасает. В чем, на ваш взгляд, его успех?

-Думаю, что все дело в команде тех, кто создает этот сериал. Нестандартный сценарий, прекрасно подобранный коллектив, замечательный режиссер с которым можно спокойно все обсудить, высказать мнение и спокойно работать. Работать с удовольствием. На насчет популярности… Так это замечательно, что зрителям нравится. Только закончился четвертый сезон. Пока не знаю рейтингов, но надеюсь, что с ними все в порядке.

-Что изменилось в вашей работе с выходом первого сезона и нынешнего?

-Команда осталась прежней. Думаю, что первый сезон был снят больше на энтузиазме. Никто не знал, как выстрелит сериал. Мне кажется, что с каждым сезоном сюжет становился все более «закрученным»: в картине есть «свой» мир, своя атмосфера. Вы заметили, что нигде не сказано, а что это за город…. Есть служба СБР, которая не привязана ни к какой стране. Сериал полон загадок и держит в напряжении зрителя. С первого до последнего сезона.

-Продолжения не будет?

-Только же закончился четвертый сезон! Пока рано говорить. Посмотрим, какой рейтинг. От этого многое зависит. Возможно…

-Насколько я понимаю, съемки проходили в Таллине. Как вам работалось в Прибалтике?

-Да, съемки проходили и в Эстонии. Замечательно работалось! Я очень люблю Прибалтику, и меня многое с ней связывает. Я пять лет прожил в Риге, в самом центре города. У меня супруга постоянный житель Латвии и вот так судьба распорядилась. Недавно продали квартиру и перебрались в Москву. Скучаю по Риге. Точно! 

- А почему же уехали? 

-Так сложились обстоятельства. Но Ригу сложно забыть. Я объездил практически всю Латвию. Красивая страна.

-Можно немного о личном? Вы в Риге познакомились с супругой?

-Нет. В Москве. В компании друзей. Но супруга не имеет никакого отношения к кино. Но встреча с Еленой – судьба. Я вполне доволен своей жизнью, люблю своих близких и счастлив.

-Иван, в сериале «Нюхач» вы играете такого ловеласа. Признайтесь, а в жизни вы похоже на своего героя?

-Да нет… Я человек женатый, семейный. Однолюб. 

-А что значит для вас слово брак? В чем секрет успешного брака?

-Уверен, что брак – ответственность. В чем секрет? В доверии и любви. Только!

-Благодарю за беседу.

 

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