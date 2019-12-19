Продюсер Татьяна Воронецкая: На международном кинорынке мы как бабушка с огурцами

//Интервью 13+

19 декабря 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Работа над фильмом «Начало. Легенда о самбо» идёт давно. Картина должна появиться в следующем году. Продюсер Татьяна Воронецкая рассказала «Аргументам недели», в чем сложности создания проекта и зачем создавать такое кино.

– «Начало. Легенда о самбо» – это история о трёх его основателях: Викторе Спиридонове, Василии Ощепкове, Анатолии Харлампиеве?

– Нет. Так будет скучно людям. Получается какая-то документальная популяризация. У нас живая история, где люди любят, живут, борются, ищут себя, противостоят трудностям. «Начало. Легенда о самбо» – полнометражный художественный фильм. Это и байопик, и спортивная драма, и приключения. Покажем вдохновлённого Спиридонова, который в Первой мировой войне увидел, как дзюдоист врукопашную преодолевает врага. Расскажем, как люди без оружия борются с бандитами. Передадим атмосферу первых международных соревнований.

С чего вообще всё началось? Лет пять назад в компанию пришел Георгий Шенгелия, который предложил нам эту идею, создать фильм о самбо. Он начал писать сценарий. Потом мы сказали ему, что не можем найти нужный объем средств, чтобы это реализовать. Отложили проект на время, а потом снова вернулись к нему. Шенгелия – замечательный автор и режиссер, однако у него взрослое видение. Поняли, что нам нужно немного другое, но с учетом всех разработок Георгия. С нами работали и Андрей Золотарев, и Алексей Поярков – одни из лучших сценаристов России. Сейчас у нас 6 версий сценария.

Мы хотим донести до зрителя, что самбо – наше национальное достояние. Как русская литература, русский балет. Спорт тоже нужно показывать. В ноябре этого года был день рождения самбо. Знали ли об этом люди? Нет.

– Кино должно появиться в 2020 году. Как идёт работа?

– В 2017 картина вошла в пятерку лучших предстоящих фильмов на питчинге Департамента кинематографии Министерства культуры РФ.К сожалению, та компания, которая выступала у нас инвестором в конкурсе, оказалась неплатежеспособной. Мы долго судились, это и задержало нашу работу. В ноябре все разбирательства завершились. Сейчас ищем инвестора, заинтересованных лиц, обращаемся к правительству, чтобы нас профинансировали в большем объеме.

Проект сложный и требует дополнительных денежных средств. Мы же хотим, чтобы о нашем национальном спорте знало как можно больше людей. Как говорил Ленин, в популяризации идеи помогает кино. Мы с этим согласны. Взять, например, фильм «Непобедимый». Его посмотрели 29 миллионов человек. Сколько потом пошло людей заниматься самбо? Достаточно много. Конечно, в то время наша страна была закрытой, мы смотрели то, что производили сами. Тогда не было конкуренции. Сейчас мы включены в мировой кинопроцесс. Всё поменялось. Рынок очень дифференцированный. Конкурировать сложно. Почему? Потому что финансирование другое. Бюджет фильма «Форсаж -7» составляет более 350 миллионов долларов. Это практически бюджет всей нашей страны по поддержке кино. Когда я иду конкурировать со своей суммой, для Америки – это просто авторская слабобюджетная работа. Поэтому на рынке мы как бабушка с огурцами. Со своими, хрустящими, домашними. И тут два варианта: либо огурцы отнимут, либо бабку на рынок не пустят.

Мы уже многое сделали для этого фильма. Не хватает практически 95 миллионов. Но повторюсь, для российского кино – это небольшие деньги. Мы, конечно, можем сделать его более бюджетным, без звезд, уйти в авторское решение, но чтобы популяризировать спорт, надо сделать картину для широкого зрителя. С любимыми героями и с новыми именами. Каждый актёр дорого стоит, компьютерная графика сложная, у нас ещё есть сцены Первой мировой войны. Обычно бюджеты подобных картин начинаются от 300 – 400 миллионов. Для Америки такая цифра – ни о чём. Тот же «Форсаж» в переводе на наши деньги перевалил за 20 миллиардов рублей.

Если финансы найдутся, то в конце следующего года мы готовы к прокату. Потому что большая часть работы сделана.

– То есть хорошему фильму не хватает только денег?

– Основная проблема – деньги, да. Второе – понимание жанра. Парадокс в том, что нас испортила великая русская литература. Она всегда нацелена на авторство. Автор – главный, он всё определяет. Ищет большие смыслы, пишет, как видит и чувствует. Сегодня ему говорят: ты нам не важен, нужно просто рассказать историю в определенном жанре. Он в ответ: ну я же автор, я так вижу. А его видение сегодня меньше всех интересует. Интересует, как он справится с современными диалогами, развитием героя, а абстрактные, уводящие в сторону рассуждения не нужны. Такие задачи диктует индустрия. Грамотных специалистов мало.

– Вы сказали, что картина будет с любимыми героями. Кто они?

– Секрет. Я не буду выдавать тайн. Скажу, что мы провели работу, как со звездами первой величины, так и с молодыми актёрами.

На роль молодого Анатолия Харлампиева у нас 6 претендентов. В фильме рассказ будет идти от его лица.

Сейчас готовимся к народному кастингу. Проведём его вместе с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым. Нужно еще около 30 самбистов самого разного возраста. Нам нужен маленький Василий Ощепков, ученики основных героев. Если все будет хорошо, и фильм завоюет любовь зрителей, обязательно часть средств отчислим на развитие самбо в нашей стране.

– Какая будет аудитория у фильма? Ведь не каждый россиянин даже знает, что такое самбо. У нас больше любят хоккей, футбол…

– А сколько у нас сегодня людей, которые занимаются самбо? Если брать проект «Самбо в школу», то где-то 600 тысяч школьников его посмотрят, плюс родители, взрослые спортсмены. Где-то 1-2 миллиона мы наберём. Да, это не как с фильмом «Непобедимый». Но если такое количество посмотрит – уже успех. Самый крупный блокбастер в России «Движение вверх» посмотрело только около шести миллионов человек.

Картину посмотрят не только самбисты, но и представители другого вида спорта, а также те, кому интересна история страны и наших побед.

К слову, хочу добавить, что отечественный зритель – тяжелая для прогноза аудитория. Она всегда немного настороженная. Сначала требует: «Ну, развлеките меня, покажите, что умеете». Потом говорит: «Да, опять не справились, американцы лучше». Только вот эти состязательные моменты нам не нужны. Мы часть нашей страны, зрители – часть нас. Работаем для них. Самое смешное – все критикуют отечественное кино, но мало кто его смотрит. Вот вы видели фильм «Преображение» с Ириной Горбачёвой? Шикарный фильм, впервые сделана дополненная реальность. Но дошёл ли он до зрителя? Нет. Потому что по языку оказался слишком оригинальным, передовым. Вот и такое бывает. Мы мало смотрим и любим свое кино.

Тут ещё какой момент есть. У нас слабый оценочный аппарат. Нам всегда нужно одобрение Запада: «Ой, интересно, а что скажут, посмотрели ли всё-таки наш фильм». Почему-то любим согласие каннских, берлинских фестивалей. Хотим, чтобы наше кино там показывали. Не можем дать сами себе оценку, что любим, понимаем, признаем. В этом смысле мы очень несамостоятельные. Как зритель, так и производитель. Лично я очень горжусь Московским кинофестивалем. Горжусь, что у меня есть приз «Серебряный Георгий». Мне нужно одобрение в своей стране, ведь я тут живу, работаю. Это моя родина. Может, старше становлюсь, но не «умираю» от западных наград. Мне милее наши. Конечно, приятно получить премию и в Берлине. Но все международные фестивали сегодня политизированы. Это давно уже стало политикой.

– Как думаете, фильм ждет такая же судьба, как и у «Непобедимого»? После просмотра все побегут в секцию борьбы?

– Абсолютно. Мы в этом уверены. Молодые ребята увидят в фильме своих наставников. Появятся новые кумиры. Раньше же все хотели быть как Брюс Ли. Сколько с ним фильмов показывали. Помню, прихожу домой и слышу мяуканья своего сына: «Ау, вау». Повторял за Брюсом каждое движение. Надо, чтобы наша молодежь подражала, но уже российским героям. А что для этого нужно сделать? Показывать самбо в кино! В Японии и Китае давно научились снимать картины про свои единоборства. Причем в разных жанрах. Ты смотришь и понимаешь, вот это дзюдо, это кунг-фу. А самбистам место в кинематографе не найдено. А мы можем это сделать. Сейчас с федерацией самбо думаем, какую придумать фишку для нашего вида спорта, какие создать образы. Надо, чтобы все видели и понимали – это самбо. Показывать его по всему миру – наша мечта.

Ксения КАЛУГА