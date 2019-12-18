Владимир Киселев: Большими артистами становятся те, кто выходят за рамки

//Интервью 13+

18 декабря 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели», Юрий МИЛЬЧИНСКИЙ ]

Музыкальный продюсер, владелец медиахолдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселев, twitter.com

Известный бизнесмен, музыкальный продюсер, создатель легендарной группы «Земляне», владелец медиахолдинга «Русская медиагруппа», в который входит «Русское радио» и другие популярные радиостанции, Владимир Киселев рассказал в эксклюзивном интервью «Аргументам недели», как ему удалось достичь творческих вершин.

- Как вы можете объяснить бешеную популярность «Землян» в советское время?

- Самое удивительное, что было время, когда из нас пытались сделать апологетов коммунизма. Я задавался вопросом: «А в чем это выражается?» Во-первых, мы все жили в великой стране, у которой была своя идеология. И в этом нет ничего особенного.

А во-вторых, в репертуаре популярных групп того времени, тех же «Самоцветов» или «Пламени», были такие песни, как «Мой адрес не дом и не улица», «У деревни Крюково» и т.д. Хорошие песни, никто ничего против не говорит. А у «Землян» такие песни были? Нет. Нас упрекают в том, что мы были обласканы властью. Я отвечу так: может быть, в то время у власти были не дураки, и понимали, что народная популярность группы «Земляне» уже была стала данностью. Можно сказать, так мы получили признание не только у народа, но и у руководителей страны.

Во времена перестройки удалось непростыми путями заполучить рукописи без идеологической цензуры и редактуры книги Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». И, как говорится, укрывшись одеялом, начал читать и понял, что советские редактора – это великие люди. Сколько чуши и абсурда они оттуда убрали! Это и сделало произведения гениальными. Точно так же мы, когда нам было по 20, сидели с коллегами в кафе возле студии «Мелодия» и говорили, мол, все эти деды (им было лет по 40) – убийцы рок-н-ролла и негодяи. А по прошествии времени понимаешь, что они были великие люди. Научили нас играть и петь по-русски.

А самое главное, многие радийщики и сейчас говорят: «Как же так? Ставишь в эфир песни «Землян», и они звучат лучше, чем многие треки, которые созданы сегодня?». А дело лишь в том, что и Романов, и Гусев, и Аксенов – выпускники консерватории Римского-Корсакова. Мы просто правильно играли, правильно пели и, просто элементарно - правильно записывали ноты. И когда сегодня какие-то журналисты пытаясь обидеть меня, принижая мою роль, заявляя, что некий Киселев, якобы игравший в нескольких ансамблях, был барабанщиком в каком-то из них… Эти люди даже не могут уразуметь, что у меня в жизни вообще никогда не было другой группы, кроме «Землян»! Я создал ее, с самых первых шагов, вел и веду их всю свою жизнь. И самое удивительное, что я нашел возможность с течением времени адаптировать и трансформировать группу в соответствии с возникающими запросами нашего зрителя. Потому что рок-н-ролл – это все-таки удел молодых! И многие коллективы со стажем, выходят и по сей день на сцену, никак не меняясь, влача жалкое сценическое существование. В зале-то молодежь, а на сцене очень взрослые дяди. Конечно, если ты себя в другом не нашел, естественно ты этим и занимаешься... Но я ведь же сумел успешно трансформировать группу, вводя новые произведения. Ия испытываю большое удовлетворение от того, что сегодня делают ребята под моим контролем. Меня удивляет, почему те музыканты, которые ушли из «Землян», каждый по своей причине, в итоге ничего не добились. А ведь каждый из них был профессионалом высочайшего класса! Поэтому мне смешно, как меня пытаются подколоть, называя «поигравшим некоторое время барабанщиком». Люди пишущие подобный бред – сами себя раздевают. «Земляне» сегодня являются тем, кем всегда и были. У них успешные гастроли, и высочайший уровень песен, не говоря о том, как группа звучит сегодня!

Есть очень важный момент в искусстве – можно говорить, а можно делать. Я знал, что наше существование для многих советских людей было как окно в западный мир: наше оборудование, наша техническая оснащенность и наш профессиональный уровень. Мы не покупали джинсы и шмотки, мы все свои деньги тратили на оборудование, на то, чтобы идти к своим целям.

- Владимир Владимирович, у Вас остались друзья, которые с детства, со школы, из вашего детского дома, кому вы можете позвонить?

- Да, я вырос в детском доме, и к великому сожалению, мои многие друзья детства сидят по тюрьмам.

- Наш издательский дом является информационным партнером фильма «Ополченочка», посвященного драматическим событиям последних лет в Донбассе. Каково ваше отношение к происходящему?

- Мы первые, кто полностью занимался всеми крымскими культурными событиями. Я организовывал все мероприятия, и «Земляне» были первыми в Крыму во время крымской весны. Это времена, когда была опасность получить пулю, тем более, в тот момент никто не знал, чем это все закончится. А в Донецке и Луганске я уже трижды делал мероприятия, мы привозили туда достаточно большие объемы гуманитарной помощи. Сейчас мы готовим уникальную и масштабную акцию. В юбилейную годовщину Великой Победы - к 9 мая мы собираем очень большую компанию российских музыкантов поехать по городам России, по разным регионам. А 8 и 9 мая это будет большое выступление и в Донецке, и в Луганске. И мы пригласим Киркорова, Баскова, Крутого – которые носят звание Народных артистов, и будучи патриотами и гражданами нашей страны, они согласятся, конечно же. Это мероприятие позволит людям понять и почувствовать, что они не оторваны от большой земли, от России.

- Какой музыке вы отдаете приоритеты на «Русском радио»?

- До моего прихода на «Русское радио» существовали большие проблемы. Удобно прикрываясь понятиями «формат, не формат», редакторы исполняли собственные желания. Это было очень легко делать, просто утверждая, что публика кого-то не хочет слушать, а другого хочет. А это дорога в тупик. Есть очень важный момент: если ты будешь только следовать за аудиторией, ты никогда не выйдешь за эти рамки. А звездами и большими артистами становятся как раз люди, которые выходят за них. И, если, допустим, брать мою юность и времена 70-х годов, мы помним, какая музыка и какая исполнительская мода были в тот момент, и кто главенствовал тогда в Советском Союзе. Но именно потому, что «Земляне» взорвали эту составляющую, стали играть абсолютно другую музыку, в другом стиле, в другом направлении, то теперь, по прошествии времени, мы понимаем, чего мы добились. А где те ансамбли, которые пели «Я у бабушки живу» и т.д.?

Еще раз хочу подчеркнуть, и «Песняры», и «Ариель» были очень профессиональными музыкантами. Но, когда они шли на потребу толпе, они становились одними из... И, если брать исторический путь аналогий, то же самое происходило и на радио. Поэтому, у нас и артисты все стали как один - похожи друг на друга. На сегодняшний момент мы, безусловно, стараемся это изменить. Артисты в России, к великому сожалению, очень возрастные, на это есть много причин. К тому же, никто не хочет рисковать. Все хотят получить популярность быстро и, по возможности, завтра. Только они все забывают, что ровно так же послезавтра придет новый артист. Без репетиций, большого труда, не вкладывая своего таланта, получаются выскочки и звезды, на подобии группы «Грибы». Оторопь просто берет от этих музыкантов. Я совершенно не собираюсь их оценивать или учить жизни. Но, когда я понимаю, что и я, и он называемся музыкантами, то уверен, что один из нас - точно не музыкант. Конечно, немаловажный момент, сегодня я вижу в том, как тяжело пробиваться моим детям, по той простой причине, что в отличие от выше названных, они не идут этой дорожкой. Юра и Вова по 3-4 часа в день репетируют. Другой разговор, что эта музыка не может быть быстро принята, и этому есть объяснение.

Я понимаю, что дети в нашей семье имеют большие возможности, но они пошли в рок-н-ролл. Для меня вся эта хайповая публика, все блогеры, так называемые, сами того не осознавая, оказали мне услугу, ставшей педагогическим инструментом. Противодействие «интернет-сообщества» напротив помогло становлению ребят. Они попали в очень агрессивную среду и поняли, что в этой среде их не все любят. Я им сказал: «Вспоминайте слова Раневской о том, что «только на инфузорию не пишут фельетоны», и, если бы вы были не интересны, такой грязи вокруг вас не было бы. Это доказательство того, что вы - персона».

- Во времена, когда «Земляне» начинались, было какое-то противодействие?

- «Земляне» не прогибались ни разу за свою историю. Мы, в отличие от «Машины времени», не аккомпанировали Софии Ротару, а шли своей дорогой. «Земляне» - семикратный лауреат международных конкурсов, только не в России, в Советском Союзе, а на Западе. Это большая разница. У «Землян» три, из них два золотых диска на Западе.

- Причем пели на русском?

- Пели на русском, «Земляне» не пели на английском. Когда у меня было интервью на Би-Би-Си в Лондоне, Сева Новгородцев и английский интервьюер задали вопрос, а почему вы не поете на английском языке? Я тогда, а это было 30 лет назад, сказал фразу, которой горжусь и сегодня: «Зачем мне петь на английском языке в Англии, где 60 миллионов человек, а у меня 300 с лишним миллионов русскоязычной аудитории? Зачем же мне переходить на английский?" Я приехал сюда и уехал, но показал уровень нашей игры». Когда во время перестройки мы поехали с самыми большими группами по западным турам, возможно, мы не были главными звездами на этих концертах, но есть факт - в одной только Японии мы в общей сложности работали 8 месяцев.

- У человека есть всегда какая-то мечта, у вас какая?

- Я так рано всего добился и получил все, что моя мечта – это то, что у меня уже есть. Единственное, чему я буду благодарен всю свою жизнь - это рок-н-ролл. Самое большое счастье в том, что я занимаюсь музыкой. Чем бы я ни занимался – радио, бизнесом или чем-то еще – все равно - рок-н-ролл всегда со мной, и из него я не уйду никогда.

- Вам никто не помогал, Вы сами шли по карьерной лестнице.

- Музыка и спорт – это очень схожие формы человеческого бытия, потому что в музыке и в спорте невозможно рассказать, какой ты крутой. Если ты крутой, то пробеги за 100 метровку за 9 секунд, и тогда мы поймем, что ты крутой. Если ты крутой музыкант, то выйди к инструменту и покажи. Ты можешь все что угодно о себе говорить, но ты выйди и покажи товар лицом. Показал - да, ты мастер. Мы стали первыми, за которых Госконцерту начали платить реальные деньги, помимо Большого театра. Когда мы выиграли Дрезденский фестиваль, я связался с Комитетом защиты Мира, программой «Взгляд», пригласил их в аэропорт. Когда мы прилетели в Шереметьево, и у нас попытались эти деньги забрать, но я их отдал в Фонд мира. А, когда мы с Иосифом Давидовичем Кобзоном создали «Московит», то мы дали советским деятелям цирка и советским музыкантам возможность выезжать на Запад за деньги, а не так, как платил Госконцерт – только суточные. Сегодня все артисты, которые пользуются этими благами, об этом уже забыли.

- Сколько лет группе «Земляне»?

- Группа создана в 75-м году. Мы очень долго работали на ленинградской сцене и не хотели идти, если честно, на советскую сцену.

- А как это все же произошло?

-Честолюбие, захотелось новых каких-то вершин. Самое удивительное, что такой надобности не было, мы же не голодали, просто хотелось большего полета. Мы начали писать песни, и в это время, на наше счастье, появились очень хорошие композиторы: Мигуля, Добрынин. Мы никогда не говорили, что будем исполнять только наши песни. Любую качественную песню мы с удовольствием брали. Тем более, исторически доказано, все песни до нас уже существовали фактически другими. Даже «Поверь в мечту», которую Юра Антонов поет, сделали «Земляне» - тогда она была немного другой. Песню «Красный конь» Фрадкина мы так же сделали первыми, и это был вальс.

- Когда Вы поняли, что рок-н-ролл может приносить еще и деньги? Как произошло это слияние, творчества и денег?

- Мы в Ленинграде достаточно комфортно жили. Как музыканты, мы получали за концерт в ночном клубе гораздо больше, чем на профессиональной сцене артисты в месяц. Мы играли 2-3 раза в неделю в клубах Ленинграда, Москвы и Таллинна. У нас было только 3 города, и мы получали денег гораздо больше. Деньги нужны были на быт, но высокие гонорары - не самоцель, а, если бы нам нужны были только они, мы играли бы совсем другую музыку. Наша дорога не была уложена розами, и это факт. У нас была совершенно нелегкая судьба.

- Не возникает желания написать книгу и рассказать правду?

- Зачем я буду портить настроение людям, разрушая их легенды, разрушая их видения, разрушая идеалы их жизни. Вокруг музыкантов миллионы поклонников, зачем им знать эту подноготную? Конечно, я знаю все изнутри. Все музыкальные деятели должны держаться друг за друга, потому что мы – это цех популярной музыки, а кино – это цех популярного кинопроизводства. Конечно, нельзя идти на поводу у толпы, ты тогда сравняешься с очень низким непрофессиональным потолком. Общечеловеческий уровень воспитания и образования, конечно, очень низкий, можно сказать, усредненный, а музыкант должен быть, все-таки своего рода надстройкой. А, если ты идешь на поводу у толпы, ты не сможешь руководствоваться чем-то высоким и учить других.

- В воспитании ваших сыновей, какой основной критерий, какие основные качества должны быть у ваших сыновей? Что вы им говорите не как наставник, а как отец?

Юрий Киселёв, известный под псевдонимом ЮрКисс, поп-исполнитель

- Во-первых, я преуспел с ними, потому что они играют, поют и любят очень правильную музыку. Второй момент, который для меня очень важен – они видят мою жизнь, должны брать пример с меня, с одного моего качества, которым я дорожу. При всех моих возможностях, при всех моих желаниях, нет ни одного человека, который мог бы сказать, что я по отношению к нему совершил подлость. Нет ни одного человека на земле, который мог бы сказать, что я у него что-то забрал. Для меня самое главное, что сыновья знают и любят музыку, и делают ее.

певец ВладиМир

Очень тяжело заставить себя не идти на усредненное, как идет толпа. Тяжело, но, с другой стороны, тогда ты имеешь хоть какую-то перспективу уйти из толпы. Еще одна важная составляющая моих сыновей, что они бережно относятся к своему времени. Они очень много занимаются, у них очень много в жизни интересов. И это счастье, что они не замыкаются только в одном направлении.

- Есть ли у Вас друзья среди профессиональных музыкантов, с которыми Вы можете сесть и спокойно разговаривать, расслабиться, те люди, которые на одной волне с Вами?

- Да, Юра Антонов, Алла Пугачева, мои друзья, с которыми прожили всю жизнь. Лев Лещенко, Саша Масляков, с Гришей Лепсом мы очень понимаем друг друга, он тоже бывший барабанщик. Сегодня много других задач, целей, поэтому, не всегда можно постоянно находиться с этими людьми в общении. А просто посидеть, это слишком большая ценность - нет времени.

- Какие будут пожелания на Новый год от самого главного «землянина», от Киселева?

- Самое главное, получать от жизни удовольствие, счастье. Тем, кто стоит в начале своего пути, кто совсем молоденький - как можно быстрее найти свой путь. А тем, кто уже стоит на большом жизненном пути и нашедшим свое - держаться за него.

Юрий Мильчинский