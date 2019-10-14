Хотите сделать нашу страну чище? Присоединяйтесь!

//Интервью 13+

14 октября 2019, 21:22 [ «Аргументы Недели», Михаил ВОЛКОВ ]

Злата Чепурная, создатель грандиозного Всероссийского проекта «Эко-тропа здоровья»

О проблемах экологии сейчас вещают прямо-таки из каждого «утюга». Такое назойливое внимание общественности сделало эту тему одной из самых распиаренных и, стало быть, прибыльных. Горе-активисты много публикуют, но еще больше говорят. В своем стремлении, набивая карман, возмущенно «пнуть воздух» мало кто задумывается о российских «прекрасных далях» всерьез.

Счастливым исключением является общественный деятель Злата Чепурная – создатель грандиозного Всероссийского проекта «Эко-тропа здоровья». Во время интервью она рассказала «Аргументам недели», в чем смысл столь оригинальной акции, кто такие те самые «десантники» и что ее смутило в крымском туристическом походе.

- В последние годы мы часто слышим о необходимости развития внутреннего туризма в России, о том, что это полезно, расширяет кругозор. Организуются различные по сложности и тематике маршруты, в этот процесс вовлекаются молодежные организации, спортивные объединения. Но в чем уникальность именно Вашего проекта «Эко тропа здоровья»?

- Это всероссийский туристический проект, который объединит любителей активного отдыха, ценителей уникальной природы России и людей, неравнодушных к экологическим проблемам нашей страны. Наши участники в отличной компании единомышленников будут гулять по красивейшим местам России и попутно собирать мусор, попадающийся им на пути. Получится параллельная забота и о своём здоровье, и о природе.

Запуск проекта планируется 19 октября на Красной поляне в Сочи, следующее мероприятие - 4 ноября в Ялте, а третий старт пройдет в посёлке Абрау-Дюрсо в конце ноября.

- Как Вы пришли к такой идее? У Вас был идейный вдохновитель или наставник?

- Я участвовала в туристическом походе в Крыму. Было интересно, но мне чего-то не хватало. И я подумала, что было бы здорово объединить людей всех возрастов и с разной физической подготовкой, чтобы вместе устраивать что-то полезное для здоровья. А чтобы это было ещё и познавательно, мероприятия должны проходить в красивых туристических уголках России. При этом люди будут помогать не только себе, но и природе. Так Тропа здоровья получила приставку Эко. А в организации мероприятия мне помогает «Команда Звёздный Десант».

- По ощущениям, мы говорим о масштабном проекте, для реализации которого потребуется целая команда единомышленников. Кто Вам помогает?

- Это мои друзья и соратники. Я организовала «Команду Звездный Десант» в апреле 2015 года, и с тех пор мы вместе проводим спортивные, благотворительные и экологические мероприятия. В команду входят известные люди, на которых хочет быть похожа сегодняшняя молодежь: успешные спортсмены, актеры, музыканты, телеведущие и общественные деятели. Все мы на собственном примере показываем, что здоровый образ жизни – это не только спорт и правильное питание, но и доброе отношение к людям и окружающему миру.

4.Ну и в завершении, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. Какие цели проект ставит на ближайший год-два?

- Мы планируем проводить его во всех туристических регионах нашей страны. Ведь у нас так много красивых мест! Мы откроем их для всего мира и поможем себе и природе. Я точно знаю, что у России огромный туристический потенциал, и нам обязательно нужно его использовать. Проблемы экологии волнуют сейчас всех вокруг, но мало кто представляет себе их масштаб. А мы покажем их наглядно. Уверена, что каждый, кто пройдёт «Эко тропу здоровья» вместе с нами, уже никогда не выбросит в лесу ни одну бумажку.