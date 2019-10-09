Актер Гаспар Ульель: Мы потеряли что-то главное в жизни

//Интервью 13+

9 октября 2019, 09:36 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Гаспар Ульель

Актер Гаспар Ульель красив и крут. Француженки сходят по нему с ума. А российскому зрителю актер прекрасно знаком по фильмам «Ганнибал. Восхождение», «Долгая помолвка». Беседовать с Гаспаром интересно: четкое понимание вопроса и конкретный ответ.

- Вы проснулись знаменитым после картины «Долгая помолвка», где сыграли с великолепной Одри Тоту. Потом был другой нашумевший фильм – «Ганнибал. Восхождение». Но его зрители восприняли холодно. Почему? Ваше мнение.

- Думаю, что зритель воспринимал в этой роли Энтони Хопкинса. А тут молодой Лектер. Идея была хорошая: показать жизнь юного Лектера, который превращается в монстра. Почему так происходит? Я пытался «не повторять» великого Хопкинса, но увы… Слишком все было сложно. Конкуренцию с таким актером выдержать сложно.

- Вы были общительным ребенком в детстве?

- Я всегда легко находил контакт с людьми. И в детстве тоже. Был обычным вполне: дружил, дрался, мирился. Впрочем, я очень рано начал сниматься и времени на друзей просто не хватало. Я не могу сказать, что свое свободное время буду проводить с друзьями. Нет. Я больше затворник. Иногда мне просто хочется отключить телефон и ни с кем не говорить. И я это делаю.

-Но вы же человек публичный. А это обязывает к постоянному общению. Вы не согласны?

- Нет. Я у себя один. Почему вместо отдыха я должен развлекать других? Что тогда будет со мной? Меня не хватит на долго. Общаться в фейсбуке я не очень люблю. Мне неинтересно! Выкладывать каждый свой шаг – глупость. Пусть лучше зритель оценит меня по моим ролям.

- В одном из интервью вы говорили, что людям не хватает романтики. Но в наш жесткий век не особо будешь романтичным. Могут, простите, «сожрать».

- Многие так думают…

-Я не думаю так! А принимаю, как данность.

- И это не совсем правильно. Мы потеряли что-то главное в жизни… Романтические отношения. Вместо нежности по утрам… просто омлет и «дежурный» поцелуй. А вместо романтичных слов мы сухо говорим: «Все «ок»? Было здорово!» И это очень печально. Конечно, я понимаю, что мы живем в постоянном темпе, но себя же нельзя терять. Куда же ушли ожидания и трепет свиданий? Все обыденно.

-У вас была «звездная болезнь»? Многих актеров она не миновала.

-Конечно, приятно, когда тебя хвалят и узнают. Я не буду говорить, что все это для меня чуждо. Нет! Иногда я устаю от пристального внимания. Бывает, что совсем молоденькие девушки, когда общаются со мной, то пребывают в «нереальном» состоянии: могут заплакать и даже упасть в обморок. Бывает. Мне просто повезло. Но иной раз мне бывает неловко… Когда все происходит чересчур.

- Вы бывали в России?

- Да. Мы представляли фильм «Долгая помолвка». Это был фестиваль французского кино в России. Все было замечательно! Вот только очень холодно. Все происходило зимой.

- Вам понравились русские женщины?

- В Москве много красивых женщин. Мне нравятся лица русских девушек. Кстати, я много тогда фотографировал их. Очень открытые, дружелюбные. Фантастические!

- Благодарю за интервью.