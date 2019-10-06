Актриса Лиза Климова: «Страх и любовь – очень близкие, на самом деле, понятия»

//Интервью 13+

6 октября 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Актриса Лиза Климова

Лиза Климова родилась в Москве. Окончила ГИТИС. Зрители знают актрису по таким фильмам и сериалам, как «И шарик вернётся», «Княжна из хрущёвки», «Склифосовский», «Весной расцветает любовь», «Движение вверх», «Блестящей жизни лепесток» и др. Совсем скоро в российский прокат выйдет новый фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк», где Лиза Климова сыграла одну из главных ролей.

- Лиза, как вы попали на главную роль в фильме «Мысленный волк»?

- Через кастинг. Я обычно готовлюсь к пробам заранее. А тут надо было идти прямо завтра. Мне прислали три огромных сцены, и я сказала своему агенту, что не пойду, потому что не успею подготовиться. Но она настояла – пробы будут сразу с Юлией Высоцкой, которая играет в фильме одну из главных ролей, а вечером она улетает. Я всю ночь готовилась, и моя работа не пропала даром.

- Как вам работалось с таким нестандартным и неожиданным режиссёром как Валерия Гай Германика?

- Она очень необычная. Я никогда не думала, что именно Лера как режиссёр выберет меня как актрису. Я в 2010 году закончила ГИТИС и очень долго шла к этой роли. Это моя первая большая роль в полнометражном кино. Я люблю изучать, что у человека в голове, что он хочет, какую видит картинку. Изучать Леру было очень увлекательно. Тот мир, который существует у неё в голове, он необыкновенный. Такое счастье в нём побывать и воплотить всё это в жизнь!

- Что было самым сложным для вас на этих съёмках?

- Приступая к одной сцене, Лера сказала мне: «Ты должна поседеть в кадре!» Это был катарсис. Надеюсь, зритель сам определит, какая это была сцена…

- О каких страхах идёт речь в фильме?

- Как говорит Лера, страх – одно из чувств, которое правит этим миром. Чего боятся герои? Самих себя…Фильм очень объёмный, сложно выделить что-то одно. Это притча о взаимоотношениях матери и дочери. О том, что страх сближает людей. Что страх и любовь – очень близкие, на самом деле, понятия.

- Чем вам помогла на съёмках Юлия Высоцкая?

- Своей энергетикой она оказалась очень похожа на мою маму. Уже этим она помогла, мне было с ней очень просто. Мы были на съёмках, по сути, постоянно вместе: Юлия-мама, я, её дочь, и мой киноребёнок в рюкзаке за спиной, который весил, между прочим, килограммов 15. Юля иногда перед сценой становилась очень строгой со мной. И она всегда немножко подкалывала, что меня обижало. Например, Юля называла меня Лизон, а я терпеть не могу это со школьных лет. Но теперь я понимаю, что подобные вещи очень помогли в сложных взаимоотношениях персонажей.

Юлия – Королева, в хорошем смысле. Она очень сдержанная, терпеливая, мудрая. И невероятно позитивная. Она всегда говорит: «Не торопите время!» Я теперь постоянно вспоминаю эту её фразу, когда мне тяжело или что-то не получается, или когда хочется, чтобы поскорее стало теплее, например.

- Красота помогает в актёрской профессии, или иногда мешает?

- Я никогда не считала себя красивой. Мне казалось раньше, что я ужасно некиногеничная, поэтому меня мало снимают. Мне кажется, красота не имеет отношения к актёрской профессии. Если считать меня красивой, то мне красота никогда не помогала. Мне помогало образование.

- После ГИТИСа вы учились в Америке, у известного педагога по актёрскому мастерству Иваны Чабак. Что кардинально отличает нашу школу от их?

- Американцы вселяют в тебя веру, что ты можешь. Наши педагоги тебя рушат, ломают и говорят, что ты должен выйти из института без кожи. А мне кажется, для того чтобы что-то сделать, нужно быть абсолютно уверенным в том, что ты делаешь. Когда ты готовишь роль, ты должен проделать огромную работу перед тем, как выйти в кадр. Чтобы быть уверенным в этом кадре. Ивана Чабак раскладывает всё по полочкам. У неё есть конкретная техника, которая базируется на Станиславском, где по пунктам раскладывается вся работа над ролью. Там задаются конкретные вопросы, на которые ты должен ответить. И последний пункт в программе Чабак – ты должен всё отпустить. Но вся проделанная тобой работа будет оставаться в тебе и помогать…

- Как вам показалась Америка, Лос-Анджелес?

- Мне там было очень волнительно. Я там познакомилась со своим будущим мужем. Поэтому у меня очень хорошее мнение об Америке.

- У вас хороший английский?

- В детстве я училась в Англии, в колледже. Поэтому у меня хороший английский. Многие наши фильмы, которые переводятся на английский язык, я сейчас озвучиваю. И ещё компьютерные игры. Стараюсь, чтобы моя дочка Иванна росла двуязычным ребёнком. Я с ней вообще разговариваю на английском, папа – на русском. Если Иванна у меня что-то просит, она говорит мне на английском – book, например.

- В сериале «Княжна из хрущёвки» вы сыграли эколога. А в жизни вас интересуют какие-то экологические проблемы?

- Безусловно. Я езжу в «Собиратор», сдаю пластик, всякие крышечки. Они бесплатно принимают любой пластик, картон на переработку. Стараюсь по минимуму использовать вредные материалы, но совсем без них обойтись нельзя. Мы должны начинать с себя, я так думаю.

- Как вы относитесь к деньгам – как к средству достижения цели, или как к цели?

- Определённо – как к средству достижения цели. Я считаю, деньги это важно, безусловно. Без них всё становится сложнее. Нам в ГИТИСе говорили, что артист должен быть голодным. Но это абсолютная неправда! Если бы Станиславский был не из богатой семьи, он бы вряд ли создал свой театр. Для того чтобы заниматься чистым творчеством, артисту надо не думать о том, что поесть.

Сейчас я выбираю роли. После института были сложные времена, когда я соглашалась сыграть хоть какой-нибудь эпизод…

- Да, вот в картине «Весной расцветает любовь» вы сыграли участницу ролевых игр. Это нечто эротическое?

- Что? О, боже, это было так давно. Это была не эротика, в эротике я никогда не снималась. Мы там просто играли ребят, которые разыгрывают своих друзей. Мы там разыгрывали главную героиню. Мы её прятали от «плохих парней». Такая вот простая история.

Александр МАЛЮГИН