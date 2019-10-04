//Интервью 13+

4 октября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели», Злата Колос ]

Фото:Алексей Смирнов

Алексей Смирнов – журналист, продюсер, режиссер («Колыбель» 2011, «Сомнамбула» 2012). В 2014 году бросил все и уехал в Донецк помогать местным жителям. Лидер и основатель гуманитарного батальона «Ангел».

"От внутреннего желания что-то творить ты все время находишь какие-то новые источники для самореализации, то есть когда в тебе это живет, клокочет, хочет выйти наружу."

У меня был достаточно долгий журналистский путь, и журналистика эта была экстремальная, связанная со всевозможными расследованиями против мэров, против прокуроров, против бандитов. На протяжении пяти лет я занимался расследованиями, выдавал их в свет.

У меня было своё издание, которое позволяло мне высказывать определенную точку зрения.

Но учитывая тот факт что, после убийства Политковской... и тд, проще же журналиста убить, чем с ним договориться, особенно если это принципиальный человек, моя журналистская деятельность в какой-то момент закончилась.

Меня сбивали на машине, постоянно угрожали, подключая туда всевозможные службы и это уже было невыносимо.

Наша редакция в какой-то момент существовала на самообеспечении, и было сложно себе представить рекламу в издании, которая фактически расследует преступления очень большого масштаба.

Я работал с фондом экстремальной журналистики, с фондом защиты гласности, с фондом "Новая Евразия".

Достаточно громкие мы делали журналистские провокации, направленные на стабилизацию в том или ином регионе социальной атмосферы.

В какой то момент мы просто остались ни с чем, у нас все отобрали. Пришлось задуматься над тем, как эту самую правду дальше нести в свет, у нас же в России свобода слова...

Журналистика меня переломала.

Очень хотелось донести как-то правду и при этом не страдать физически, потому что это было похоже уже на садомазохизм. В фильме ты можешь поднять социальные темы, и обсудить это в широком кругу людей, не привлекая к себе экстренного внимания каких-нибудь специалистов узкого профиля.

И поэтому кино – это был осознанный шаг на пути к правде. Правде, в которую можно что-то добавить от себя. Добавить своё слово, добавить художественности, и это получится хороший фильм, который люди посмотрят и сделают для себя какие-то выводы.

И ты покажешь людей, которые были, не показывая на них пальцем. То есть все прекрасно понимают, о ком идёт речь.

О ФИЛЬМАХ, КОТОРЫЕ КАЗНЯТ ЛИТЕРАТУРНО:

Первый фильм, который я задумал и сделал, он был о моей жизни. Я воспитывался в Воронежском интернате и большая часть моих историй это, конечно же взятые из моей личной жизни сюжеты, в том числе из детства.

Конечно, быть Тарантино получается не у каждого, хотя у него тоже нет режиссерского образования.

Фильм "Колыбель" короткометражный – 26 минут. Рассказывает реальную историю, замалчиваемую журналистами. Это было в Ханты-Мансийском автономном округе, когда детишки замёрзли в подвале.

Мы немножко добавили мотивов, почему эти дети оказались вместе в этом подвале, как они там замёрзли фактически.

Этот фильм благодаря нашему усердию и поддержке разных людей был выпущен очень большим тиражом.

Его показ прошёл практически во всех исправительных учреждениях. Был показан в женских колониях.

Фильм рассчитан на социально-разные аудитории:

на бедных людей, у которых воспитываются дети в семье алкашей.

на детей, которые воспитываются в семье равнодушных родителей (которые вечно бизнес-бизнес, телефон-телефон, компьютер-компьютер), а внимание ребёнку не уделяют.

есть безпризорники откровенные, которые фактически живут без родителей.

И вот эти социальные категории из разных мест мы собрали в одном подвале. То есть мы казнили их литературно. Показали, какие бывают дети и почему с ними на их языке никто не разговаривает. Это была первая попытка стать режиссером правды, и эта попытка оказалась очень удачной.

Фильм был хорошо растиражирован и его показали в кинотеатрах в Свердловской области, в Подмосковье. Это был наш первый шаг, который мы сделали в режиссерской правде, то есть мы сделали правду глазами детей и основанную на реальных событиях. Все мои фильмы основаны на реальных событиях.

Потом был фильм "Сомнамбула". В 2011 году пришла идея. Он рассказывает хронику моей болезни из детства. Сомнамбулизм был у меня.

Фильм разделён на две части: первая – псевдо-документальная. Практически полностью соблюдена хронология всех событий, которые происходили со мной.

А вот режиссерская часть,художественная, это как человек живет во взрослой жизни с этим Сомнамбулизмом.

Сомнамбула – это состояние между сном и реальностью. Когда фактически человек спит, а мозг бодрствует. И в этом состоянии происходят интересные перформансы с человеком, когда он может проснуться в любом месте, не понимая как он туда взобрался. У меня были такие случаи.

Хроника событий абсолютно правдива и показана глазами ребёнка. Насколько он этого боится. Добавили спецэффектов, жути для зрителя, чтобы показать мир, каким его видел ребёнок. Этот фильм тоже основан на реальных событиях. Мы его так и подавали.

Там и наличие ведьмы (бабушки которая умирает при ребёнке) и то как он падает с интерната в состоянии сомнамбулизма, внезапно просыпается, ходит по крыше, разбивает локти.

Премьера фильма состоялась в 2013 году в кинотеатре Октябрь. На премьере были очень известные режиссеры и продюсеры.

ВОЙНА – ЭТО ЭМОЦИИ.









Фото: Алексей Смирнов. Народная милиция ЛНР.

Потом был фильм «Архи», в котором снимались известные актёры – Артур Смольянинов, Янис Политов, выпускники МХАТа. Фильм был закончен на 90%.

Началась война и я решил приехать на войну и помогать людям. Была потрачена часть средств, которые я планировал потратить на фильм. Потом поссорился с продюсерами, были проблемы достаточно большие с тем, что я принял такое решение.

Меня не поняли в киноиндустрии. Война стала катализатором, переходным периодом для меня из гламурного московского режиссера в некую нишу, субстанцию, волонтера первого звена, который рискует жизнью.

Сейчас на Донбассе мы снимаем ролики, маленькие фильмы.

Есть идея одна, мы стали делать ножи из осколков в кузнице батальона «АНГЕЛ».

По всему миру продаются ножи и это основной источник дохода, чтобы помогать людям.

Есть мечта сделать сериал, где каждый осколок снаряда – самостоятельная история войны, трагедии.

Чтобы мир стал добрее, нужно помогать таким миротворческим организациям, как батальон «Ангел». Это самый простой способ, остальное пропаганда. Потому что люди добрее не становятся по щелчку. Люди становятся добрее в двух случаях: если они понимают боль другого и могут не только почувствовать ее, но и разделить. А второе – это когда они занимаются помощью людям, пережив страдание. Как у Хабенского. Он прекрасно понимает, что такое боль. И ему верят, так как он прожил это лично.

Я СЕБЕ, КАК РЕЖИССЕРУ, НЕ ПОВЕРИЛ:

Я посмотрел фильм «Архи» без монтажа. Сейчас я себе, как режиссеру, не поверил. Чтобы создавать кино, нужно либо много прожить, либо много переснимать кино.

Война наложила отпечаток: ты понимаешь, как на самом деле выглядят эмоции от потери человека. Как люди кричат, как люди видят войну, именно не поддельные эмоции! То, что для себя я вынес с этой войны – это эмоции, которые потом уже я буду применять в режиссуре.

ДО 20 ЛЕТ НЕ ЧИСЛИЛСЯ ГРАЖДАНИОМ РФ:

Друзей из детского дома никого не нашёл. Социальная среда выходцев из интерната – это зачастую среда проституток, наркоманов, бандитов и тюремных жителей. До 20 лет у меня не было паспорта, я попал в интернат, когда был беспризорником. Не числился гражданином РФ.

НА ВОЙНЕ ДЕГРАДИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ:

Мне Донецк нравится. Хочется снимать, путешествовать, обогащаться внутренне как личность.

На войне деградирует личность, ты привыкаешь к вещам, к которым привыкать не надо.

СЧАСТЬЕ ЭТО ПРОЦЕСС:

Ты находишься в творческом процессе, что-то создаёшь и рядом хорошие люди, которые тебя понимают и с которыми круто творить. Счастье это дело, от которого я кайфую.

Специальный корреспондент - @zlata_kolos