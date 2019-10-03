Академик РАН Евгений Насонов: Врачи не должны допускать развитие артрита при псориазе

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3 октября 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели», Валерия ШАВЕЛЬЕВА, Ксения КАЛУГА ]

В Центральном Доме Ученых РАН состоялся Общероссийский Конгресс «Дерматологические проблемы в ревматологии». На пресс-конференции ученые и врачи обсудили инновационные подходы к диагностике и лечению поражений кожи при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях.

В мероприятии участвовал президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог Министерства Здравоохранения РФ, академик РАН Евгений Львович Насонов. «Аргументам Недели» академик РАН Евгений Насонов рассказал, в чём коварство псориатического артрита и почему стоит уделить особое внимание этому заболеванию.

– Евгений Львович, что можете сказать по итогам конгресса? Успешно ли он прошел, и каких целей удалось достигнуть?

– На мой взгляд, всё прошло удачно, цель, которую мы ставили перед собой при планировании конгресса достигнута. Надеюсь, что все участники конгресса, среди которых было много ведущих ревматологов и дерматологов нашей страны, прониклись важностью рассматриваемых проблем, поняли, что необходимо общаться, обсуждать междисциплинарное сотрудничество, обмениваться знаниями и опытом.

Ещё при планировании конгресса я старался «заразить» своим энтузиазмом наших ревматологов, побудить сформулировать круг вопросов, которые раньше широко не обсуждались и которые являются основой для дальнейших совместных клинических и фундаментальных исследований.

– Большая часть конгресса была посвящена псориатическому артриту. Почему сделали упор на эту тему?

– Эта проблема является одной из центральных в современной ревматологии и дерматологии. Псориатический артрит очень тяжелое заболевание, для лечения которого разработано множество инновационных лекарств. Важное, что многие из них могут быть полезны и при других тяжелых ревматических и дерматологических заболеваниях.

– Многие знают, что такое псориаз и артрит по отдельности, но даже не представляют, что они могут быть связаны. Как не запустить болезнь, чтобы она не перетекла в псориатический артрит?

– Проблема прогнозирования развития артрита периферических суставов и позвоночника у пациентов с псориазом действительно чрезвычайно актуальна. Ее исследование в мире только начинается. Например, такой классический симптом псориаза как поражение ногтей, ассоциируется с развитием в дальнейшем артрита суставов кистей. Существуют и другие признаки, в частности неспецифические «мышечно-скелетные боли», которым раньше не предавали большого значения. Оказалось, что эти симптомы у некоторых пациентов с псориазом также является факторами риска псориатического артрита. Важное, что нарушения иммунитета, ведущие к развитию суставной патологии при псориазе, присутствуют в течении длительного времени до появления первых клинических симптомов артрита, и мы, ревматологи, вынуждены лечить не острое, а хроническое воспаление суставов, часто устойчивое к терапии.

Кроме объективных медицинских проблем, которые затрудняют раннюю диагностику псориатического артрита, существуют субъективные причины, в первую очередь недостаток знаний о этой болезни среди врачей терапевтом. К счастью в нашей стране существует хорошо организованная дерматологическая и ревматологическая службы, много квалифицированных специалистов –дерматологов и ревматологов.

– Как адаптировать пациента к заболеванию и сохранить его качество жизни и трудоспособность?

– Цель лечения большинства хронических воспалительных заболеваний, к которым относятся псориаз и псориатический артрит – достижение ремиссии заболевания. В России разработаны рекомендации по диагностики и лечению этих заболеваний, которые соответствуют мировым стандартам. Важной, пока не до конца решенной проблемой во всем мире, является трудность достижения «ремиссии без лекарств», то есть полного отсутствия симптомов болезни, но только на фоне лечения. Почему это важно? Современная терапия псориаза и псориатического артрита основана на использовании инновационных, но дорогостоящих лекарственных препаратов, которые кроме того могут вызывать серьезные нежелательные лекарственные реакции. Мы полагаем, что активная противовоспалительная терапия псориатического артрита на ранней стадии позволит добиться «безлекарственной» ремиссии при этом тяжелом заболевании, что имеет колоссальное не только медицинское, но и экономическое значение.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА

Ксения КАЛУГА