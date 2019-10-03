Актриса Сьюзан Сарандон: Я верю в любовь, но не верю в долгий брак

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3 октября 2019, 08:22 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Сьюзан Сарандон, globallookpress.com, © Armando Gallo

Актрису Сьюзан Сарандон можно назвать реально крутой: она говорит то, что думает, участвует в митингах, не боится оказаться в «кутузке». Но главное – Сарандон уникальная актриса, которая всегда останется в душе юной девушкой.

- Мадам…

-Может просто Сьюзен?

-Хорошо. Сьюзен, вы бунтарка по характеру? Например, чуть больше года назад вы были арестованы в Вашингтоне, когда участвовали против миграционной политики Трампа. Это так?

- А что вас удивляет? Мне интересна политика. Я же участвую в жизни своей страны. У меня есть свои взгляды, позиция, принципы. Это была акция протеста против ужесточения президентом США миграционной политики. Такая политика наносит вред: она разлучает семьи. И это недопустимо. Да, меня задержали, но не более.

- В вас с детства жил бунтарский дух?

-Нет. Совсем нет. Я была спокойным ребенком и очень любознательным. Но умела думать и задавать учителям правильные вопросы. Если мне было непонятно что-то, то я спрашивала без стеснения. И пыталась добиться ответа. А некоторых учителей это раздражало. И я часто проводила время в школьном коридоре.

-Вы славитесь своими резкими высказываниями. А это многим не нравится.

-И что? Я должна приспосабливаться к мнению других? Нет. У меня есть свое мнение. И чем я становлюсь старше, то меня интересуют больше поступки человека и его действия, а не просто разговоры.

-Вы обладательница премии «Оскар», девять наград «Золотого глобуса». Российский зритель любит ваши фильмы такие, как «Иствикские вндьмы», «Зачарованная», «Мачеха» и т.д. Как менялась с годами Сьюзан Сарандон?

-Я поняла, что хорошая актриса. Что не могу позволить себе расслабиться, когда работаю. Поймите, очень немного даже красивых актрис смогли достойно жить в профессии. Нужно много работать. Мне везло! Я получала прекрасные роли и становилась профессиональней от каждой роли.

-Вы деятельная и оптимистка. Не устали жить постоянно в жестком ритме, в движении?

-Я не тот человек, который должен сидеть на месте. У меня даже в доме нет четкого порядка. И это мне нравится. Но я прекрасно знаю, что и где у меня находится в доме. Мне нужно постоянно двигаться. Тогда я живу.

-Какие мужчины вам нравятся?

- Которые умны и умеют готовить. Но это совсем не значит, что они будут моими любовниками. Нет. Для меня важна любовь, но это чувство, которое нельзя объяснить. Да, я верю в любовь, а вот в долгий брак не верю. Не верю! В браке что-то уходит. И это порой невозможно объяснить.

- Вы довольно откровенны.

- Я сказала ровно столько… сколько хотела! Откровенно.

-Благодарю за беседу.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.