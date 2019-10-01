Актриса Натали Бай: Какой был милый Жерар Депардье!

//Интервью 13+

1 октября 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

globallookpress.com

Великолепная французская актриса Натали Бай четырежды была обладательницей премии Сезар. Но мало кто знает, что мадам Бай – кавалер Ордена Почетного легиона. Зато ее любят и знают, как актрису. Достаточно вспомнить такие картины, как «Теневые советники», «Нет секса, нет денег», «Двое», «Ложь»... Французская актриса, которая обожает русский балет. Натали Бай.

-Мадам, вы много раз в интервью говорили, что обожаете русский балет. Почему?

- Я просто восхищаюсь русским балетом! И сама в детстве и юности занималась танцами. Моим первым учителем была балерина из России, из Петербурга. Она даже танцевала в знаменитом Мариинском театре. Балет - моя страсть. Я помню, когда впервые была на спектакле Большого театра, который гастролировал в Париже. Это было прекрасно! Мне повезло пообщаться с великим Рудольфом Нуриевым, и видеть, как он работает «у станка». Как же можно не восхищаться таким искусством?

- А почему вы не продолжили карьеру балерины, а мир вас узнал, как драматическую актрису?

-Я всегда считала, что балерина должна быть только Первой. И очень талантливой. Я была неплохой танцовщицей. И только. Я не сумела найти себя в балете, но зато нашла себя в театре. Хорошо, что все так случилось: совсем молодой девушкой я попала в драматический кружок и меня захватили занятия. И получила несколько предложений сыграть в театре. И поняла, что это мое! Моя жизнь.

- Вы истинная француженка: всегда элегантны и загадочны. У вас есть, как сейчас принято называть, свой стилист? Или изысканность в крови у французов?

- Возможно, что и в крови. Париж – сам элегантен. Я просто обожаю Париж. Увы, но в нынешнее время не так важна изысканность, а важны бренды и наличие денег. Я всегда восхищалась Коко Шанель. Она предпочитала качество и элегантность. А сегодня мода выглядит несколько вульгарно. Другие приоритеты. Жаль.

- Вы работали с великими французскими режиссерами и актерами. Есть те, которые близки вам?

- Их много. Но могу сказать о тех, кто мне особо запомнился, с кем мне было приятно общаться и работать. Какой был милый Жерар Депардье! Я с ним познакомилась, когда он был совсем молод. Прекрасен, талантлив, целеустремлен. У него глаза горели. Я подумала, что из него непременно получится прекрасный актер. Еще я благодарна за встречу с Франсуа Трюффо. Он позвал меня в картину «Американская ночь». Насколько месье Трюффо интересен, самобытен и профессионален. Такие встречи невозможно забыть.

- Мадам, вы снимаетесь в кино, играете в театре. Вы постоянно в работе. А есть время лично для себя?

- Конечно. Невозможно же все время отдавать работе. Я люблю читать. Люблю русских классиков. Антон Чехов просто великолепен! Я могу перечитывать его сотни раз. Но мне нравится и светская жизнь: обожаю посещать театры, смотреть премьеры, хожу в кино, а потом с друзьями обсуждаем фильм. Живу полной жизнью. Мне интересно все! Одиночество явно не для меня.

-Мадам, что для вас главное в жизни?

- Думаю, что любовь. Без этого чувства жизнь теряет смысл.

-Благодарю за беседу.