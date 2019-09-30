Психолог Гущин: Кононов - провинциальный тренер. Это не его вина, а его беда

//Интервью 13+

30 сентября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин

Олег Кононов подал в отставку с поста тренера «Спартака». Это событие в интервью еженедельнику «Аргументы недели» прокомментировал ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

- «Спартак» Кононова так и не заиграл. Тренер подал в отставку. Может быть, здесь чисто психологические причины? Ведь Кононов хороший специалист…

- Можно быть хорошим специалистом, но тренер великого клуба и тренер провинциального – это две большие разницы. Я согласен с бывшим спартаковцем Максимом Калиниченко - Кононов не выдержал именно психологического давления. Хотя бы простой пример – история с пиджаком. Человек начинал с определенным имиджем, ему было так удобно, потом началось давление (пиджак не понравился!), и он снял пиджак. То есть поддался давлению социума. Он стал более закрытым на пресс-конференциях. Сколько было сказано вначале, и насколько меньше Кононов говорил в конце! Профессия тренера большого клуба требует еще и определенной публичности, социальных навыков. Не каждый может стать Моуриньо. Не всем дано быть тренером великого клуба, не каждый сможет выдержать это страшное давление. Это совершенно особая работа. Как и тренера сборной. Хорошо тренировать где-нибудь в Молдавии, где на тебя не бросаются болельщики с криком «Где результат!» Хорошо тренировать где-нибудь в Туле, где от тебя не требуют побед в каждом матче, где не ставят задачи, попасть в Лигу чемпионов.

- Можно давать установки, но игроки не выполняют эти установки: кто-то не добежал, кто-то не доиграл, проиграл в своих микро-матчах, вот все и выливается макро-неудачу…

- Это второй момент. Чтобы работать в великих клубах, у тебя должен быть авторитет. Ему же не хватило авторитета не только в макросоциуме, но и в микросоциуме – то есть в команде. Не хватило личных побед - чтобы управлять этими игроками с огромными контрактами, которые считают себя персонами весьма значимыми, что и правда – каждый с именем.

- Тренер должен быть уверенным в себе, а не таким несколько потерянным, каким мы видели Кононова в последнее время…

- Быть уверенным в себе – это вообще основа тренерской профессии! Если у тебя недостаточно такой уверенности – рано или поздно тебя съедят.

- Потом неуверенность передается и команде…

- Совершенно верно. Одно дело – управлять игроками, другое дело – мотивировать. Здесь уместно вспомнить Карреру. Ведь «Спартак» выиграл чемпионат не за счет каких-то особых тактических схем, не за счет какой-то фантастической физической готовности. Нет! Во многом победил потому, что Каррера смог свою уверенность в победе передать игрокам. Опять-таки тренер в «Спартаке» должен быть максималистом. Кононов на своих предыдущих местах работы максималистом стать не мог, неоткуда было. В тех клубах перед ним не ставили задачи побеждать в каждом матче – как в «Спартаке». Если суммировать, тренер в большом клубе должен психологически быть готов к трем видам давления. Первое – надо уметь противостоять давлению социума и несмотря ни на что идти своим путем. Второе - давление авторитетных членов команды. Надо быть достаточно психологически сильным, чтобы управлять эти людьми. И третье – давление результата. Надо быть готовым выдавать результат, не эпизодически, а постоянно. Вот этих трех видов давления он и не выдержал. Повторяю, проиграл не Кононов-методист. Не может быть так, что в предыдущих командах он тренировал хорошо, а в «Спартаке» вдруг разучился. Причины - психологические. Вероятно, он хороший тренер, но не для больших команд. Собственно поэтому, мне кажется, он так долго и цеплялся за это место. Пытался сам себя убедить, что готов к работе на таком высоком уровне. Прекрасно понимал, что другого такого шанса у него больше не будет, если получит такую вот репутацию - тренер не для больших команд.

- Сейчас на Кононова вроде большой спрос…

- Конечно, все сказанное вовсе не значит, что Кононов будет персоной нон-грата, что его никуда не возьмут. Никого подобного! В среднюю провинциальную команду возьмут с распростертыми объятиями! Идеальный кандидат. Потому что уже доказал, что в командах такого уровня может решать задачи. А вот то, что пригласят в какую-то из элитных наших команд – маловероятно. Увы, он провинциальный тренер. Это не его вина, а его беда. А так же беда тех, кто пригласил Кононова в «Спартак». Потому что надо отбирать не только футболистов по психологическим качествам, но и тренеров. А у нас, такое впечатление, этот момент при выборе тренеров не учитывают. Вот в Краснодаре он игру поставил – значит, и в «Спартаке» получится. Но побеждал ли он где-то, хотя бы в первенстве района? Есть ведь большая разница - участвовать в турнире (пусть даже хорошо играть) и побеждать. Вот такой команде как «Спартак» нужен как раз тренер-победитель. Тренер с очень высоким уровнем уверенности и готовности противостоять всем видам прессинга.