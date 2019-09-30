Актер Венсан Перес: В жизни многое зависит от женщины

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30 сентября 2019, 11:56 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Французский актер Венсан Перес, globallookpress.com, © Lapresse/Carmelo Imbesi

Французский актер Венсан Перес прекрасно знаком российскому зрителю по таким картинам, как «Кухня в Париже», «Код апокалипсиса», «Линия жизни». Да и сам актер совсем не прочь вновь поработать с российскими режиссерами. Как говорит месье Перес: «Меня очень увлекает русская культура, русские люди и русский язык». Если верить актеру, то он с удовольствием изучает язык Пушкина и Станиславского.

- Месье, вы действительно изучаете русский язык?

- Да, я стараюсь. Я уже много раз был в России и обязательно в моем словарном багаже появлялось несколько русских слов. Мне нравится этот язык. Нравятся люди, фильмы. Я очень неплохо знаком с русской культурой.

- Вы снимались и с русскими актерами. Как вам с ними работалось?

- Прекрасно! Мы даже на съемках картины «Кухня в Париже» со многими русскими актерами подружились. Много общались с Дмитрием Назаровым. Нам было весело и интересно сниматься вместе.

- А какое впечатление произвели на вас русские женщины?

- Они прекрасны! Очень добры и в них есть потрясающая внутренняя светлая энергия. А энергия позитива очень важна в жизни. От нее зависит и состояние мужчины. Вообще, многое в жизни зависит от женщины. Практически все!

- Месье, мои французские коллеги утверждают, что вы прекрасный семьянин. Вы так тоже считаете? Если честно…

- Для меня моя семья – самое важное в жизни. Я не могу долго без нее обходиться. Даже тогда, когда много снимаюсь в другой стране, то обязательно прошу приехать супругу (Карин Силла-прим. «АН») ко мне. Мне невыносимо долго оставаться одному. Мне не хватает ее. Моя жена умеет выстраивать отношения и создавать тепло. И это прекрасно.

- Французские мужчины говорят: «Когда женщина умна – прекрасно! Но хотелось бы прибавить к уму и длинные ноги». Мужчина любит глазами. Вы согласны?

- Да! Конечно! А разве есть мужчины, которым не нравятся красивые женщины? Это ненормально!

- Месье, вы легкий человек в жизни? Вашим друзьям с вами интересно?

- Думаю, что непременно. Конечно! А зачем мы тогда проводим столько времени вместе. Я довольно часто общаюсь со своими друзьями. Обычно я приглашаю их к себе в гости. Мы много говорим, смеемся, едим, пьем. Нам интересно друг с другом.

- Как вы считаете, а мужчина должен уметь плакать? Есть такое мнение, что мужчине стыдно плакать.

- А почему должно быть стыдно? Я не говорю о нытиках. Если больно, если беда, то почему стыдно? Возможно, стоит это делать наедине с собой, но стоит. Выход определенных эмоций. Я думаю, что рядом с умной и понимающей женщиной можно иногда показать слабость. И она все правильно поймет. У меня есть такая женщина. И мне повезло в жизни.

- Вы несомненно счастливый человек!

- И я так думаю!

- Благодарю за беседу.