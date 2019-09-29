Актриса Алёна Чехова: Излишняя красота является проблемой

//Интервью 13+

29 сентября 2019, 20:48 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Алёна Чехова родилась в Самаре. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дневник доктора Зайцевой», «Деффчонки», «В спорте только девушки», «Он – дракон», «По секрету всему свету», «Охотник за сокровищами: Легенда Белой ведьмы», «Осечка», «Хардкор» и др.

- В комедии «В спорте только девушки» вы сыграли роль капитана женской команды сноубордисток. Вам пришлось осваивать сноуборд, или до этого уже катались?

- Я до этого пробовала. Вообще я горнолыжник. Для меня самый лучший отдых – поездка в горы. С катанием на сноуборде поначалу не сложилось, я много падала, было больно. Но перед съёмками «В спорте только девушки» стала всерьёз учиться кататься. Тренировалась на Воробьевых горах, с инструктором. Взяла у неё занятий десять. Очень люблю роли, где надо учиться каким-то новым навыкам. Но самое забавное, что в фильме непосредственно моего катания нет. Там были профессиональные дублёры, которые за нас делали все трюки на сноуборде. У меня вообще был дублёр мальчик, очень худенький, как и я. Надеваешь огромный шлем – и не понять, кто там в кадре.

- Комедия получилась смешнее, чем «В джазе только девушки»?

- Нельзя сравнивать. С Мэрилин Монро – классический фильм. Я считаю, что современный кинематограф и классическое кино – это две разных планеты. Сейчас снимают на потоке. Всё очень быстро происходит. Мне как актрисе это не нравится. Если бы я жила в 60-е годы прошлого века, это был бы мой звёздный час. Я очень люблю подробно готовиться к роли, мне очень важно, чтобы меня не торопили. А сейчас даже нет возможности нормально порепетировать. Всё – быстрее, быстрее! И порой выдаёшь не тот результат, который мог бы выдавать, если бы было достаточное количество времени. Раньше, в Советском Союзе, кино снимали по полгода. А сейчас съёмочный процесс - 20-25 смен. И поэтому большинство нынешнего российского кино – это кино на один раз.

- Алёна, Чехова – ваша настоящая фамилия?

- Да, настоящая.

- Не состоите с Антоном Павловичем в родственных связях?

- Седьмая вода на киселе. Мы смотрели. Прадед моего дедушки был из той же деревни, что и дед Антона Павловича. Теоретически мы могли быть какими-то дальними родственниками.

- А с Анфисой Чеховой?

- Это же её не настоящая фамилия.

- Вы учились и работали в Штатах. А как попали в американский фильм «Осечка»?

- Начну сначала.Первый раз я приехала в Америку в 2013 году на курс к Иване Чаббак, известному тренеру по актёрскому мастерству. У нас была русская группа. Мне всё безумно понравилось. И я очень захотела поработать в Штатах. В декабре 2013 года проходила кастинг, и мне только в прошлом году стали известны его результаты. Оказывается, я была одной из двух претенденток на роль в недавних марвеловских «Мстителях», которую в итоге сыграла Скарлетт Йоханссон. Она сыграла русскую. А меня американцы не утвердили на эту роль, потому что начались события в Украине. Сейчас у меня была бы совсем другая карьера!..

Я ещё раз приехала в США в 2015 году. Дело было после съёмок в картине «В спорте только девушки». Её наши продюсеры хотели продать в Америку. Этого не случилось. Но это дало мне контакты людей, которые смотрели фильм с моим участием. Я приехала в Штаты и стала звонить всем подряд. Один из моих звонков привёл меня к нынешнему моему менеджеру. Она смотрела мой фильм, и она мной заинтересовалась. Мы сделали пробы на картину «Охотник за сокровищами: Легенда Белой ведьмы». Меня утвердили, после этого я оформила рабочую визу. В картине у меня одна из главных ролей. На съёмочной площадке находился продюсер Майкл Тадросс, который потом снимал «Осечку». Все были довольны моей работой, и меня взяли в следующий проект.

- Познакомились на тех съёмках с Дольфом Лундгреном, который играл одну из ролей?

- Фильм «Осечка» снят по компьютерной игре «Мертвый курок», где участники расправляются с зомби. Я в этой картине компьютерный герой, который тоже убивает этих мерзких тварей. Есть сцена, где Дольф Лундгрен убивает меня. Но на самом деле мы познакомились с Дольфом ещё раньше, на съёмках «Мальчишника». Съёмки проходили в Египте. И почему-то наши продюсеры запрещали общаться со знаменитым голливудским актёром. Он сидел где-то в сторонке со своей охраной. Забавно, что после, уже на съёмках американского фильма, мы спокойно завтракали, обедали и ужинали вместе с Дольфом Лундгреном, много общались. Он мог зайти в наш вагончик, мы - в его. В общем, мы подружились.

- А почему вы уехали из США, не продолжили свою блестящую голливудскую карьеру?

- У меня закончилась рабочая виза.

- А как у вас с языком? Русский акцент чувствуется?

- У меня акцент европейский, на американских кастингах меня рассматривают как шведку, датчанку, немку. Я долго работала над акцентом, но так его и не устранила.

- Вы отрывались в Египте на съёмках «Мальчишника». А в реальной жизни бывали на чьём-нибудь девишнике?

- Была на девишнике своей подруги в Петербурге. Прошло всё очень весело. Моя подруга занимается борьбой джиу-джитсой. Она наняла нам тренеров, мы боролись с ребятами. Это был мастер-класс по джиу-джитсу. В Америке – это правило: мальчишники, девишники. У нас ещё не так всё это развито.

- Красота мешает в актёрской профессии, или помогает?

- Забавно, что сейчас в Америке существует такая тенденция: главных героинь играют, в основном, актрисы простой внешности. Для того чтобы зритель ассоциировал себя с героиней на экране, она должна быть максимально простой. Поэтому излишняя красота для продвижения в Голливуде на данный момент является проблемой.









- А какие голливудские актрисы вам самой нравятся?

- Красота в актрисе не является для меня главным. Я ценю талант, актёрские работы. Обожаю Мерил Стрип. Она далеко не красавица, но она мне нравится как профессионал.

- В России вы не сталкивались с «дискриминацией» по красоте?

- Тут другое. У нас, если ты сильно кому-то понравишься и не отвечаешь взаимностью, тебе начинают вставлять палки в колёса.

- Я думал, что «прыжок через постель» уже давно ушёл из российской практики!

- Это не массовая тенденция, но такое тоже встречается. И у меня такое было. Некий продюсер делал мне подобные предложения, которые я считаю абсолютно неприемлемыми для себя. Я ему отказала, и у меня были после этого некоторые проблемы в карьере.

- В фильме «Он – дракон» вы сыграли невесту дракона…

- Там пришлось фантазировать, потому что много сцен снималось на хромакее, на зелёном фоне, где актёр играет с воображаемыми партнёрами и обстоятельствами. Но у меня хорошо развита фантазия. У меня съёмки на хромакее не вызывают больших сложностей, потому что я всё отлично представляю.