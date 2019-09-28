Усэйн Болт: Мои рекорды продержатся лет двадцать!

//Интервью 13+

28 сентября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по легкой атлетике. По этому случаю газета «Экип» взяла интервью у 8-кратного олимпийского чемпиона спринтера Усэйна Болта, два года как завершившего карьеру, и рекорды которого на дистанциях 100 м (9,58 сек.) и 200 м (19,19 сек.) уже десять никто не может побить. Еженедельник «Аргументы недели» предлагает самые интересные моменты интервью.

- Слабо принять участие в ЧМ?

- (Смеется.) Упаси боже! Я в разобранном состоянии! Мой спортивный вес – 97-97 кг, но умудрился растолстеть до 109 кг. Пришлось сказал себе «Нет!». Скинул пару. Хочу довести вес где-то до 105 кг.

- Было много разговоров о том, что вернетесь…

- Говорили все, кроме меня (Смеется). Действительно, как-то сели с тренером (Глен Миллс) поговорили, не принять ли участие в Олимпиаде в Токио в следующем году. Просто поговорили без каких-то решений. Он сказал, что все зависит от меня, если у меня будет желание, а я ему ответил, что вернусь, только если он скажет: «Давай, Усэйн, попробуем!» Потому что верю ему как самому себе. Если бы он сказал, что я способен показать время 9'7 (на стометровке - прим. ред.) или даже побить свой рекорд – вот это было бы дело… Однако тренер оставил решение за мной… Но пока, если честно, желания нет…

- Кто по-вашему мнению фаворит ЧМ на дистанциях 100 и 200 метров?

- Думаю, Ноа Лайлс (американский бегун, который заявил, что хочет побить в Дохе рекорд Болта на 200 м.), и Колман на стометровке…

- Колман попал в историю. Следили за этим делом (американец избежал дисквалификации за три неявки на допинг контроль)?

- Читал.

- Что думаете на этот чет? У вас же в карьере тоже были неявки на допинг контроль?

- Вообще-то мне не советовали говорить на эту тему. Но я скажу, потому что, надеюсь, вы не исказите мои слова. За всю карьеру было всего два таких случая. Однажды, потому что дверь моего дома сломалась, и мне надо было проконтролировать ремонт. В другой раз я забыл указать, что ночую не дома – остался у подруги. Но пропустить три проверки за год – это слишком!

- Уже десять лет никто не может побить ваши берлинские рекорды. Предполагали тогда, что они будут держаться так долго?

- Нет, конечно! Я думал, что если кто-то побьет эти рекорды, то это буду я сам. Потому что был уверен, никто меня никогда не обгонит. Думаю, несколько лет точно никто их не побьет – потому что не видел еще никого, о ком подумал бы: «Да, это парень, вероятно, года через три или четыре…»

- «Несколько лет». Могли бы поточнее?

- Хотел бы, чтобы мои дети (которых пока нет), когда подросли, сказали бы: «Вот это да! Мой папа – рекордсмен мира!» Значит, думаю, лет пятнадцать или двадцать мои рекорды продержатся.