Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

//Интервью 13+

26 сентября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели», Алена ЯРОШЕВИЧ, Юрий БЕЛОЛИПЕЦКИЙ ]

globallookpress.com, © Anatoly Lomohov

Звезда российского шансона Михаил Шуфутинский дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». Во время беседы известный исполнитель рассказал о своем отношении к «политическим склокам», а также поделился секретом своей творческой активности.

- Ваш отец был участником Великой Отечественной войны, которая оказала существенное влияние на всю мировую историю. Однако некоторые страны – Украина, Польша, Латвия, Литва и др. – не только искажают факты, но и отрицают вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Как вы к этому относитесь?

- Была война, в которой принял участие весь мир. Кто осмелится это отрицать? Разумеется, отдельные страны-участницы «бьют себя кулаком в грудь» и заявляют, что именно они победили гитлеровскую Германию и ее союзников. Но мы-то с вами знаем истинную цену, которую заплатил советский народ, отвоевывая оккупированные земли. Так как же я могу к этому относиться? Очевидно, на мой взгляд, что именно Советский Союз сыграл главенствующую роль в Великой Победе, и, по меньшей мере, несправедливо говорить обратное. Этому есть свидетельства, хорошо известные всему миру.

- В наше время тема атеизма становится все более актуальной, некоторые люди уже с гордостью заявляют, что религия – не более чем фантазия. Советский Союз, впрочем, не являлся исключением. Тем не менее, опубликовано множество фактов военной истории, когда солдаты, находясь в пекле сражений, страстно молились, вшивали в одежду иконы. Чем же для вас является вера?

- Вера занимает важное место в моей жизни. Если же человек ни во что не верит и все подвергает сомнению, то он глубоко несчастен.

Вообще, существует множество интерпретаций этого емкого понятия: вера и в Бога, и в любовь, и в дружбу и т.д. Они очень сильно отличаются друг от друга, их нельзя даже сравнивать. Что же касается вопросов религии, я рос в советскую эпоху, когда церковь считали врагом. Люди все-таки не переставали обращаться к Богу, во многих домах находились иконы, которые тщательно прятали. Это обусловлено тем, что народ всегда стремится душой к чему-то светлому. Что же касается меня, то я верю в любовь, чистоту, добро, сердечные отношения, а также в силу искусства.

- Перед вашим концертом в Узбекистане зрителям был задан вопрос:что бы они пожелали Михаилу Шуфутинскому. Все хором заявили: «Желаем ему крепкого здоровья, и чтобы он чаще приезжал в Ташкент!» И только один человек из Андижана поинтересовался, откуда у вас столько сил, ведь график такой насыщенный?

- Концертов и правда много, в том числе закрытых. У меня как-то нет желания сесть за стол и задуматься, откуда же берутся силы. Я люблю то, что делаю. Хотя у каждого человека есть вещи, которые не доставляют ему удовольствия, это касается и каких-то рабочих моментов. Но если есть цель и вера, о которой мы с вами уже говорили, то мелкие неурядицы отступают на второй план и просто «выливаются» в некоторую усталость. Все же остальное – радость, когда выходишь на сцену, забывая о себе и о том, что волновало еще 5 минут назад. Я живу в этих двух часах концерта, и меня это здорово поддерживает в жизни. Вот оттуда силы и черпаю.

- Ваши дети, которые не пошли по стопам отца, наверное, гордятся вами? Семеро внуков также предпочли сторонние направления?

- Этот вопрос вызывает у меня недоумение. Они что, должны выйти с флагами на улицу и провозгласить: «Мы гордимся отцом?» Что касается внуков, то они все в искусстве. Я их в этом только поддерживаю. Анна, например прекрасный художник, хотя ей всего-то 13 лет. Сейчас учится в художественной школе и берет уроки итальянской живописи.

- Что вы пожелаете читателям газеты «Аргументы недели»?

- Вы ставите меня в сложное положение, поскольку пожелать миллионам совершенно разных людей что-то одно – крайне сложная задача. Счастье, горе, радость – у каждого они свои. Я же желаю всем любви, ибо это самое главное в жизни. Она рождает в человеке веру, а уже потом он начинает осознавать, что живет не зря.

Алена Ярошевич, Юрий Белолипецкий