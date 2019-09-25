Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

//Интервью 13+

25 сентября 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

– «Кубок двух морей» уже семь лет собирает в Керчи самбистов из разных регионов России и зарубежья. В прошлом году в соревнованиях участвовала Южная Корея, в этом – Германия. Может ли это повлиять на развитие нашего отечественного вида спорта?

– Турнир выполняет важную миссию – популяризирует самбо. С каждым годом всё больше спортсменов из разных городов и стран приезжают бороться в Керчь, что способствует развитию вида спорта в Крыму и за его пределами. Огромное значение имеет и то, что к нам едут иностранные участники, которые прорываются через информационную блокаду и санкционный режим. Уже одно это выводит «Кубок двух морей» за рамки чисто спортивного события.

– Судьи считают кубок отличным стартом для международного уровня и спортивной карьеры в целом. По-вашему, это так?

– Успешное проведение турнира на протяжении нескольких лет и расширение географии его участников обеспечили ему высокий статус в спортивном календаре. На «Кубке двух морей» сошлось всё. Самбо как наш национальный вид спорта, сильнейшие юные самбисты, многие из которых уже стали чемпионами на российской и международной аренах. Плюс место проведения – город-герой Керчь, один из центров патриотизма не только в Крыму, но и в России. Турнир проходит под девизом «Помнить и быть достойными» и выполняет важную объединительную миссию. Помимо того, что ребята из разных уголков страны и мира соревнуются на ковре, они также посещают знаковые места Керчи, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои – Аджимушкай, Эльтиген. Это сплачивает представителей разных народов, разных поколений, они проникаются особым духом героической керченской земли.

– Летом основатель турнира и спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко вместе с двумя соратниками переплыл Байкал. Целью акции было привлечь внимание к загрязнению уникального озера. Как думаете, влияют ли такие поступки на спортсменов? Есть ли от этого толк?

– Личный пример всегда заразителен. А личное участие – один из наиболее эффективных способов привлечь внимание к той или иной проблеме и попытаться решить её вместе. Внутренняя потребность таких людей, как Вячеслав Тимошенко, – менять мир к лучшему. Это его искренний порыв, который передаётся другим людям, таким же неравнодушным, как он. Тот же «Кубок двух морей», благодаря энтузиазму его основателя, за несколько лет вырос из соревнований местного уровня до всероссийского масштаба. Сегодня России нужны люди, которым не всё равно. Именно они поднимают и лечат нашу страну.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА